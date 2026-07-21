Φωτιά τώρα στην Επίδαυρο: Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, με κινητοποίηση Πυροσβεστικής από τις 12:30.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 60 πυροσβέστες, 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Υποστηρικτικά επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας μεταβαίνει στο σημείο για διερεύνηση των αιτιών.

Η φωτιά κινείται προς το βουνό καίγοντας πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30 κι άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες κι εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου. Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά παρουσιάζει ανοδική πορεία και κατευθύνεται προς το βουνό, κατακαίοντας πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση.