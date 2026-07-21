Φωτιά στην Επίδαυρο: Μάχη με τις φλόγες στο Αδάμι – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν 12 εναέρια

Φλόγες και καπνός πάνω από την Επίδαυρο, με την Πυροσβεστική να δίνει σκληρή μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς που μαίνεται στο Αδάμι Αργολίδας. Δώδεκα εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή, ενώ, ενισχύθηκαν και οι επίγειες δυνάμεις στο σημείο.

Πλέον, επιχειρούν 88 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Παράλληλα, στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Ναύπλιο και το Άργος.