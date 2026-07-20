Ο CEO της Ryanair για το σπασμένο παράθυρο: Πρόσκρουση ξένου αντικειμένου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Snapshot Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η ζημιά στο παράθυρο του αεροσκάφους Ryanair προκλήθηκε πιθανότατα από πρόσκρουση ξένου αντικειμένου.

Το περιστατικό συνέβη στις 10 Ιουλίου, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και έσπασε το παράθυρο της καμπίνας, προκαλώντας απώλεια πίεσης.

Το αεροσκάφος ήταν 18 ετών και ο κινητήρας είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση τα τελευταία δύο χρόνια.

Το προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας αναμένεται σε περίπου 28 ημέρες, με αναλυτικότερη έκθεση να ακολουθεί.

Οι αμερικανικές αρχές επανεξετάζουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών, ενώ αν επιβεβαιωθεί η πρόσκρουση ξένου αντικειμένου, ενδέχεται να περιοριστούν οι ευθύνες της Boeing και της Ryanair. Snapshot powered by AI

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα πρώτα ευρήματα της έρευνας για το περιστατικό, κατά το οποίο επιβάτης βρέθηκε εν μέρει να αναρροφάται προς το σπασμένο παράθυρο ενός αεροσκάφους Boeing 737, δείχνουν πως η ζημιά πιθανότατα προκλήθηκε από πρόσκρουση ξένου αντικειμένου και όχι από την ηλικία του αεροσκάφους ή από προβλήματα συντήρησης.

Το περιστατικό της 10ης Ιουλίου ερευνά το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB). Σύμφωνα με βίντεο από το συμβάν και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη, έσπασε το παράθυρο της καμπίνας, προκαλώντας απώλεια πίεσης. Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση με προορισμό τη Γερμανία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

«Οι αρχικές ενδείξεις φαίνεται να υποδηλώνουν ότι υπήρξε πρόσκρουση ξένου αντικειμένου στον κινητήρα κατά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορούμε ακόμη να το πούμε με βεβαιότητα», ανέφερε ο Ο'Λίρι σε αναλυτές μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ryanair για το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος ήταν 18 ετών, ενώ ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Πρόσθεσε ακόμη ότι το προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σε περίπου 28 ημέρες και θα ακολουθήσει αναλυτικότερη έκθεση.

Το περιστατικό, το οποίο θύμισε δύο αντίστοιχα συμβάντα με αεροσκάφη Boeing 737 NG της Southwest Airlines το 2016 και το 2018, οδήγησε τις αμερικανικές αρχές στην επανεξέταση των διαδικασιών αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών, όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Reuters ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η ζημιά προκλήθηκε από εξωτερικό αντικείμενο, ενδέχεται να περιοριστούν οι ευθύνες τόσο της Boeing όσο και της Ryanair για το περιστατικό.

Ryanair: Μείωση 34% στα κέρδη λόγω του πολέμου στο Ιράν

Μείωση κατά 34% στα κέρδη το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους ανακοίνωσε η Ryanair, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε αύξηση της τιμής των καυσίμων και μειώνει τη διάθεση των καταναλωτών για ταξίδια, αναγκάζοντας την εταιρεία να τονώσει τη ζήτηση εφαρμόζοντας χαμηλότερες τιμές, ακόμη και κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 538 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση από τα 820 εκατομμύρια ευρώ ενώ είναι επίσης κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg, (κοντά 624 εκατομμύρια ευρώ). Η Ryanair ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε τη Δευτέρα ότι η σύγκρουση οδήγησε σε "δισταγμό" των καταναλωτών και σε καθυστερημένες κρατήσεις, εν μέσω ανησυχιών για έλλειψη καυσίμων.

Ως η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το τρίμηνο, τα κέρδη της Ryanair παρέχουν μια εικόνα για τις επιδόσεις των αεροπορικών της περιοχής κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Η εταιρεία ανέφερε ότι χρειάστηκε να τονώσει τη ζήτηση και ότι οι τιμές των εισιτηρίων κατά το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο παρουσίασαν μικρή πτώση σε ετήσια βάση, παρά την πρόσφατη αύξηση των κρατήσεων.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχει σαφή εικόνα για το δεύτερο εξάμηνο, αρνούμενη να δώσει outlook για τα ετήσια κέρδη της. Οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά στις τιμές των εισιτηρίων κατά το πρώτο εξάμηνο θα εξαρτηθεί από τις κρατήσεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, ανέφερε.

«Είμαστε σε καλή θέση για μια κερδοφόρα χρονιά, αλλά είναι πολύ νωρίς για να προσδιορίσουμε τα συγκεκριμένα νούμερα», δήλωσε ο Οικονομικός Διευθυντής Neil Sorahan σε συνέντευξή του.

Η χωρητικότητα στις πτήσεις μικρών αποστάσεων θα παραμείνει περιορισμένη «τουλάχιστον μέχρι το 2030», εν μέσω έλλειψης αεροσκαφών από τη Boeing και την Airbus, καθώς και προβλημάτων με τους κινητήρες σε ορισμένα αεροσκάφη, τα οποία έχουν οδηγήσει σε μερική ακινητοποίηση στόλων σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με το Bloomberg. Τα λειτουργικά κόστη αυξήθηκαν κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, κυρίως λόγω των καυσίμων.

Στο σκέλος των δαπανών, η Ryanair δήλωσε ότι θα εστιάσει στην επέκταση του στόλου της με αεροσκάφη Boeing 737 Max-10, στα μερίσματα προς τους μετόχους και στην ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών, ενώ παράλληλα θα αποκαταστήσει το ακαθάριστο ταμειακό απόθεμα στα 4 δισ. ευρώ. Η μετοχή έχει σημειώσει πτώση περίπου 12% μέχρι στιγμής φέτος, σε σύγκριση με το ράλι 55% κατά τη διάρκεια του 2025.

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