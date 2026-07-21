Η Ινδία γράφει ιστορία στο Διάστημα με την πρώτη ιδιωτική εκτόξευση δορυφόρων

Η Ινδία γίνεται η τρίτη χώρα στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, όπου ιδιωτική εταιρεία έχει καταφέρει να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να εκτοξεύσει επιτυχώς τροχιακό πύραυλο.

Newsbomb

Η Ινδία γράφει ιστορία στο Διάστημα με την πρώτη ιδιωτική εκτόξευση δορυφόρων
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  • Η Ινδία έγινε η τρίτη χώρα παγκοσμίως όπου ιδιωτική εταιρεία σχεδίασε, κατασκεύασε και εκτόξευσε επιτυχώς τροχιακό πύραυλο, με την επιτυχή αποστολή του Vikram-1 από τη Skyroot Aerospace.
  • Ο πύραυλος Vikram-1 τοποθέτησε έξι ωφέλιμα φορτία σε χαμηλή γήινη τροχιά, ολοκληρώνοντας την πρώτη ιδιωτική τροχιακή αποστολή της Ινδίας, με εκτόξευση από το Διαστημικό Κέντρο Satish Dhawan.
  • Η κυβέρνηση της Ινδίας άνοιξε τον διαστημικό τομέα σε ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του οργανισμού IN-SPACe, με στόχο την αύξηση της διαστημικής οικονομίας στα 44 δισ. δολάρια έως το 2033.
  • Ο Vikram-1 κατασκευάζεται με ινδική τεχνολογία, χρησιμοποιώντας σύνθετα ανθρακονήματα και τον κινητήρα Kalam-100, που αναπτύχθηκε με χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης για μείωση κόστους και χρόνου παραγωγής.
  • Η επιτυχής πτήση αποτελεί το πρώτο βήμα για την εμπορική λειτουργία του Vikram-1, με στόχο τακτικές εκτοξεύσεις μικρών δορυφόρων και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών εκτόξευσης.
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Η Ινδία πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο για τη διαστημική της βιομηχανία, πραγματοποιώντας την πρώτη επιτυχημένη εκτόξευση ιδιωτικά ανεπτυγμένου πυραύλου σε τροχιά. Το επίτευγμα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον εμπορικό διαστημικό τομέα της χώρας και ενισχύει τις φιλοδοξίες της να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στη διεθνή αγορά του Διαστήματος.

Επιτυχής η πρώτη αποστολή του Vikram-1

Ο πύραυλος Vikram-1 εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Satish Dhawan στη νήσο Σριχαρικότα, στα νοτιοανατολικά της Ινδίας, στις 12:05 τοπική ώρα του Σαββάτου, ύστερα από σύντομη αναβολή της προγραμματισμένης εκτόξευσης.

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, ο πύραυλος τοποθέτησε με επιτυχία έξι ωφέλιμα φορτία σε χαμηλή γήινη τροχιά, σε ύψος περίπου 450 χιλιομέτρων, ολοκληρώνοντας την παρθενική τροχιακή αποστολή Mission Aagaman («Άφιξη» στα σανσκριτικά).

Η τρίτη χώρα μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα

Ο Vikram-1 αναπτύχθηκε από τη νεοφυή εταιρεία Skyroot Aerospace, με έδρα το Χαϊντεραμπάντ, και αποτελεί τον πρώτο ιδιωτικά κατασκευασμένο ινδικό πύραυλο που θέτει φορτία σε τροχιά.

Με αυτό το επίτευγμα, η Ινδία γίνεται η τρίτη χώρα στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, όπου ιδιωτική εταιρεία έχει καταφέρει να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να εκτοξεύσει επιτυχώς τροχιακό πύραυλο.

Σημείο καμπής για την ιδιωτική διαστημική βιομηχανία

Για δεκαετίες, όλες οι διαστημικές εκτοξεύσεις στην Ινδία πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από τον κρατικό οργανισμό διαστήματος ISRO, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συμμετείχαν μόνο ως προμηθευτές εξαρτημάτων.

Η εικόνα άλλαξε το 2020, όταν η κυβέρνηση άνοιξε τον διαστημικό τομέα στις ιδιωτικές επενδύσεις και δημιούργησε τον οργανισμό IN-SPACe, ο οποίος δίνει στις νεοφυείς επιχειρήσεις πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα πεδία δοκιμών και την τεχνογνωσία της ISRO.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση της αξίας της διαστημικής οικονομίας της χώρας από περίπου 8 δισ. δολάρια σήμερα στα 44 δισ. δολάρια έως το 2033.

Ο πρόεδρος της IN-SPACe, Πάουαν Κουμάρ Γκοένκα, χαρακτήρισε την αποστολή καλύτερη από κάθε προσδοκία.

«Ο αρχικός στόχος ήταν απλώς να απομακρυνθεί ο πύραυλος με ασφάλεια από τον πύργο εκτόξευσης. Τελικά έφτασε επιτυχώς σε τροχιά 450 χιλιομέτρων και ολοκλήρωσε όλες τις αποστολές του, κάτι που ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες για μια πρώτη πτήση», δήλωσε.

Τα φορτία της αποστολής

Ο Vikram-1 μετέφερε συνολικά έξι τεχνολογικά ωφέλιμα φορτία από ινδικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Μεταξύ αυτών ήταν ο δορυφόρος SCOPE της Skyroot, η αποστολή SOLARAS της Grahaa Space, το πείραμα Embrace της Cosmoserve Space, το οποίο δοκιμάζει ρομποτική τεχνολογία για τη συλλογή διαστημικών απορριμμάτων, καθώς και δύο τεχνολογικά φορτία της γερμανικής αεροδιαστημικής εταιρείας DCubed.

