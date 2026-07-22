Καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Public: Η καλύτερη στιγμή για βουτιά στις έξυπνες αγορές

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Καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Public: Η καλύτερη στιγμή για βουτιά στις έξυπνες αγορές
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Από σήμερα έως τις 31 Αυγούστου, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις των Public, μέλος του Ομίλου Olympia, φέρνουν άπαικτες τιμές και μοναδικές ευκαιρίες σε χιλιάδες προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και οικιακές συσκευές, στα καταστήματα Public και “Public + home”, καθώς και στο public.gr. Με μεγάλες εκπτώσεις σε αγαπημένες κατηγορίες προϊόντων, οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιήσουν τόσο τις μικρές αγορές που κάνουν το καλοκαίρι πιο απολαυστικό, όσο και εκείνες τις μεγαλύτερες που σχεδίαζαν εδώ και καιρό, συνδυάζοντας ποιότητα, αξία και πραγματικό όφελος.

Ξετυλίγοντας το καλοκαίρι, μια αγορά κάθε φορά

Το καλοκαίρι είναι μια συλλογή από μικρές και μεγάλες στιγμές. Ένα βιβλίο που συντροφεύει μια ημέρα δίπλα στη θάλασσα, ένα smartphone για να μοιράζεσαι τις διακοπές σου με τους αγαπημένους σου απ’ όπου κι αν βρίσκεσαι, μια φωτογραφική μηχανή που κρατά ζωντανές τις αναμνήσεις ενός ταξιδιού ή ένα βινύλιο που δημιουργεί το soundtrack ενός ολόκληρου Αυγούστου.

Με κεντρικό στοιχείο το χαρακτηριστικό πορτοκαλί περιτύλιγμα των Public, η φετινή καμπάνια αναδεικνύει όσα κρύβονται πίσω από κάθε αγορά. Γιατί όταν ξετυλίγεται μια συσκευασία Public, δεν αποκαλύπτεται μόνο ένα προϊόν σε προνομιακή τιμή, αλλά γίνεται η αφορμή για νέες εμπειρίες που συνεχίζονται πολύ πέρα από το ταμείο.

Η ιδανική περίοδος για όλες τις αγορές

Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις αποτελούν διαχρονικά την κατάλληλη περίοδο για σημαντικές αγορές. Οι μειωμένες τιμές επιτρέπουν στους καταναλωτές είτε να αποκτήσουν το προϊόν που σχεδίαζαν με μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, είτε να επιλέξουν μια πιο προηγμένη συσκευή, με καλύτερα χαρακτηριστικά, παραμένοντας μέσα στο ίδιο budget.

Παράλληλα, η διάρκεια των εκπτώσεων μέχρι το τέλος Αυγούστου δίνει τον χρόνο που χρειάζεται για σωστή έρευνα αγοράς, σύγκριση προϊόντων και αξιολόγηση τεχνικών χαρακτηριστικών, ώστε κάθε επιλογή να ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες του καταναλωτή. Έτσι, η αξία μιας αγοράς δεν καθορίζεται μόνο από το ποσοστό της έκπτωσης, αλλά από το συνολικό value for money που προσφέρει.

Άπαικτες προσφορές σε κάθε κατηγορία

Τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν ξεχωρίζουν οι προτάσεις τεχνολογίας που συνοδεύουν κάθε εμπειρία, όπως smartphones, laptops, tablets, ακουστικά και ηχεία, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τα αγαπημένα τους Ugreen αξεσουάρ για smartphone με έκπτωση 30%, μέχρι τις 31/8. Για τις καλοκαιρινές βραδιές στο σπίτι, τηλεοράσεις και παιχνίδια που μετατρέπουν κάθε στιγμή σε μια ξεχωριστή εμπειρία. Για εκείνους που θέλουν να κρατήσουν ζωντανές τις στιγμές του καλοκαιριού, φωτογραφικές μηχανές και action cameras, ενώ για αυτούς που ακόμα ψάχνουν το soundtrack των διακοπών τους και το βιβλίο του καλοκαιριού μπορούν να ανακαλύψουν νέες και παλαιότερες κυκλοφορίες στα καταστήματα Public και στο public.gr.

Οι μεγάλες εμπειρίες όμως δεν περιορίζονται μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες. Τα Public φέρνουν ξεχωριστές προτάσεις για κάθε εποχή, με μοναδικές ευκαιρίες για το σπίτι από τις 13 μέχρι τις 31 Αυγούστου, με:

Έκπτωση έως 50% σε: Σκούπες, Μικροσυσκευές μαγειρικής, Σίδερα, Συστήματα Σιδερώματος και Καφετιέρες

Έκπτωση έως 30% σε: Πλυντήρια, Στεγνωτήρια, Ψυγεία, Ψυγειοκαταψύκτες και Ανεμιστήρες

Ενώ, για όλους τους γονείς που σκέφτονται από τώρα την επιστροφή στα θρανία, προσφέρουν 20% επιστροφή € στο Public Wallet με αγορές 20€ και άνω, σε σχολικά και φροντιστηριακά βιβλία, βοηθήματα, λεξικά και άτλαντες, καθόλη τη διάρκεια των εκπτώσεων.

Έξυπνες αγορές σήμερα, μεγαλύτερη αξία και για τη νέα σεζόν

Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις δεν αφορούν μόνο τις ανάγκες των διακοπών, αλλά αποτελούν και την ιδανική ευκαιρία για να προετοιμαστεί κανείς για τη νέα σεζόν. Είτε πρόκειται για έναν νέο υπολογιστή ενόψει της σχολικής ή ακαδημαϊκής χρονιάς, είτε για την αντικατάσταση μιας οικιακής συσκευής, είτε για την αναβάθμιση της καθημερινής τεχνολογίας, οι αγορές αυτής της περιόδου εξασφαλίζουν καλύτερες τιμές και περισσότερο χρόνο για σωστές αποφάσεις.

Παράλληλα, τα Public εξασφαλίζουν μεγαλύτερη σιγουριά και ευελιξία σε κάθε αγορά, μέσα από την Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής, που επιστρέφει τη διαφορά μέσω του Public Wallet σε περίπτωση χαμηλότερης τιμής για το ίδιο προϊόν. Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να διαλέξουν τον τρόπο πληρωμής που τους εξυπηρετεί, με άτοκες δόσεις, Buy Now Pay Later μέσω Klarna και Snappi.

Με τις καλοκαιρινές εκπτώσεις, τα Public ξετυλίγουν περισσότερες επιλογές για κάθε στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την τεχνολογία και την ψυχαγωγία έως το σπίτι και την καθημερινότητα, κάθε αγορά γίνεται μέρος μιας εμπειρίας που συνεχίζεται ολόκληρο τον χρόνο. Καλό και ανέμελο καλοκαίρι, παρέα με τον συναρπαστικό κόσμο των Public!

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