Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι καταβάτες άνεμοι - Οι συνθήκες θα θυμίζουν την τραγωδία στο Μάτι

Snapshot Η χώρα τίθεται σε κατάσταση «Red Code» και μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας για την Τετάρτη 22 Ιουλίου λόγω ακραίων συνθηκών πυρκαγιάς.

Οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές, οι άνεμοι ενισχυμένοι και η υγρασία ιδιαίτερα χαμηλή, δημιουργώντας συνθήκες για ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Περιοχές όπως η Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Πελοπόννησος και Ρόδος βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4, ενώ άλλες περιοχές είναι σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες υπηρεσίες θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα με περιπολίες και επάνδρωση πυροφυλακίων 24 ώρες.

Οι συνθήκες θυμίζουν αυτές της τραγωδίας στο Μάτι, με ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους που γίνονται καταβάτες στα ανατολικά, και η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση «Red Code» και μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται η χώρα, καθώς οι δραματικές πυρομετεωρολογικές συνθήκες δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για την εκδήλωση ακραίων δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες.

Με τις θερμοκρασίες να χτυπούν κόκκινο, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς, απηύθυνε δραματική έκκληση στους πολίτες για την αυριανή ημέρα.

Λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο, συνεδρίασαν σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και στη συνέχεια το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από σύγκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Την προσοχή όλων επέστησε για την αυριανή ημέρα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες «που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά».

Όπως είπε ο κ. Τουρνάς το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, «μέχρι και μέγιστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής».

«Πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η οποία, σε συνδυασμό με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, δείχνει ότι αύριο θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα. Σύμφωνα με τον χάρτη, πολλές περιοχές της χώρας μας βρίσκονται σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες περιοχές, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Εύβοια, η βόρεια, η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος, καθώς και η Ρόδος, θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Επίσης, οι περιοχές της Φθιώτιδας, της Λαμίας, του Αλμυρού, της Ανατολικής Στερεάς, της Αττικής, της Αργολίδας και της Κορινθίας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τουρνάς και προσέθεσε ότι «το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μέγιστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής».

Όπως είπε, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Δασικές Υπηρεσίες, τα Σώματα Ασφαλείας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, συνεπικουρούμενες από το ΕΚΑΒ και τις εθελοντικές ομάδες, «θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπίσουν τα συμβάντα που θα έχουμε μπροστά μας αύριο».

«Θέλω να επισημάνω ότι χρειάζεται προσοχή από όλους. Καλώ τον κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αύριο, γιατί η φωτιά αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο», τόνισε ο κ. Τουρνάς. Όπως επισήμανε οι συνθήκες προσομοιάζουν με συνθήκες άλλων εποχών. «Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι. Άρα, λοιπόν, όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, οι πολίτες, η Πολιτεία και η Πολιτική Προστασία, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συμβάντα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την προστασία της ζωής, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, της περιουσίας του καθενός, αλλά και του δασικού μας πλούτου, που είναι περιουσία όλων μας», υπογράμμισε ο κ. Τουρνάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπεται Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για 17 νομούς σε 9 Περιφέρειες της χώρας.

Τι δείχνει ο βιοκλιματικός δείκτης WBGT

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπόνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται.

Οι Δείκτες Δυσφορίας ή θερμικής καταπόνησης εκφράζουν την ικανοποίηση ή μη του ανθρώπου από το περιβάλλον και τις επικρατούσες συνθήκες. Δίνουν μια καλή εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένα άτομα, παιδιά, στους ανθρώπους με πνευμονικές παθήσεις πχ. άσθμα, αθλητές, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και γενικά στις ομάδες ανθρώπων που επηρεάζονται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι δείκτες αυτοί εξαρτώνται άμεσα από τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου, τη νέφωση, την ηλιακή ακτινοβολία (χωρικά και χρονικά). Ο βιοκλιματικός δείκτης WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) έχει επιλεγεί ως χαρακτηριστικός δείκτης θερμικής καταπόνησης. H χρήση του συνιστάται στο πρότυπο ISO 7243 (Ergonomics of the thermal environment), και χρησιμοποιείται συμβουλευτικά στην Οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 22 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ωστόσο τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 βαθμιαία 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 23-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-07-2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

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