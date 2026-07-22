Από τα σκουπίδια... στα σκαλιά της εκκλησίας: Νυφικό από 3.000 αυτοκόλλητα του Μουντιάλ έγινε viral
Σχεδιάστρια από τη Βραζιλία μετέτρεψε σχεδόν 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα του Μουντιάλ 2026 σε νυφικό, συνδυάζοντας αναμνήσεις, ανακύκλωση και τέχνη
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Σχεδόν τρεις χιλιάδες χαρτάκια που κανονικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια μετατράπηκαν σε ένα εντυπωσιακό νυφικό στη Βραζιλία.
Η σχεδιάστρια μόδας Αλίνε Ραγκουτσόνι, από το Πόρτο Αλέγκρε της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, χρησιμοποίησε τα λεγόμενα «liners», τα χαρτιά δηλαδή που μένουν αφού αφαιρεθούν τα αυτοκόλλητα του άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα μπορεί να δώσει ζωή ακόμη και στα πιο απλά υλικά. Το χειροποίητο έργο της κέντρισε το ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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