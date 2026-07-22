Βρέθηκαν τα συντρίμμια πτήσης μετά από 74 χρόνια με 52 νεκρούς

Η αναγκαστική προσθαλάσσωση και η τραγωδία της Pan American Airways

Δημήτρης Δρίζος

Βρέθηκαν τα συντρίμμια πτήσης μετά από 74 χρόνια με 52 νεκρούς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα συντρίμμια του αεροσκάφους Clipper Endeavor της Pan American Airways, που συνετρίβη το 1952 με 52 νεκρούς, εντοπίστηκαν στον βυθό του Ατλαντικού μετά από 74 χρόνια.
  • Η τραγωδία οφειλόταν σε βλάβη δύο κινητήρων και στην έλλειψη οργανωμένων διαδικασιών ασφαλείας, που προκάλεσε πανικό και δυσκολίες στη χρήση σωσιβίων.
  • Η επταετής έρευνα για τον εντοπισμό των συντριμμιών περιλάμβανε μελέτη παλιών εκθέσεων, χρήση χάρτη από πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και υποβρύχιο όχημα AUV για σάρωση του βυθού.
  • Το δυστύχημα οδήγησε στην καθιέρωση υποχρεωτικών ενημερώσεων ασφαλείας πριν από κάθε πτήση από το Συμβούλιο Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, βελτιώνοντας σημαντικά την αεροπορική ασφάλεια.
  • Η Air/Sea Heritage Foundation συνεργάζεται με την κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο για την προστασία του ναυαγίου και τη δημιουργία μνημείου προς τιμήν των θυμάτων.
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Ένα από τα πιο πολύνεκρα αεροπορικά δυστυχήματα της δεκαετίας του 1950 βρήκε επιτέλους τη «λύση» του, σχεδόν 75 χρόνια μετά την τραγωδία. Τα συντρίμμια του αεροσκάφους Clipper Endeavor της Pan American Airways, το οποίο συνετρίβη το 1952 με απολογισμό 52 νεκρούς, εντοπίστηκαν στον βυθό του Ατλαντικού, σε βάθος περίπου 2.000 ποδιών (περίπου 610 μέτρων).

Το αεροσκάφος τύπου Douglas DC-4, αντίστοιχου μεγέθους με ένα σύγχρονο Boeing 737, είχε απογειωθεί τη Μεγάλη Παρασκευή του 1952 από το Πουέρτο Ρίκο με προορισμό το σημερινό αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 64 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος.

Λίγο μετά την απογείωση, δύο κινητήρες στη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους παρουσίασαν βλάβη, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να χάσει ύψος και να καταλήξει στη θάλασσα μόλις 10 λεπτά μετά την αναχώρησή του.

Η αναγκαστική προσθαλάσσωση και η τραγωδία

Οι πιλότοι κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μια εξαιρετικά δύσκολη αναγκαστική προσθαλάσσωση. Αρχικά, όλοι οι επιβαίνοντες κατάφεραν να επιβιώσουν από την πρόσκρουση με το νερό.

Ωστόσο, η έλλειψη οργανωμένων διαδικασιών ασφαλείας εκείνη την εποχή αποδείχθηκε μοιραία. Οι ενημερώσεις ασφαλείας πριν από την πτήση δεν ήταν ακόμη υποχρεωτικές, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός μέσα στην καμπίνα.

Πολλοί επιβάτες δυσκολεύτηκαν να βρουν τα σωσίβια τους, ενώ τα μέλη του πληρώματος προσπαθούσαν να απελευθερώσουν τις σωσίβιες λέμβους. Μέσα σε μόλις τρία λεπτά, το αεροσκάφος βυθίστηκε στον Ατλαντικό παρασύροντας μαζί του 52 ανθρώπους.

Οι διασώστες και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατάφεραν να περισυλλέξουν ζωντανούς μόνο πέντε μέλη πληρώματος και 12 επιβάτες.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους παρέμειναν για 74 χρόνια στον βυθό, μέχρι την πρόσφατη ανακάλυψή τους.

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Η επταετής έρευνα που οδήγησε στον εντοπισμό

Η ανακάλυψη έγινε στις 2 Ιουνίου, έπειτα από επταετή έρευνα του Air/Sea Heritage Foundation, σε συνεργασία με την εταιρεία υποθαλάσσιων ερευνών Deep Sea Vision και την τηλεοπτική παραγωγή Expedition Unknown του Discovery Channel.

