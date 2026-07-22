Μαίρη Λίντα: Η ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια

Από τα πρώτα της βήματα στον Κολωνό μέχρι τη συνεργασία-σταθμό με τον Μανώλη Χιώτη, η ζωή της ήταν ταυτισμένη με το ελληνικό τραγούδι

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μαίρη Λίντα: Η ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μαίρη Λίντα, εξέχουσα φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών, αφήνοντας πίσω της πάνω από 1.200 τραγούδια και σημαντική μουσική παρακαταθήκη.
  • Ξεκίνησε την καριέρα της σε παιδική ηλικία και το καλλιτεχνικό της όνομα της το έδωσε ο Ορέστης Λάσκος.
  • Συνεργάστηκε στενά με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο παντρεύτηκε και πραγματοποίησαν κοινές εμφανίσεις στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, ακόμη και στον Λευκό Οίκο.
  • Συνεργάστηκε με κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς και συμμετείχε σε πολλές ταινίες της δεκαετίας του ’60 της Φίνος Φιλμ.
  • Τιμήθηκε με βραβεία όπως το Α' Βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του 1961 και επέλεξε να περάσει τα τελευταία χρόνια της στο Γηροκομείο Αθηνών, το οποίο θεωρούσε σπίτι της.
Snapshot powered by AI

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, μιας από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 90 ετών.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που συνέδεσε το όνομά της με τον Μανώλη Χιώτη αλλά διέγραψε και μια αυτόφωτη πορεία δεκαετιών, άφησε πίσω της περισσότερα από 1.200 τραγούδια, αμέτρητες επιτυχίες και μια σπουδαία παρακαταθήκη στην ελληνική μουσική.

Τα πρώτα χρόνια

Η Μαίρη Λίντα γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1935 στον Πύργο Ηλείας με το όνομα Μαρία Δημητροπούλου. Από μικρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά της στον Κολωνό και μόλις στα επτά της χρόνια έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της σε διαγωνισμό νέων ταλέντων που διοργάνωνε ο Ορέστης Λάσκος στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ.

Εκείνος ήταν που της έδωσε το καλλιτεχνικό όνομα «Μαίρη Λίντα», αναγνωρίζοντας το ξεχωριστό της ταλέντο. Από την επόμενη κιόλας ημέρα ξεκίνησε να εργάζεται ως τραγουδίστρια, κάνοντας τα πρώτα της βήματα στα βαριετέ και τα νυχτερινά κέντρα της εποχής.

Η γνωριμία με τον Μανώλη Χιώτη και η εκτόξευση

Σε ηλικία μόλις 11 ετών γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, μια συνάντηση που έμελλε να αλλάξει τη ζωή και την καριέρα της.

Οι δυο τους αποτέλεσαν ένα από τα πιο εμβληματικά καλλιτεχνικά δίδυμα του ελληνικού τραγουδιού, ερμηνεύοντας δεκάδες μεγάλες επιτυχίες και πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Από το 1964 έως το 1967 εμφανίστηκαν με μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Μαίρη Λίντα τραγούδησε ακόμη και στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του τότε Αμερικανού προέδρου Λίντον Τζόνσον.

Οι μεγάλες επιτυχίες

Στην πολυετή πορεία της ηχογράφησε περισσότερα από 1.200 τραγούδια και συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Μητσάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ξεχωρίζουν τα «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», «Το τελευταίο ποτηράκι», «Μυρτιά», «Ροδόσταμο» και «Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου».

Η Μαίρη Λίντα άφησε το αποτύπωμά της και στον ελληνικό κινηματογράφο, συμμετέχοντας με τον Μανώλη Χιώτη σε δεκάδες μουσικές ταινίες της δεκαετίας του '60.

Το διάσημο δίδυμο εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες της Φίνος Φιλμ «Ο Ατσίδας», «Ο Δήμος από τα Τρίκαλα», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η βίλα των οργίων».

Η προσωπική της ζωή

Η μεγάλη τραγουδίστρια παντρεύτηκε τρεις φορές. Ο πρώτος και μεγάλος της έρωτας ήταν ο Μανώλης Χιώτης, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 1958 και χώρισαν το 1967.

Μαίρη Λίντα - Χιώτης

Η Μαίρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης

Από τον δεύτερο γάμο της, με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε την κόρη της, Εύα.

