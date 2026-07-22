Καιρός: Νέα προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα - Οι περιοχές κινδύνου

Snapshot Ο οργανισμός Estofex προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα στη βόρεια Ελλάδα από 22 έως 23 Ιουλίου, με τη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία σε ζώνη υψηλού κινδύνου (Level 2).

Αναμένονται οργανωμένες υπερκυτταρικές καταιγίδες με μεγάλο χαλάζι, ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Η ευρύτερη βόρεια Ελλάδα βρίσκεται σε ζώνη Level 1, με πιθανότητες ισχυρών καταιγίδων, χαλαζοπτώσεων και τοπικών πλημμυρών.

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη δημιουργία μακράς διάρκειας καταιγίδων λόγω δυναμικής ενέργειας, ισχυρής κατακόρυφης διάτμησης ανέμου και διέλευσης ψυχρού μετώπου.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάγκη προσοχής είναι ο Έβρος, η Ροδόπη, η Ξάνθη, η Καβάλα, η Δράμα και πιθανώς οι Σέρρες και τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Snapshot powered by AI

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός πρόγνωσης ακραίων καταιγίδων Estofex (European Storm Forecast Experiment) εξέδωσε νέο χάρτη επικινδυνότητας για το διάστημα 06:00 UTC της Τετάρτης 22 Ιουλίου έως 06:00 UTC της Πέμπτης 23 Ιουλίου, τοποθετώντας μεγάλο μέρος της βόρειας Ελλάδας σε ζώνες αυξημένου κινδύνου για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον χάρτη, η χώρα βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο ενός εκτεταμένου συστήματος καταιγίδων που θα επηρεάσει τα Βαλκάνια, με την πιο επικίνδυνη ζώνη να εκτείνεται από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία έως τη βόρεια Ελλάδα και τη βορειοδυτική Τουρκία.

Ζώνη Level 2: Η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη στο επίκεντρο

Η πιο σοβαρή προειδοποίηση (Level 2) αφορά περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως της Θράκης, κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Στις περιοχές αυτές οι μετεωρολόγοι του Estofex εκτιμούν ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης οργανωμένων υπερκυτταρικών καταιγίδων (supercells), οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν:

μεγάλο χαλάζι, πολύ ισχυρές έως καταστροφικές ριπές ανέμου, έντονες βροχοπτώσεις, υψηλή ηλεκτρική δραστηριότητα.

Αν και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ανεμοστρόβιλους εντοπίζεται στην ανατολική Βουλγαρία και στις ακτές της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα, το οργανωμένο σύστημα καταιγίδων θα επηρεάσει και τη βορειοανατολική Ελλάδα με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Ζώνη Level 1: Αυξημένη αστάθεια στη βόρεια Ελλάδα

Σε Level 1 βρίσκεται μεγαλύτερο τμήμα της βόρειας Ελλάδας, που περιλαμβάνει περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

Εδώ αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες με:

χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχές μικρής διάρκειας, αυξημένη συχνότητα κεραυνών.

Οι καταιγίδες ενδέχεται να οργανωθούν σε μεγαλύτερα συμπλέγματα καθώς θα κινούνται νοτιοανατολικά, αυξάνοντας κατά τόπους τον κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.

Γιατί το επεισόδιο θεωρείται επικίνδυνο

Η Estofex επισημαίνει ότι πάνω από τα Βαλκάνια δημιουργείται ένας ιδιαίτερα ευνοϊκός συνδυασμός για την ανάπτυξη έντονων καταιγίδων.

Οι βασικοί παράγοντες είναι:

διαθέσιμη δυναμική ενέργεια (MUCAPE) έως περίπου 2.000 J/kg, ισχυρή κατακόρυφη διάτμηση ανέμου (Deep Layer Shear) άνω των 20 m/s, διέλευση ψυχρού μετώπου σε συνδυασμό με έντονη αστάθεια.

Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την ανάπτυξη οργανωμένων καταιγίδων μεγάλης διάρκειας, ικανών να παράγουν έντονα φαινόμενα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Πού απαιτείται η μεγαλύτερη προσοχή

Για την Ελλάδα, η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται σε:

Έβρο Ροδόπη Ξάνθη Καβάλα Δράμα πιθανώς τις Σέρρες και ανατολικό τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας, ανάλογα με την τελική πορεία των καταιγίδων.

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται πλησιέστερα στον πυρήνα της ατμοσφαιρικής διαταραχής που θα κινηθεί από τη Βουλγαρία προς τη βορειοδυτική Τουρκία.

Αντίθετα, η νότια Ελλάδα παραμένει εκτός των ζωνών αυξημένου κινδύνου του Estofex, καθώς τα πιο οργανωμένα φαινόμενα θα περιοριστούν στη βόρεια βαλκανική χερσόνησο.

Η εικόνα του χάρτη δείχνει ότι η βορειοανατολική Ελλάδα αποτελεί το νοτιότερο τμήμα της περιοχής όπου αναμένονται οι ισχυρότερες καταιγίδες, με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά μήκος του άξονα ανατολική Βουλγαρία – Θράκη – βορειοδυτική Τουρκία.

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