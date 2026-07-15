«Δεν θυμάται το συμβάν» – Απώλεια μνήμης και σοκ για τον Σέρβο επιβάτη στην πτήση της Ryanair

Snapshot Ο Σέρβος επιβάτης της πτήσης Ryanair νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με απώλεια μνήμης και σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά η κατάσταση του βελτιώνεται και αναμένεται εξιτήριο.

Ο επιβάτης βρέθηκε με το κεφάλι και τον δεξιό ώμο έξω από το αεροπλάνο μετά από ρήξη παραθύρου, ενώ συνεπιβάτες τον συγκράτησαν για περίπου δύο λεπτά.

Η σύζυγός του περιγράφει σοκ και ψυχολογικές δυσκολίες τόσο για εκείνη όσο και για τον τραυματισμένο σύζυγό της λόγω του περιστατικού.

Η οικογένεια εκτιμά ότι το ατύχημα προκλήθηκε από βλάβη στον δεξιό κινητήρα που οδήγησε σε θρυμματισμό παραθύρου και αποσυμπίεση, χωρίς όμως επιβεβαίωση από τις αρχές.

Ο επιβάτης φορούσε τη ζώνη ασφαλείας, γεγονός που βοήθησε να συγκρατηθεί και να αποτραπεί μεγαλύτερος τραυματισμός. Snapshot powered by AI

Στο ΑΧΕΠΑ συνεχίζει να νοσηλεύεται ο Σέρβος επιβάτης της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, τον οποίο «ρούφηξε» το σπασμένο παράθυρο και κινδύνεψε η ζωή τόσο του ίδιου όσο κι όλων των υπολοίπων επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τη σύζυγό του, υπέστη απώλεια μνήμης μετά το δραματικό περιστατικό και θυμόταν ελάχιστα από όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, ωστόσο, η κατάσταση του Σέρβου είναι καλή, έχει ξεπεράσει το σοκ κι αναμένεται τις επόμενες ημέρες να λάβει εξιτήριο.

«Δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει, δεν θυμάται ολόκληρο το συμβάν», αποκάλυψε η Σβετλάνα Γκρκόβιτς Μαξίμοβιτς, η οποία περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε μέσα στην καμπίνα. Όπως είπε, «ο δεξιός ώμος και το κεφάλι του ήταν έξω από το αεροπλάνο», ενώ δύο άλλοι επιβάτες κατάφεραν να τον τραβήξουν πίσω έπειτα από σχεδόν δύο λεπτά.

«Τον επαναφέραμε στη θέση του», δήλωσε στο BBC. «Ολόκληρο το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο και αίμα έτρεχε από τη μύτη και το στόμα του».

«Μπήκα σε ασανσέρ κι ένιωσα να ασφυκτιώ»

Η ίδια ανέφερε ότι ο σύζυγός της εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, φέρει σοβαρό τραυματισμό στο χέρι και εγκαύματα, ενώ κάθε φορά που ακούει αεροπλάνα αρχίζει να τρέμει. «Είναι σημαντικό για μένα ότι είναι ζωντανός», είπε χαρακτηριστικά.

Η σύζυγός του περιέγραψε και τη δική της ψυχολογική κατάσταση, λέγοντας πως οι εικόνες του περιστατικού δεν φεύγουν από το μυαλό της. «Κάνω συνεχώς κάτι για να μην θυμάμαι τι συνέβη, αλλά αυτές οι εικόνες απλά δεν φεύγουν από το μυαλό μου. Χθες μπήκα σε ένα ασανσέρ και ξαφνικά ένιωσα μια τρομερή αίσθηση ασφυξίας», ανέφερε, προσθέτοντας πως πλέον αναρωτιέται αν θα μπορέσουν ποτέ να ταξιδέψουν ξανά με αεροπλάνο.

«Σκέφτηκα ότι αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»

Μιλώντας στο σερβικό μέσο Nova, αποκάλυψε και τις δραματικές στιγμές όταν προσπάθησε να κρατήσει τον σύζυγό της μέσα στο αεροσκάφος. «Αντέδρασα αμέσως και άρπαξα τα πόδια του. Σκέφτηκα: "Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε έστω μαζί"», είπε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων επιβατών, ο 61χρονος φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του, γεγονός που βοήθησε τους συνεπιβάτες να τον συγκρατήσουν όσο το κεφάλι και οι ώμοι του βρίσκονταν έξω από το αεροσκάφος.

Την ίδια ώρα, τεχνικός σύμβουλος που ορίστηκε από την οικογένεια εκτιμά ότι το περιστατικό ξεκίνησε από βλάβη στον δεξιό κινητήρα, με συντρίμμια να θρυμματίζουν το παράθυρο της καμπίνας και να προκαλούν ταχεία αποσυμπίεση. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους ερευνητές.

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