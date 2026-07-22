Μαίρη Λίντα: Η ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια

Snapshot Η Μαίρη Λίντα, εξέχουσα φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών, αφήνοντας πίσω της πάνω από 1.200 τραγούδια και σημαντική μουσική παρακαταθήκη.

Ξεκίνησε την καριέρα της σε παιδική ηλικία και το καλλιτεχνικό της όνομα της το έδωσε ο Ορέστης Λάσκος.

Συνεργάστηκε στενά με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο παντρεύτηκε και πραγματοποίησαν κοινές εμφανίσεις στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, ακόμη και στον Λευκό Οίκο.

Συνεργάστηκε με κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς και συμμετείχε σε πολλές ταινίες της δεκαετίας του ’60 της Φίνος Φιλμ.

Τιμήθηκε με βραβεία όπως το Α' Βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του 1961 και επέλεξε να περάσει τα τελευταία χρόνια της στο Γηροκομείο Αθηνών, το οποίο θεωρούσε σπίτι της. Snapshot powered by AI

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, μιας από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 90 ετών.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που συνέδεσε το όνομά της με τον Μανώλη Χιώτη αλλά διέγραψε και μια αυτόφωτη πορεία δεκαετιών, άφησε πίσω της περισσότερα από 1.200 τραγούδια, αμέτρητες επιτυχίες και μια σπουδαία παρακαταθήκη στην ελληνική μουσική.

Τα πρώτα χρόνια

Η Μαίρη Λίντα γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1935 στον Πύργο Ηλείας με το όνομα Μαρία Δημητροπούλου. Από μικρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά της στον Κολωνό και μόλις στα επτά της χρόνια έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της σε διαγωνισμό νέων ταλέντων που διοργάνωνε ο Ορέστης Λάσκος στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ.

Εκείνος ήταν που της έδωσε το καλλιτεχνικό όνομα «Μαίρη Λίντα», αναγνωρίζοντας το ξεχωριστό της ταλέντο. Από την επόμενη κιόλας ημέρα ξεκίνησε να εργάζεται ως τραγουδίστρια, κάνοντας τα πρώτα της βήματα στα βαριετέ και τα νυχτερινά κέντρα της εποχής.

Η γνωριμία με τον Μανώλη Χιώτη και η εκτόξευση

Σε ηλικία μόλις 11 ετών γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, μια συνάντηση που έμελλε να αλλάξει τη ζωή και την καριέρα της.

Οι δυο τους αποτέλεσαν ένα από τα πιο εμβληματικά καλλιτεχνικά δίδυμα του ελληνικού τραγουδιού, ερμηνεύοντας δεκάδες μεγάλες επιτυχίες και πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Από το 1964 έως το 1967 εμφανίστηκαν με μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Μαίρη Λίντα τραγούδησε ακόμη και στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του τότε Αμερικανού προέδρου Λίντον Τζόνσον.

Οι μεγάλες επιτυχίες

Στην πολυετή πορεία της ηχογράφησε περισσότερα από 1.200 τραγούδια και συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Μητσάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ξεχωρίζουν τα «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», «Το τελευταίο ποτηράκι», «Μυρτιά», «Ροδόσταμο» και «Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου».

Η Μαίρη Λίντα άφησε το αποτύπωμά της και στον ελληνικό κινηματογράφο, συμμετέχοντας με τον Μανώλη Χιώτη σε δεκάδες μουσικές ταινίες της δεκαετίας του '60.

Το διάσημο δίδυμο εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες της Φίνος Φιλμ «Ο Ατσίδας», «Ο Δήμος από τα Τρίκαλα», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η βίλα των οργίων».

Η προσωπική της ζωή

Η μεγάλη τραγουδίστρια παντρεύτηκε τρεις φορές. Ο πρώτος και μεγάλος της έρωτας ήταν ο Μανώλης Χιώτης, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 1958 και χώρισαν το 1967.

Η Μαίρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης

Από τον δεύτερο γάμο της, με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε την κόρη της, Εύα.

Ο τρίτος σύζυγος της Μαίρης Λίντα δεν ήταν ευρέως γνωστός, καθώς η ίδια είχε επιλέξει να κρατήσει εκείνη τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Χρόνια αργότερα είχε εξομολογηθεί πως ο χωρισμός από τον Χιώτη ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Ακόμα και σήμερα πονάω».

Οι διακρίσεις

Το 1961 απέσπασε το Α' Βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του ΕΙΡ με το τραγούδι «Απαγωγή» του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ τιμήθηκε και στο Φεστιβάλ Αθηναϊκού Τραγουδιού με το «Αθήνα κόρη τ' ουρανού».

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν, με δική της επιλογή, στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας δηλώσει πολλές φορές πως αισθανόταν τον χώρο ως το σπίτι της.

«Δεν το βλέπω ως γηροκομείο, αλλά σαν το σπίτι μου. Είναι εξαίρετοι όλοι οι άνθρωποι που μας φροντίζουν», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό του ιδρύματος.

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