Παράλληλα, ο πύραυλος μετέφερε και συμβολικά αντικείμενα, όπως ένα έργο τέχνης σε σχήμα λωτού, κατασκευασμένο από εργαστηριακά παραγόμενα διαμάντια, έναν μικροσκοπικό χρυσό πύραυλο προς τιμήν του «πατέρα» του ινδικού διαστημικού προγράμματος Βίκραμ Σαραμπάι, καθώς και των επιστημόνων Σι Βι Ράμαν και Α. Π. Τζ. Αμπντούλ Καλάμ.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε επίσης μια χειρόγραφη καρτ ποστάλ του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι με τη φράση «Vande Mataram» («Υποκλίνομαι σε σένα, Μητέρα»), έναν ιστορικό στίχο του εθνικού ύμνου της Ινδίας.

Από την υποτροχιακή πτήση στην κανονική τροχιά

Η αποστολή αποτελεί τη φυσική συνέχεια του Vikram-S, που είχε εκτοξευθεί το 2022 ως ο πρώτος ιδιωτικός πύραυλος που έφτασε στο Διάστημα από ινδικό έδαφος.

Εκείνη, ωστόσο, ήταν μια υποτροχιακή πτήση, κατά την οποία ο πύραυλος ξεπέρασε προσωρινά το όριο του Διαστήματος πριν επιστρέψει στη Γη.

Αντίθετα, ο Vikram-1 ανέπτυξε την απαιτούμενη ταχύτητα ώστε να τοποθετήσει τους δορυφόρους σε σταθερή τροχιά, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν να περιστρέφονται γύρω από τη Γη.

«Ταξί για το Διάστημα»

Η Skyroot Aerospace φιλοδοξεί να προσφέρει εξατομικευμένες εκτοξεύσεις μικρών δορυφόρων, χωρίς οι πελάτες να χρειάζεται να περιμένουν τη διαθεσιμότητα μεγαλύτερων αποστολών με πολλαπλά φορτία.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πάουαν Κουμάρ Τσαντάνα, παρομοίασε το επιχειρηματικό μοντέλο με την κράτηση ενός ταξί αντί της μετακίνησης με τρένο.

Όπως δήλωσε, στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέγουν τον χρόνο και την ακριβή τροχιά της εκτόξευσής τους, ενώ μακροπρόθεσμα σχεδιάζει να κατασκευάζει έναν πύραυλο της σειράς Vikram κάθε μήνα.

Ο Vikram-1 έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά ωφέλιμου φορτίου έως 350 κιλών σε χαμηλή γήινη τροχιά και όχι για μαζικές εκτοξεύσεις, όπως ο Falcon 9 της SpaceX.

Ινδική τεχνολογία και κατασκευή

Σύμφωνα με τη Skyroot, ο πύραυλος κατασκευάζεται από σύνθετα ανθρακονήματα, ώστε να μειώνεται το βάρος και να αυξάνεται η αποδοτικότητα μεταφοράς φορτίου.

Κινείται από τον κινητήρα Kalam-100, έναν στερεού καυσίμου κινητήρα που έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου στην Ινδία και κατασκευάζεται με χρήση ανθρακονημάτων και τρισδιάστατης εκτύπωσης, τεχνολογία που μειώνει τον χρόνο παραγωγής και το κόστος, ενώ βελτιώνει τις επιδόσεις.

Σύμφωνα με τη Σριμάθι Κέσαν, ιδρύτρια της SpaceKidz India, η αποστολή απέδειξε επίσης τις δυνατότητες της ινδικής ιδιωτικής βιομηχανίας σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα πτήσης, αυτόνομο λογισμικό, συστήματα ακριβούς πλοήγησης και διαχείρισης αποστολών.

Τα συγχαρητήρια του Μόντι

Μετά την επιτυχημένη εκτόξευση, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους ιδρυτές της Skyroot Aerospace για να συγχαρεί την ομάδα.

«Φυτέψατε τις φιλοδοξίες της Ινδίας στο Διάστημα και δώσατε ρίζες στα όνειρα της νέας γενιάς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επιτυχία απέδειξε πως «όταν εμπιστεύεσαι τους νέους της Ινδίας, μπορούν να πετύχουν θαύματα».

Όταν ενημερώθηκε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων της εταιρείας είναι μόλις 28 έτη, σχολίασε ότι η ομάδα δικαίωσε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες της νέας γενιάς.

Ο Τσαντάνα απάντησε πως «το Vande Mataram βρίσκεται πλέον στο Διάστημα», αναφερόμενος στην καρτ ποστάλ που ταξίδεψε με τον Vikram-1.

Το επόμενο βήμα

Η Mission Aagaman αποτελεί την πρώτη από τις τρεις προγραμματισμένες δοκιμαστικές αποστολές πριν ο Vikram-1 περάσει σε πλήρη εμπορική λειτουργία.

Η Skyroot Aerospace θα αξιοποιήσει τα δεδομένα της πτήσης για να πιστοποιήσει τα συστήματα πρόωσης, καθοδήγησης, πλοήγησης και τηλεμετρίας του πυραύλου, ανοίγοντας τον δρόμο για τακτικές εμπορικές εκτοξεύσεις μικρών δορυφόρων

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