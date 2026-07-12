Δύο Βρετανοί τουρίστες με σοβαρά εγκαύματα διασώθηκαν από φονικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας

Snapshot Ζευγάρι Βρετανών τουριστών διασώθηκε σε φαράγγι της Αλμερίας με σοβαρά εγκαύματα μετά από παγίδευσή τους στις πυρκαγιές που ξέσπασαν στην περιοχή.

Οι πυρκαγιές στην επαρχία Αλμερία έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 12 θανάτους, μεταξύ των οποίων 4 Βρετανοί, και έχουν καταστρέψει 16.300 στρέμματα.

Περίπου 600 από τους εκκενωθέντες κατοίκους επέστρεψαν στα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες σημείωσαν πρόοδο λόγω βελτίωσης καιρικών συνθηκών.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων καθυστερεί λόγω δυσκολιών στη συλλογή δειγμάτων DNA από συγγενείς που βρίσκονται σε άλλες χώρες.

Η κλιματική αλλαγή επιτείνει τις πυρκαγιές στην Ευρώπη, με αυξανόμενους καύσωνες και θερμοκρασίες που αυξάνονται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Snapshot powered by AI

Ένα ζευγάρι Βρετανών διασώθηκε σε ένα φαράγγι με άσχημα εγκαύματα και ημιλιπόθυμο, αφού είχε παγιδευτεί στις φονικές πυρκαγιές που κατέστρεψαν την επαρχία Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πιστεύεται ότι το ζευγάρι έκανε πεζοπορία όταν έπεσε θύμα της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την επαρχία την Πέμπτη. Εκκενώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 12 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 4 Βρετανών, και έχουν κάψει 16.300 στρέμματα. Οι ταυτότητες των νεκρών δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Massive forest fire rages in Spain



12 dead, 23 missing



The fire has destroyed an estimated 57,000 hectares of forest. Preliminary reports suggest the fire was caused by a power line that fell into a ditch. pic.twitter.com/IzpdpZese0 — Vegas ʷ̣ (@vegasyx) July 12, 2026

Το ζευγάρι ανακαλύφθηκε από αξιωματικούς της Πολιτοφυλακής που αναζητούσαν επιζώντες κοντά στο χωριό Μπεντάρ, το οποίο επλήγη περισσότερο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ένας από τους διασώστες, ο λοχίας Πέδρο Μπάρε, είπε ότι άκουσαν μακρινές κραυγές για βοήθεια. «Καθώς αποκτάς περισσότερη εμπειρία, κάτι μέσα σου σου λέει: "Κοίταξε ξανά, προσπάθησε άλλη μια φορά"», δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE της Ισπανίας.

Η ομάδα διάσωσης ακολούθησε τον ήχο και κατέβηκε μια πλαγιά. Βρήκαν το ζευγάρι σε κρίσιμη κατάσταση, ημιλιπόθυμο και με σοβαρά εγκαύματα που κάλυπταν το 40% του σώματός τους. «Το να μπορέσουν να φωνάξουν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν ήταν μια τιτάνια προσπάθεια», δήλωσε ο Ραφαέλ Ζέα, ένας άλλος από τους αξιωματικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή την έκφραση έκπληξης και συγκίνησης στα πρόσωπά τους», πρόσθεσε ο Μπάρε. Το Σάββατο οι αρχές δήλωσαν ότι οι πυροσβέστες είχαν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Οι ήπιοι άνεμοι και η αυξημένη υγρασία του αέρα βοήθησαν τους πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Spanish Guardia Civil confirmed burned-out vehicles seen in Bedar had been used by people who died in the Almeria wildfire while trying to escape the blaze https://t.co/9dHoCkDLoO pic.twitter.com/SfneJ2Zxdj — Reuters (@Reuters) July 11, 2026

Περίπου 600 από τους σχεδόν 1.500 ανθρώπους που εκκενώθηκαν από την πυρκαγιά στην επαρχία Αλμερία ενημερώθηκαν ότι μπορούν να επιστρέψουν, δήλωσε ο επικεφαλής των περιφερειακών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Αντόνιο Σαντς.Ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες περίπου 40°C έχει προκαλέσει πυρκαγιές σε όλη τη Νότια Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, ιδιαίτερα στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Την Παρασκευή, ο δήμαρχος του Λος Γκαγιάρδος, Φρανσίσκο Μιγκέλ Ρέγιες, δήλωσε στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER ότι «είναι σαν να έπεσε βόμβα» στην περιοχή. «Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε μια τόσο καταστροφική πυρκαγιά.»

Εκατοντάδες πυροσβέστες, στρατιωτικοί και αστυνομικοί, καθώς και 30 αεροσκάφη, συνέχισαν να δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές. Οι εγκληματολόγοι στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν δείγματα από τις σορούς των θυμάτων και δείγματα DNA από τις οικογένειες όσων έχουν χαρακτηριστεί αγνοούμενοι, για να προσπαθήσουν να ταυτοποιήσουν τους νεκρούς.

Η διαδικασία ταυτοποίησης έχει επιβραδυνθεί επειδή η συλλογή δειγμάτων DNA από συγγενείς έχει αποδειχθεί δύσκολη, καθώς μέλη της οικογένειας ταξιδεύουν από άλλες χώρες. Με τουλάχιστον 12 νεκρούς, αυτή είναι μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στην ισπανική ιστορία. Το 1984, 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά στη Λα Γκομέρα των Κανάριων Νήσων, ενώ το 1979, 21 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στο Γιορέτ ντε Μαρ στη βορειοανατολική Ισπανία.

Οι πυρκαγιές έχουν πλήξει και τη Γαλλία τους καλοκαιρινούς μήνες. Τη Δευτέρα, πάνω από 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στους πρόποδες των γαλλικών Πυρηναίων. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι 32 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την έναρξη των πυρκαγιών.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο και η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την κλιματική υπηρεσία Copernicus. Αυτό προκαλεί αυξημένους καλοκαιρινούς καύσωνες, μεγαλύτερη πίεση στην παροχή νερού της Ευρώπης και πιο έντονες πυρκαγιές.

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