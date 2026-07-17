Οι αμερικανικές αρχές διεξάγουν την έρευνα για επιβάτη που σφηνώθηκε σε αεροσκάφος στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) διερευνά το περιστατικό με επιβάτη που σφηνώθηκε σε σπασμένο παράθυρο αεροσκάφους Boeing 737 της Ryanair στη Θεσσαλονίκη.

Το παράθυρο έσπασε μετά την αποκόλληση ενός κομματιού του κινητήρα, προκαλώντας πτώση πίεσης και αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους.

Το περιστατικό παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενα ατυχήματα της Southwest Airlines με Boeing 737 NG το 2016 και 2018, αν και η FAA δεν θεωρεί προς το παρόν ότι είναι ίδια περίπτωση.

Η FAA έχει εκδώσει οδηγία αξιοπλοΐας για την ανασχεδίαση του καλύμματος του ανεμιστήρα στα 737 NG, με προθεσμία υλοποίησης έως το 2028, ενώ η Southwest έχει ολοκληρώσει το 80% των εργασιών στα αεροσκάφη της.

Η έρευνα της FAA για το περιστατικό του 2018 βρίσκεται σε πλήρη επανεκτίμηση, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα παραλείψεων στην αρχική αντίδραση. Snapshot powered by AI

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την έρευνα για το περιστατικό κατά το οποίο ένας επιβάτης σφηνώθηκε σε σπασμένο παράθυρο ενός Boeing 737 της Ryanair το οποίο απογειώθηκε από τη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την New York Post, η NTSB ανέφερε ότι η Ελλάδα ανέθεσε στον αμερικανικό οργανισμό τον ηγετικό ρόλο στην έρευνα. Ένα κομμάτι του κινητήρα αποκολλήθηκε από το Boeing 737 NG και έσπασε το παράθυρο λίγο μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με βίντεο και την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA).

Το αεροπλάνο, που κατευθυνόταν προς τη Γερμανία, υπέστη πτώση πίεσης, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Οι συνεπιβάτες κράτησαν τον Σέρβο επιβάτη ο οποίος παραλίγο να εκτοξευθεί από το παράθυρο.

Το περιστατικό παρουσίαζε ομοιότητες με προβλήματα που είχαν σημειωθεί σε δύο προηγούμενες πτήσεις της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας Southwest Airlines με αεροσκάφη Boeing 737 NG το 2016 και το 2018. Στο τελευταίο περιστατικό, ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του αφού βγήκε μερικώς έξω από ένα παράθυρο που είχε υποστεί ζημιά από ένα σπασμένο πτερύγιο του ανεμιστήρα.

Ωστόσο, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε στο Reutes σε συνέντευξή του: «Δεν νομίζω ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι (το πρόσφατο πρόβλημα της Ryanair) μοιάζει με το περιστατικό της Southwest».

Μετά το περιστατικό της Southwest, η NTSB κάλεσε την Boeing να επανασχεδιάσει τη δομή του καλύμματος του ανεμιστήρα στα αεροσκάφη 737 NG, ενώ η FAA εξέδωσε το 2023 οδηγία αξιοπλοΐας που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2028.

Ο Μπέντφορντ δήλωσε ότι η εν εξελίξει έρευνα οδηγεί σε πλήρη επανεκτίμηση της αντίδρασης της FAA στο περιστατικό του 2018. «Μήπως μας ξέφυγε κάτι; Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε ακόμα», τόνισε ο Μπέντφορντ.

Η Southwest ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχει ολοκληρώσει τις εργασίες στο περίπου 80% των αεροσκαφών της που επηρεάστηκε και ότι βρίσκεται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα για την τήρηση της προθεσμίας της FAA, που έχει οριστεί για τον Ιούλιο του 2028.

Η Ryanair χρησιμοποιεί κινητήρες CFM56 του κατασκευαστή CFM International σε όλα τα μοντέλα Boeing 737 NG της. Το NG είναι η έκδοση του αεροσκάφους 737 που προηγήθηκε της τρέχουσας γενιάς αεροσκαφών MAX.

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