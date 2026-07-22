Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (22/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|22/7/2026 8:00:00 πμ
|22/7/2026 8:00:00 πμ
|ΜΑΡΑΘΩΝΑ
|ΣΙΤΕΓ, ΦΟΙΒΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΜΟΥΣΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
|1712
|Λειτουργία
|22/7/2026 8:00:00 πμ
|22/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΕΩΣ απο κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΜΗΝΗΣ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|954
|Κατασκευές
|22/7/2026 8:00:00 πμ
|22/7/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΧΑΡΒΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ έως κάθετο: ΜΑΛΑΜΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|948
|Κατασκευές
|22/7/2026 8:00:00 πμ
|22/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 263 - 265 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 269, ΝΟ 267 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|953
|Κατασκευές
|22/7/2026 8:00:00 πμ
|22/7/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΙΘΡΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|852
|Λειτουργία
|22/7/2026 8:00:00 πμ
|22/7/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΤΥΧΗΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ απο κάθετο: ΣΥΜΗΣ έως κάθετο: ΤΥΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΥΛΗΣ 300 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|853
|Λειτουργία
|22/7/2026 8:00:00 πμ
|22/7/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΥΠΡΟΥ - ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ - ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|318
|Κατασκευές
|22/7/2026 8:00:00 πμ
|22/7/2026 4:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΪΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ.
|483
|Κατασκευές
|22/7/2026 8:00:00 πμ
|22/7/2026 5:00:00 μμ
|ΜΑΡΑΘΩΝΑ
|Ν ΜΑΚΡΗ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΥ - Λ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΜΟΥΣΑΙΟΥ ΜΙΧ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΡΦΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1677
|Λειτουργία
|22/7/2026 8:00:00 πμ
|22/7/2026 5:00:00 μμ
|ΜΑΡΑΘΩΝΑ
|Ν.ΜΑΚΡΗ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ : ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΜΩΣΑΙΟΥ ΜΙΧ. - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΟΡΦΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΣ
|1677
|Λειτουργία
|22/7/2026 12:00:00 μμ
|22/7/2026 3:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|949
|Κατασκευές
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