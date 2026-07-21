«Είναι ένας εφιάλτης, έχω φτάσει στον πάτο»: Συνέντευξη του 61χρονου Σέρβου επιβάτη της Ryanair

Snapshot Ο 61χρονος Σέρβος Λιούμπισα Κάροβιτς τραυματίστηκε σοβαρά όταν το παράθυρο του αεροσκάφους Ryanair έσπασε μετά από αποκόλληση τμήματος κινητήρα στην πτήση Θεσσαλονίκη-Μέμινγκεν.

Ο επιβάτης βρέθηκε με το μισό σώμα έξω από το αεροσκάφος σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών και υπέστη εγκαύματα, προσωρινή παράλυση και μερική βλάβη στο δεξί αυτί και μάτι.

Ο Κάροβιτς αντιμετωπίζει έντονο ψυχολογικό στρες, αδυναμία συγκέντρωσης και φόβο για μελλοντικές πτήσεις, με σοβαρό αντίκτυπο στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Η σύζυγός του περιέγραψε την προσπάθειά της να τον συγκρατήσει και ευχαρίστησε τους επιβάτες που βοήθησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η πτήση επέστρεψε εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Κάροβιτς έλαβε τις πρώτες βοήθειες, ενώ η Ryanair επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο. Snapshot powered by AI

«Είναι ένας εφιάλτης, τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω με λέξεις», ανέφερε ο 61χρονος Σέρβος, Λιούμπισα Κάροβιτς, ο οποίος βρέθηκε έξω από το αεροσκάφος της Ryanair όταν έσπασε το παράθυρο δίπλα του, την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Ο επιβάτης της πτήσης FR1879 από Θεσσαλονίκη προς Μέμινγκεν Γερμανίας βίωσε μία σοκαριστική εμπειρία όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και προσέκρουσε στο παράθυρο της καμπίνας δίπλα του με αποτέλεσμα αυτό να σπάσει και ο ίδιος να βρεθεί με το μισό σώμα έξω από το αεροσκάφος σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών.

Η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, που καθόταν δίπλα καθώς και άλλοι επιβάτες ήταν εκείνοι που τον συγκράτησαν μέσα στο αεροσκάφος, ενώ ο Λιούμπισα έχασε τις αισθήσεις του και όταν συνήλθε ήταν γεμάτος αίματα.

Δύο εβδομάδες μετά, φοράει ακόμα νάρθηκα στον αυχένα, φέρει εμφανή τραύματα και βρίσκεται σε έχτονο ψυχολογικό στρες από την τραυματική εμπειρία. Σε συνέντευξη που έδωσε στην γερμανική BILD περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε.

«Είχα αίματα παντού»

Όπως αναφέρει, την ώρα που σημειώθηκε το συμβάν ο ίδιος κοιμόταν και ξύπνησε από τον θόρυβο, τον οποίο περιέγραψε «σαν έκρηξη βόμβας». «Μόνο για μια στιγμή είχα τις αισθήσεις μου και δεν μπορώ να θυμηθώ τα υπόλοιπα. Όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου, είχα αίματα παντού, έσταζε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου», ανέφερε ο 61χρονος. «Μόλις κλείνω τα μάτια μου, μου έρχονται εικόνες από όσα έζησα εκείνα τα λεπτά. Είναι ένας εφιάλτης, τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω με λέξεις», δήλωσε.

Από το περιστατικό υπέστη εγκαύματα σε ένα κομμάτι του δεξιού του χεριού και στην πλάτη του. Επίσης, η δεξιά πλευρά του σώματός του παρέλυσε προσωρινά, ενώ το δεξί του αυτί και το δεξί του μάτι έχουν υποστεί μερική βλάβη. Όπως αναφέρει δεν αισθανόταν τίποτα για λίγο.

«Ψυχολογικά έχω φτάσει στον πάτο»

Ο Λιούμπισα Κάροβιτς περιέγραψε τη ζωή του πριν από το συγκεκριμένο ταξίδι αναφέροντας ότι αγαπούσε πολύ τα αεροπλάνα και τα ταξίδια και ήταν πολύ δραστήριος. Τώρα, όμως, όλα έχουν αλλάξει, όπως λέει.

Πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό ο 61χρονος ζούσε έντονα, ήταν ενεργητικός και αγαπούσε τα ταξίδια με αεροπλάνο. Ωστόσο, πλέον έχουν αλλάξει τα πάντα, δεν αντέχει τους θορύβους και δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. «Τώρα όλα με ενοχλούν. Η φασαρία και ο θόρυβος με ενοχλούν, δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο. Ψυχολογικά έχω φτάσει στον πάτο. Αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στη δουλειά μου όσο και στην οικογένειά μου», ανέφερε.

«Τι θα γίνει τώρα, όλα εξαρτώνται από έμενα, ήμουν ο “κινητήρας” των πάντων στην οικογένεια. Είναι μια ολοκληρωτική αναστάτωση στη ζωή μου. Δεν έχω καθόλου συγκέντρωση. Η προσοχή μου δεν μπορεί να επικεντρωθεί πουθενά. Αυτό σημαίνει ότι απλώς δεν λειτουργώ σωστά».

«Δεν μπορώ να μπω σε άλλη πτήση»

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν μπορεί καν να σκεφτεί ότι θα χρησιμοποιήσει ξανά αεροπλάνο, καθώς οι μνήμες του έρχονται πολύ ζωντανά και τον αγχώνουν. Παράλληλα, τα τραύματα που έχει από το περιστατικό είναι ακόμα σοβαρά και δεν γνωρίζει με ποιο τρόπο θα θεραπευτούν, αν θα χρειαστεί χειρουργείο και πόσο καιρό θα φορά τον νάρθηκα.

Όπως ανέφερε, «δεν σκέφτομαι καν να μπω σε άλλη πτήση. Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό. Δεν είμαι καθόλου καλά».

«Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»

Η σύζυγός του είχε δηλώσει στο σερβικό δίκτυο Nova πριν από λίγες μέρες ότι δεν σκέφτηκε καθόλου τι έγινε αλλά αντέδρασε αμέσως και τον άρπαξε από τα πόδια. «Σκέφτηκα: “Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί”. Ήταν φρικτό», δήλωσε.

Τα πρώτα λεπτά προσπαθούσε μόνη της να τον συγκρατήσει μεχρι να βοηθήσουν και άλλοι επιβάτες, τους οποίους θα ήθελε να συναντήσει ξανά προκειμένου να τους ευχαριστήσει. «Ήρθαν να με βοηθήσουν. Θυμάμαι έναν άνδρα και μία γυναίκα. Εκείνος μας βοήθησε πάρα πολύ, τόσο εμένα όσο και τον Λιούμπισα», είπε.

Το αεροσκάφος επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου ο Κάροβιτς έλαβε τις πρώτες βοήθειες, ενώ μία έγκυος επιβάτιδα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο προληπτικά.

Η Ryanair ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η πτήση επέστρεψε λίγο μετά την απογείωση όταν αποκολλήθηκε ένα παράθυρο κατά τη διάρκεια της πτήσης και ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος.

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