«Βλέποντας τη φωτεινή αλουμινένια άτρακτο να αντανακλά το φως από τον πυθμένα του ωκεανού ήταν μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή», δήλωσε ο παρουσιαστής της εκπομπής Josh Gates.

Η αναζήτηση ξεκίνησε το 2019 από τον Russ Matthews, πρόεδρο και συνιδρυτή του Air/Sea Heritage Foundation, όταν πληροφορήθηκε για μια ετικέτα αποσκευής από την πτήση που είχε ξεβραστεί στη Φλόριντα.

Ο Matthews μελέτησε τις παλιές εκθέσεις διερεύνησης του δυστυχήματος και πραγματοποίησε έρευνες ανοιχτά του Σαν Χουάν στο Πουέρτο Ρίκο. Το 2024 συνεργάστηκε με τον Josh Gates για ένα επεισόδιο της εκπομπής, όπου προέκυψαν νέα σημαντικά στοιχεία.

Μεταξύ αυτών ήταν ένας χάρτης που είχε δημιουργηθεί από πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει το δυστύχημα. Ο χάρτης βοήθησε να περιοριστεί δραστικά η περιοχή αναζήτησης.

Το υποβρύχιο όχημα που αποκάλυψε το μυστικό

Το ερευνητικό πλοίο Fugro Brasilis, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή, συμφώνησε να βοηθήσει στην αποστολή. Το πλοίο διέθετε ένα από τα πιο προηγμένα αυτόνομα υποβρύχια οχήματα στον κόσμο, της Deep Sea Vision.

Το εξελιγμένο AUV μπορούσε να πραγματοποιεί σαρώσεις σε βάθη έως και 20.000 ποδιών (περίπου 6.000 μέτρων) και να παραμένει κάτω από την επιφάνεια για έως και τέσσερις ημέρες.

Κατά την πρώτη του αποστολή, το όχημα εντόπισε το Clipper Endeavor στον πυθμένα, σπασμένο σε δύο τμήματα.

Οι φωτογραφίες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του ναυαγίου. Στις εικόνες διακρίνονταν το λογότυπο της Pan American και το όνομα του αεροσκάφους πάνω στην κατεστραμμένη άτρακτο.

«Όταν είδαμε τις εικόνες από το AUV, όλοι μείναμε άφωνοι», ανέφερε ο Josh Gates.

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Ένα δυστύχημα που άλλαξε την αεροπορική ασφάλεια

Η τραγωδία του Clipper Endeavor οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στην αεροπορική ασφάλεια. Το Συμβούλιο Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (Civil Aeronautics Board), ο πρόδρομος της σημερινής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), θέσπισε υποχρεωτικές ενημερώσεις ασφαλείας πριν από κάθε πτήση.

Οι επιβάτες άρχισαν να ενημερώνονται για τη χρήση σωσιβίων, τις διαδικασίες εκκένωσης και τα μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτές οι αλλαγές πιθανότατα έχουν σώσει χιλιάδες ζωές τις τελευταίες επτά δεκαετίες.

«Κάθε φορά που επιβιβάζεστε σήμερα σε ένα αεροπλάνο, είστε ασφαλέστεροι εξαιτίας όσων συνέβησαν σε εκείνη την πτήση και στους επιβάτες της πριν από σχεδόν 75 χρόνια», δήλωσε ο Gates.

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Η Air/Sea Heritage Foundation συνεργάζεται πλέον με την κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο για την προστασία του σημείου του ναυαγίου και προωθεί τη δημιουργία μνημείου προς τιμήν των θυμάτων.

Παράλληλα, οι ερευνητές έχουν έρθει σε επαφή με τους δύο τελευταίους γνωστούς επιζώντες της τραγωδίας.

Η πλήρης ιστορία της ανακάλυψης του Clipper Endeavor θα παρουσιαστεί σε ειδικό επεισόδιο της εκπομπής Expedition Unknown, το οποίο αναμένεται να προβληθεί αργότερα μέσα στη χρονιά.

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Βρέθηκαν τα συντρίμμια πτήσης μετά από 74 χρόνια με 52 νεκρούς

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