Γαλλία: Τεράστια πυρκαγιά έξω από το Παρίσι - Στις φλόγες το δάσος του Φοντενεμπλό

Οι αρχές έσπευσαν να στείλουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη νότια στο Παρίσι την Κυριακή, καθώς μία ισχυρή φωτιά «πρωτοφανούς έκτασης» ξέσπασε στο δάσος του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Γαλλία: Τεράστια πυρκαγιά έξω από το Παρίσι - Στις φλόγες το δάσος του Φοντενεμπλό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο δάσος του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού, καίγοντας πάνω από 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνεχίζοντας να εξαπλώνεται.
  • Περίπου 15 σπίτια εκκενώθηκαν στο χωριό Βοντού και έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος Α6 για την ασφάλεια των κατοίκων και των μετακινήσεων.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 400 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος παρατήρησης, με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να επιχειρούν για πρώτη φορά στην περιοχή του Παρισιού.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εν μέσω του τρίτου κύματος καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία και έχει αυξήσει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, με συνολικές καταστροφές 170 τετραγωνικών χιλιομέτρων μέχρι στιγμής το 2026.
  • Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ τόνισε ότι οι φετινές δασικές πυρκαγιές έχουν καταστρέψει διπλάσια έκταση σε σχέση με το 2025, με αναμενόμενη επίσκεψη στο Φοντενεμπλό τη Δευτέρα.
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Η πυρκαγιά, την οποία οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν «πολύ έντονη» και «εξαιρετικής κλίμακας», ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής στο απέραντο δάσος Φονταινεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που εξαπλώθηκε σε 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα και εξακολουθεί να εξαπλώνεται.

Περίπου 15 σπίτια είχαν εκκενωθεί στο κοντινό χωριό Βοντού και οι πυροσβέστες προσπαθούν να θωρακίσουν αρκετές άλλες πόλεις στην περιοχή, ανέφερε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία Σεν-ε-Μαρν, ενώ οι Αρχές έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Α6, την κύρια αρτηρία βορρά-νότου της χώρας.

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη μαζί με 400 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, οι οποίες ξέσπασαν λίγο πριν από την εθνική εορτή της 14ης Ιουλίου και το πρώτο σημαντικό Σαββατοκύριακο για αναχωρήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο των διακοπών. Ο Ερίκ Μπροκάρντι, της εθνικής ομοσπονδίας πυροσβεστών της Γαλλίας, δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που πυροσβεστικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη εστάλησαν από τον συνήθως ξηρότερο και θερμότερο νότο της χώρας για την κατάσβεση πυρκαγιών στην περιοχή του Παρισιού.

Δύο ελικόπτερα πυρόσβεσης και ένα αεροσκάφος παρατήρησης βοηθούν επίσης στην καταπολέμηση της πυρκαγιάς, πρόσθεσε. «Στόχος είναι να σωθούν ζωές και περιουσίες», είπε αργότερα, καθώς η πυρκαγιά προχωρούσε.

Η Γαλλία βιώνει αυτή τη στιγμή το τρίτο κύμα καύσωνα από τον Μάιο, γεγονός που έχει αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών. Τα τρία κύματα καύσωνα έχουν καταρρίψει ρεκόρ θερμοκρασίας σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και έχουν προκαλέσει χιλιάδες επιπλέον θανάτους, σύμφωνα με εκτιμήσεις στο Βέλγιο, τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί το Φονταινεμπλό τη Δευτέρα, δήλωσε ότι οι δασικές πυρκαγιές έχουν ήδη καταστρέψει 170 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μόλις καταμετρηθούν όλα τα στοιχεία, αυτό θα φτάσει τα 250 τετραγωνικά χιλιόμετρ «διπλάσια από την ίδια περίοδο» το 2025, πρόσθεσε.

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