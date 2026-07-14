«Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»: Πώς περιγράφει τις σκηνές πανικού η σύζυγος του Σέρβου

Ο Λιουμπίσα Κάτοβιτς με τη συζυγό του σε στιγμές στην χώρα μας

Με τα λόγια της να προκαλούν ανατριχίλα, ειδικά σε όποιον φοβάται τις ιπτάμενες μηχανές, η γυναίκα που είδε τον άνθρωπό της να ρουφιέται από το σπασμένο παράθυρο του αεροπλάνου μιλάει ανοιχτά για τα όσα δραματικά εκτυλίχθηκαν στο αέρα στην επίμαχη πτήση. Εκείνη τη στιγμή, όπως η ίδια περιγράφη δεν υπήρχε καθόλου χρόνος για δεύτερες σκέψεις. Κυριάρχησε μόνο το ένστικτο της επιβίωσης.

Μιλώντας στο σερβικό δίκτυο Nova, η Σβετλάνα Γκρκόβιτς περιέγραψε τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα που κράτησε κυριολεκτικά στα χέρια της τη ζωή του συζύγου της. Η συγκλονιστική της αφήγηση αποτυπώνει το απόλυτο μέγεθος του τρόμου.

«Ήταν σαν να αποκολλήθηκε ένα μέρος του κινητήρα και να χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο σύζυγός μου, ο Λιούμπισα. Αντέδρασα αμέσως και άρπαξα τα πόδια του. Σκέφτηκα: "Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί". Ήταν φρικτό».

Την ίδια ώρα, η σωτηρία του Σέρβου ταξιδιώτη στηρίχθηκε στην αυτοθυσία εντελώς άγνωστων ανθρώπων. Η σύζυγός του ανέφερε αυτούσια τη βοήθεια που έλαβαν μέσα στο χάος που επικρατούσε στην καμπίνα με τις μάσκες οξυγόνου.

«Κάποιοι άνθρωποι ήρθαν να με βοηθήσουν. Θυμάμαι έναν άνδρα και μία γυναίκα» δήλωσε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει αμέσως μετά γεμάτη ευγνωμοσύνη: «Εκείνος ο άνδρας βοήθησε πάρα πολύ τόσο εμένα όσο και τον Λιούμπισα». Ήδη η ίδια εξέφρασε την επιθυμία της να τον βρει, προκειμένου να τον ευχαριστήσει προσωπικά για την παρέμβασή του.

Ο εφιάλτης στα 20.000 πόδια

Η απίστευτη αυτή περιπέτεια καταγράφηκε την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια της πτήσης FR1879 της εταιρείας Ryanair. Το αεροσκάφος εκτελούσε το γνωστό δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη με τελικό προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας. Λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωση, ένα σπασμένο τζάμι από χτύπημα κινητήρα ρούφηξε τον Λιούμπισα Κάροβιτς στο κενό στα 20.000 πόδια. Κι όμως, παρά τη βιαιότητα της αποσυμπίεσης, οι συνεπιβάτες του απέτρεψαν την τραγωδία.

Οι μαρτυρίες όσων βρίσκονταν μέσα στο αεροπλάνο επιβεβαιώνουν τα όσα περιέγραψε η σύζυγος. Ένας επιβάτης δήλωσε στην εφημερίδα Informer για τη μάχη που δόθηκε.

«Ευτυχώς, δεν είχε λύσει τη ζώνη ασφαλείας του. Η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, κρατούσε τα πόδια του για πέντε ολόκληρα λεπτά, μέχρι που οι υπόλοιποι επιβάτες έτρεξαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να τον τραβήξουν πάλι πίσω στην καμπίνα.»

Το βίντεο, που κοινοποιήθηκε από μέλος του πληρώματος της RyanAir, φαίνεται να δείχνει ένα σπασμένο πτερύγιο του κινητήρα και ζημιές στο εξωτερικό μέρος του αεροσκάφους, πριν καταλήξει στο κατεστραμμένο παράθυρο.

Στο περίβλημα του κινητήρα διακρίνεται μεγάλη τρύπα, ενώ το Boeing 737–800, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μέμινγκεν (στη Γερμανία), αναγκάστηκε να επιστρέψει και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο αναχώρησης.

Βαριά τραύματα και αίματα στην καμπίνα

Η κατάσταση στις πίσω σειρές καθισμάτων ήταν εξίσου δραματική, με τον κόσμο να μην καταλαβαίνει εξ αρχής την πηγή του προβλήματος. Ένας άλλος επιβάτης που καθόταν στο πίσω μέρος του αεροσκάφους είπε ότι αρχικά κανείς δεν είχε αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί μπροστά.

«Νομίζαμε ότι πέφταμε» ανέφερε έντρομος, περιγράφοντας στη συνέχεια τη σοκαριστική κατάσταση του διασωθέντα. «Είχε αίματα στο κεφάλι. Έχασε τις αισθήσεις του αρκετές φορές. Φορούσαμε μάσκες οξυγόνου και δεν ξέραμε αν θα τα καταφέρουμε.»

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Λιούμπισα Κάροβιτς παραμένει νοσηλευόμενος με πολύ σοβαρά τραύματα. Όπως ανακοινώθηκε από την Daily Mail, ο άτυχος άνδρας αδυνατεί να μιλήσει. Φέρει επώδυνα εγκαύματα από τριβή, σοβαρό τραυματισμό στο χέρι και βρίσκεται σε κατάσταση πολύ βαθύ σοκ. Ο ίδιος έχασε τις αισθήσεις του επανειλημμένα και πλέον δεν θυμάται τα περισσότερα από το συμβάν. Ο Σέρβος επιβάτης περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του στη χώρα μας, καθώς δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην πώληση και ενοικίαση διαμερισμάτων στην παραλία της Κατερίνης.

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