Ο τρίτος σύζυγος της Μαίρης Λίντα δεν ήταν ευρέως γνωστός, καθώς η ίδια είχε επιλέξει να κρατήσει εκείνη τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Χρόνια αργότερα είχε εξομολογηθεί πως ο χωρισμός από τον Χιώτη ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Ακόμα και σήμερα πονάω».

mairh-linta-μαίρη-λίντα

Οι διακρίσεις

Το 1961 απέσπασε το Α' Βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του ΕΙΡ με το τραγούδι «Απαγωγή» του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ τιμήθηκε και στο Φεστιβάλ Αθηναϊκού Τραγουδιού με το «Αθήνα κόρη τ' ουρανού».

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν, με δική της επιλογή, στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας δηλώσει πολλές φορές πως αισθανόταν τον χώρο ως το σπίτι της.

«Δεν το βλέπω ως γηροκομείο, αλλά σαν το σπίτι μου. Είναι εξαίρετοι όλοι οι άνθρωποι που μας φροντίζουν», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό του ιδρύματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

10:50NEWSBOMB

Iστορική πυρηνική συμφωνία HΠΑ - Σαουδικής Αραβίας -Φόβοι για νέα κούρσα εξοπλισμών στη Μεση Ανατολή

10:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Αποπνικτικός συνδυασμός θερμοκρασίας και υγρασίας: Χάρτης με δείκτες κινδύνου - Βρείτε την πόλη σας

10:33ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν ο εχθρός σε απειλεί και προσπαθεί να σε φοβίσει, σημαίνει ότι φοβάται

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Public: Η καλύτερη στιγμή για βουτιά στις έξυπνες αγορές

10:26NEWSBOMB

Γαλλία: Ιστορική απόφαση για καθολική απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ανήλικοι τουρίστες έκλεβαν οχήματα στα Μάταλα – Στη «φάκα» μετά από επικίνδυνη οδήγηση

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Ο χρόνος θανάτου τοποθετείται πιθανώς το προηγούμενο 24ωρο

10:21WHAT THE FACT

Ιδιοκτήτης εστιατορίου βραβευμένου με αστέρια Michelin σέρβιρε μυρμήγκια σε επιδόρπια

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Κλήσεις για δήθεν πρόβλημα στα στοιχεία ταυτότητας

10:11LIFESTYLE

Το πανό που αρνήθηκε να κρατήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια στο Κρυονέρι Αττικής

10:00ΥΓΕΙΑ

Το μεγαλύτερο λάθος ενυδάτωσης που κάνουν πολλοί όταν έχει καύσωνα

09:57WHAT THE FACT

Ήθελε να τιμήσει τα 26 χρόνια σκληρής δουλειάς του πατέρα του και ορκίστηκε με μια φιάλη στον ώμο - Βίντεο

09:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πολλοί οδηγοί δεν το γνωρίζουν: Το καύσιμο που πρέπει να φοράτε γάντια στην αντλία

09:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μέτρα ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολόγησης στο 20% - Προς κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα - Οι περιοχές κινδύνου

08:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

09:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη τραγωδία της Μαίρης Λίντα: Η άγρια δολοφονία της μητέρας της που συγκλόνισε την Ελλάδα

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

08:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι καταβάτες άνεμοι - Οι συνθήκες θα θυμίζουν την τραγωδία στο Μάτι

09:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μέτρα ΔΕΘ: Μείωση συντελεστή φορολόγησης στο 20% - Προς κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο ο τραγουδιστής D4vd: Σοκάρουν οι κατηγορίες για τη δολοφονία 14χρονης - Τη μαχαίρωσε και τη διαμέλισε με αλυσοπρίονο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε σε ιδιοκτήτη - Την παγίδευσε μέσα κλείνοντας τα ρολά - Βίντεο

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια

22:15ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ένας εφιάλτης, έχω φτάσει στον πάτο»: Συγκλονίζει ο επιβάτης της Ryanair που βγήκε από σπασμένο παράθυρο την ώρα της πτήσης

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

09:00LIFESTYLE

Zendaya: Γιατί τα σκουλαρίκια των 2.700 ετών που φόρεσε για την «Οδύσσεια» προκάλεσαν αντιδράσεις

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Γυμνός, σε εμβρυική στάση και μέσα στα αίματα ο γνωστός ποινικολόγος - Τον εντόπισαν οι ανήλικες δίδυμες κόρες του

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας πλησίασε ανυποψίαστους κολυμβητές σε... απόσταση αναπνοής

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν τα συντρίμμια πτήσης μετά από 74 χρόνια με 52 νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