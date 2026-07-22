Πολλοί οδηγοί δεν το γνωρίζουν: Το καύσιμο που πρέπει να φοράτε γάντια στην αντλία

Snapshot Το υγραέριο (LPG) αποθηκεύεται υπό πίεση σε υγρή μορφή και κατά τον ανεφοδιασμό μπορεί να προκαλέσει ψυχρό έγκαυμα λόγω της έντονης ψύξης του ακροφυσίου.

Η χρήση γαντιών κατά τον ανεφοδιασμό με LPG συνιστάται για λόγους ασφαλείας, αν και δεν είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία.

Ο ανεφοδιασμός απαιτεί να σταματήσει το όχημα, να σβήσει ο κινητήρας, να ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο και να τοποθετηθεί σωστά το ακροφύσιο χωρίς υπερβολική πίεση.

Το ρεζερβουάρ LPG γεμίζει μόνο έως περίπου το 80% της χωρητικότητάς του για να επιτραπεί η διαστολή του καυσίμου και να αποφευχθεί η υπερπίεση.

Η έντονη διαρροή ή μυρωδιά αερίου κατά τον ανεφοδιασμό απαιτεί άμεση απομάκρυνση από την αντλία και ενημέρωση του προσωπικού του πρατηρίου. Snapshot powered by AI

Το υγραέριο κίνησης (LPG) παραμένει μια δημοφιλής επιλογή για πολλούς οδηγούς, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους του σε σχέση με τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Ωστόσο, η διαδικασία ανεφοδιασμού ενός οχήματος με LPG παρουσιάζει ορισμένες διαφορές σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα και απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή.

Μία από τις συχνότερες απορίες των οδηγών αφορά τα γάντια που υπάρχουν δίπλα στις αντλίες υγραερίου στα πρατήρια. Παρότι η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία, συνιστάται για λόγους ασφαλείας.

Γιατί χρησιμοποιούνται γάντια στο LPG

Ο βασικός λόγος σχετίζεται με τον τρόπο αποθήκευσης και διανομής του υγραερίου. Σε αντίθεση με τη βενζίνη και το πετρέλαιο, τα οποία βρίσκονται στις δεξαμενές των πρατηρίων υπό κανονικές συνθήκες πίεσης, το LPG αποθηκεύεται σε υγρή μορφή υπό πίεση.

Κατά την αποσύνδεση του ακροφυσίου από το όχημα, μπορεί να απελευθερωθεί μικρή ποσότητα υγραερίου. Επειδή το καύσιμο μετατρέπεται πολύ γρήγορα από υγρή σε αέρια μορφή, προκαλεί έντονη ψύξη στο ακροφύσιο, στον αντάπτορα και στις γύρω επιφάνειες.

Η άμεση επαφή του δέρματος με αυτές τις πολύ ψυχρές επιφάνειες ή με το ίδιο το LPG μπορεί να προκαλέσει ψυχρό έγκαυμα ή κρυοπάγημα. Για αυτόν τον λόγο πολλά πρατήρια παρέχουν προστατευτικά γάντια στους οδηγούς.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί κατά τον ανεφοδιασμό

Ο ανεφοδιασμός με LPG είναι μια απλή διαδικασία, αλλά απαιτεί σωστές κινήσεις. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ο οδηγός πρέπει να έχει σταματήσει το όχημα, να έχει σβήσει τον κινητήρα και να έχει ενεργοποιήσει το χειρόφρενο.

Στη συνέχεια, πρέπει να βεβαιωθεί ότι το ακροφύσιο έχει τοποθετηθεί σωστά στον αντάπτορα του οχήματος και να ακολουθεί τις οδηγίες που υπάρχουν στην αντλία. Δεν πρέπει να ασκείται υπερβολική πίεση για τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του εξοπλισμού.

Μετά την ολοκλήρωση του ανεφοδιασμού, είναι σημαντικό να απασφαλίζεται σωστά ο μηχανισμός του ακροφυσίου πριν αυτό αφαιρεθεί. Ένας σύντομος ήχος απελευθέρωσης πίεσης κατά την αποσύνδεση θεωρείται φυσιολογικός και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει διαρροή στο σύστημα.

Πότε υπάρχει λόγος ανησυχίας

Παρότι μια μικρή εκτόνωση πίεσης είναι αναμενόμενη κατά τον ανεφοδιασμό, η έντονη μυρωδιά αερίου ή μια συνεχής διαρροή δεν πρέπει να αγνοούνται.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο οδηγός πρέπει να απομακρυνθεί από την αντλία και να ενημερώσει άμεσα το προσωπικό του πρατηρίου.

Γιατί το ρεζερβουάρ LPG δεν γεμίζει πλήρως

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των συστημάτων υγραερίου είναι ότι το ρεζερβουάρ δεν γεμίζει ποτέ στο 100% της χωρητικότητάς του.

Για λόγους ασφαλείας, η πλήρωση σταματά αυτόματα περίπου στο 80%. Ο χώρος που παραμένει κενός επιτρέπει στο καύσιμο να διαστέλλεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση της πίεσης μέσα στη δεξαμενή.

Πρόκειται για μια βασική δικλείδα ασφαλείας που αποτελεί μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας των συστημάτων LPG.

Η χρήση γαντιών κατά τον ανεφοδιασμό με υγραέριο δεν αποτελεί υποχρέωση, όμως είναι ένα απλό μέτρο προστασίας που μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από το έντονο ψύχος που προκαλεί η απελευθέρωση του καυσίμου.

Με σωστή διαδικασία και λίγη προσοχή, ο ανεφοδιασμός ενός οχήματος με LPG παραμένει μια ασφαλής και εύκολη διαδικασία.