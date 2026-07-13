Γαλλία: Τεράστια πυρκαγιά έξω από το Παρίσι - Επιβάτης σε αεροπλάνο καταγράφει τον πύρινο εφιάλτη

Snapshot Η πυρκαγιά στο δάσος του Φοντενεμπλό, 60 χλμ νοτιοανατολικά του Παρισιού, κατέκαψε περίπου 8.000 στρέμματα από το απόγευμα της Κυριακής έως το πρωί της Δευτέρας.

Για πρώτη φορά στην περιοχή του Παρισιού αναπτύχθηκαν πυροσβεστικά αεροσκάφη, με δύο Dash, δύο Canadair και δύο ελικόπτερα να συμμετέχουν στην κατάσβεση.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 370 πυροσβέστες, με ενίσχυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 άτομα, ενώ αγρότες βοηθούν μεταφέροντας νερό με τρακτέρ.

Η πυρκαγιά προκάλεσε την προληπτική εκκένωση 200 ατόμων και διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Α6, καθώς και καθυστερήσεις στα τρένα υψηλής ταχύτητας λόγω ζημιών στα καλώδια.

Το δάσος του Φοντενεμπλό, έκτασης άνω των 200.000 στρεμμάτων, πλήττεται σοβαρά εν μέσω του τρίτου κύματος καύσωνα στη Γαλλία, με τον νομό Σεν ε Μαρν σε κόκκινη επιφυλακή λόγω πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δίνουν οι γαλλικές πυροσβεστικές δυνάμεις στο εμβληματικό δάσος του Φοντενεμπλό, το οποίο βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά σφοδρή», ενώ μέχρι το επόμενο πρωί είχε ήδη κάνει στάχτη περίπου 8.000 στρέμματα γης.

Επιβάτης σε αεροπλάνο κατέγραψε την εφιαλτική κατάσταση στην περιοχή.

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Η κατάσταση συναγερμού υποχρέωσε τις αρχές να προχωρήσουν σε μια ιστορική κίνηση για την ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας. Η ανάπτυξη πυροσβεστικών αεροσκαφών στην περιφέρεια του Παρισιού γίνεται «για πρώτη φορά», όπως επιβεβαίωσε ο αντισυνταγματάρχης Ερίκ Μπροκαρντί, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Γαλλίας. Την Κυριακή επιχείρησαν αρχικά δύο αεροσκάφη τύπου Dash ρίχνοντας επιβραδυντικό υγρό, ενώ από νωρίς την επόμενη ημέρα ρίχτηκαν στη μάχη δύο Canadair μαζί με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Στο μέτωπο της φωτιάς, το οποίο εκδηλώθηκε με κατεύθυνση την κοινότητα του Νουαζί συρ λ' Εκόλ, επιχειρούν 370 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν με περισσότερους από 500 άνδρες. Τις προσπάθειες συνδράμουν σημαντικά και οι αγρότες της περιοχής, οι οποίοι μεταφέρουν δεξαμενές με νερό χρησιμοποιώντας τα τρακτέρ τους. Το νέφος του καπνού είναι ορατό σε απόσταση 20 χιλιομέτρων και τα πυροσβεστικά οχήματα δυσκολεύονται στην πρόσβαση, προσεγγίζοντας την περιοχή κυρίως από μικρούς δασικούς δρόμους.

Η ραγδαία εξάπλωση του πύρινου μετώπου προκάλεσε την προληπτική απομάκρυνση 200 ατόμων για λόγους ασφαλείας. Οι επιπτώσεις στις μεταφορές ήταν άμεσες, καθώς διεκόπη η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Α6 που συνδέει το Παρίσι με τη Λιόν και τη νοτιοανατολική Γαλλία. Παράλληλα καταγράφηκαν πολύωρες καθυστερήσεις στα τρένα υψηλής ταχύτητας εξαιτίας ζημιών στα καλώδια, ωστόσο η σιδηροδρομική κυκλοφορία επαναλήφθηκε σταδιακά με «κανονική ταχύτητα», σύμφωνα με την εθνική εταιρεία δικτύων.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι εκφράζουν την απόγνωσή τους για την οικολογική καταστροφή. «Οκτώ χιλιάδες στρέμματα, θα φαίνεται από ψηλά... Θα κλάψουμε το δάσος μας» ανέφερε χαρακτηριστικά μέσα στη νύχτα ο πρώτος αντιδήμαρχος του χωριού Βοντουέ, Ντιντιέ Μπουγκινέ, προσθέτοντας πως δεν είχε δει «ποτέ κάτι τέτοιο».

Το δάσος του Φοντενεμπλό αποτελεί έναν πράσινο πνεύμονα συνολικής έκτασης άνω των 200.000 στρεμμάτων. Η περιοχή δοκιμάζεται σκληρά καθώς η Γαλλία διανύει το τρίτο κύμα καύσωνα της χρονιάς. Είναι ενδεικτικό ότι ο νομός Σεν ε Μαρν βρίσκεται σε κόκκινη επιφυλακή, ενώ προηγούμενες πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες έκαψαν σχεδόν 4.000 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή πριν τεθούν υπό έλεγχο.

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