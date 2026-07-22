Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (22/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (22/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

22/7/2026 8:00:00 πμ22/7/2026 8:00:00 πμΜΑΡΑΘΩΝΑΣΙΤΕΓ, ΦΟΙΒΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΜΟΥΣΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ1712Λειτουργία
22/7/2026 8:00:00 πμ22/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΕΩΣ απο κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΜΗΝΗΣ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ954Κατασκευές
22/7/2026 8:00:00 πμ22/7/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΧΑΡΒΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ έως κάθετο: ΜΑΛΑΜΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ948Κατασκευές
22/7/2026 8:00:00 πμ22/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 263 - 265 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 269, ΝΟ 267 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ953Κατασκευές
22/7/2026 8:00:00 πμ22/7/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΙΘΡΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ852Λειτουργία
22/7/2026 8:00:00 πμ22/7/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΤΥΧΗΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ απο κάθετο: ΣΥΜΗΣ έως κάθετο: ΤΥΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΥΛΗΣ 300 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ853Λειτουργία
22/7/2026 8:00:00 πμ22/7/2026 3:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΚΥΠΡΟΥ - ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ - ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ318Κατασκευές
22/7/2026 8:00:00 πμ22/7/2026 4:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΪΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ.483Κατασκευές
22/7/2026 8:00:00 πμ22/7/2026 5:00:00 μμΜΑΡΑΘΩΝΑΝ ΜΑΚΡΗ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΥ - Λ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΜΟΥΣΑΙΟΥ ΜΙΧ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΡΦΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.1677Λειτουργία
22/7/2026 8:00:00 πμ22/7/2026 5:00:00 μμΜΑΡΑΘΩΝΑΝ.ΜΑΚΡΗ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ : ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΜΩΣΑΙΟΥ ΜΙΧ. - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΟΡΦΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΣ1677Λειτουργία
22/7/2026 12:00:00 μμ22/7/2026 3:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ949Κατασκευές
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