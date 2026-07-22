Καιρός: Καμίνι η χώρα – Τετάρτη με ξηρούς ανέμους και μέχρι 43 βαθμούς

Snapshot Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 43 βαθμούς Κελσίου τοπικά στη Θεσσαλία, με γενικά υψηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο, τη βόρεια χώρα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου κυρίως τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές και βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Ο βιοκλιματικός δείκτης WBGT δείχνει υψηλή θερμική καταπόνηση σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, γεγονός σημαντικό για ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένους, παιδιά και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Από την Πέμπτη προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με κανονικά για την εποχή επίπεδα και βελτίωση του καιρού, αν και τοπικές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν σε ορισμένες περιοχές έως το Σαββατοκύριακο. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη βόρεια χώρα λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα νοτιοανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και νότια 6 και από το βράδυ στα βόρεια βορείων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 34 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 38 με 40 και τοπικά τους 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Τι δείχνει ο βιοκλιματικός δείκτης WBGT

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπόνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται.

Οι Δείκτες Δυσφορίας ή θερμικής καταπόνησης εκφράζουν την ικανοποίηση ή μη του ανθρώπου από το περιβάλλον και τις επικρατούσες συνθήκες. Δίνουν μια καλή εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένα άτομα, παιδιά, στους ανθρώπους με πνευμονικές παθήσεις πχ. άσθμα, αθλητές, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και γενικά στις ομάδες ανθρώπων που επηρεάζονται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι δείκτες αυτοί εξαρτώνται άμεσα από τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου, τη νέφωση, την ηλιακή ακτινοβολία (χωρικά και χρονικά). Ο βιοκλιματικός δείκτης WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) έχει επιλεγεί ως χαρακτηριστικός δείκτης θερμικής καταπόνησης. H χρήση του συνιστάται στο πρότυπο ISO 7243 (Ergonomics of the thermal environment), και χρησιμοποιείται συμβουλευτικά στην Οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 22 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ωστόσο τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 βαθμιαία 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 23-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-07-2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.