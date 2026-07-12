Δύο Βρετανοί τουρίστες με σοβαρά εγκαύματα διασώθηκαν από φονικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας

Δύο Βρετανοί τουρίστες, που βρίσκονταν σε διακοπές στην Αλμερία, εντοπίστηκαν σε κρίσιμη κατάσταση μέσα σε φαράγγι, με σοβαρά εγκαύματα, από τις αρχές που αναζητούσαν επιζώντες της φονικής πυρκαγιάς, όπως ανακοίνωσαν οι διασώστες το Σάββατο.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Δύο Βρετανοί τουρίστες με σοβαρά εγκαύματα διασώθηκαν από φονικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας

H καταστροφή που άφησε πίσω η πυρκαγιά στην Ισπανία

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ζευγάρι Βρετανών τουριστών διασώθηκε σε φαράγγι της Αλμερίας με σοβαρά εγκαύματα μετά από παγίδευσή τους στις πυρκαγιές που ξέσπασαν στην περιοχή.
  • Οι πυρκαγιές στην επαρχία Αλμερία έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 12 θανάτους, μεταξύ των οποίων 4 Βρετανοί, και έχουν καταστρέψει 16.300 στρέμματα.
  • Περίπου 600 από τους εκκενωθέντες κατοίκους επέστρεψαν στα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες σημείωσαν πρόοδο λόγω βελτίωσης καιρικών συνθηκών.
  • Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων καθυστερεί λόγω δυσκολιών στη συλλογή δειγμάτων DNA από συγγενείς που βρίσκονται σε άλλες χώρες.
  • Η κλιματική αλλαγή επιτείνει τις πυρκαγιές στην Ευρώπη, με αυξανόμενους καύσωνες και θερμοκρασίες που αυξάνονται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
Snapshot powered by AI

Ένα ζευγάρι Βρετανών διασώθηκε σε ένα φαράγγι με άσχημα εγκαύματα και ημιλιπόθυμο, αφού είχε παγιδευτεί στις φονικές πυρκαγιές που κατέστρεψαν την επαρχία Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πιστεύεται ότι το ζευγάρι έκανε πεζοπορία όταν έπεσε θύμα της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την επαρχία την Πέμπτη. Εκκενώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 12 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 4 Βρετανών, και έχουν κάψει 16.300 στρέμματα. Οι ταυτότητες των νεκρών δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Το ζευγάρι ανακαλύφθηκε από αξιωματικούς της Πολιτοφυλακής που αναζητούσαν επιζώντες κοντά στο χωριό Μπεντάρ, το οποίο επλήγη περισσότερο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ένας από τους διασώστες, ο λοχίας Πέδρο Μπάρε, είπε ότι άκουσαν μακρινές κραυγές για βοήθεια. «Καθώς αποκτάς περισσότερη εμπειρία, κάτι μέσα σου σου λέει: "Κοίταξε ξανά, προσπάθησε άλλη μια φορά"», δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE της Ισπανίας.

Η ομάδα διάσωσης ακολούθησε τον ήχο και κατέβηκε μια πλαγιά. Βρήκαν το ζευγάρι σε κρίσιμη κατάσταση, ημιλιπόθυμο και με σοβαρά εγκαύματα που κάλυπταν το 40% του σώματός τους. «Το να μπορέσουν να φωνάξουν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν ήταν μια τιτάνια προσπάθεια», δήλωσε ο Ραφαέλ Ζέα, ένας άλλος από τους αξιωματικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή την έκφραση έκπληξης και συγκίνησης στα πρόσωπά τους», πρόσθεσε ο Μπάρε. Το Σάββατο οι αρχές δήλωσαν ότι οι πυροσβέστες είχαν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Οι ήπιοι άνεμοι και η αυξημένη υγρασία του αέρα βοήθησαν τους πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Περίπου 600 από τους σχεδόν 1.500 ανθρώπους που εκκενώθηκαν από την πυρκαγιά στην επαρχία Αλμερία ενημερώθηκαν ότι μπορούν να επιστρέψουν, δήλωσε ο επικεφαλής των περιφερειακών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Αντόνιο Σαντς.Ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες περίπου 40°C έχει προκαλέσει πυρκαγιές σε όλη τη Νότια Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, ιδιαίτερα στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Την Παρασκευή, ο δήμαρχος του Λος Γκαγιάρδος, Φρανσίσκο Μιγκέλ Ρέγιες, δήλωσε στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER ότι «είναι σαν να έπεσε βόμβα» στην περιοχή. «Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε μια τόσο καταστροφική πυρκαγιά.»

Εκατοντάδες πυροσβέστες, στρατιωτικοί και αστυνομικοί, καθώς και 30 αεροσκάφη, συνέχισαν να δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές. Οι εγκληματολόγοι στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν δείγματα από τις σορούς των θυμάτων και δείγματα DNA από τις οικογένειες όσων έχουν χαρακτηριστεί αγνοούμενοι, για να προσπαθήσουν να ταυτοποιήσουν τους νεκρούς.

Spain Wildfire

Η διαδικασία ταυτοποίησης έχει επιβραδυνθεί επειδή η συλλογή δειγμάτων DNA από συγγενείς έχει αποδειχθεί δύσκολη, καθώς μέλη της οικογένειας ταξιδεύουν από άλλες χώρες. Με τουλάχιστον 12 νεκρούς, αυτή είναι μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στην ισπανική ιστορία. Το 1984, 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά στη Λα Γκομέρα των Κανάριων Νήσων, ενώ το 1979, 21 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στο Γιορέτ ντε Μαρ στη βορειοανατολική Ισπανία.

Οι πυρκαγιές έχουν πλήξει και τη Γαλλία τους καλοκαιρινούς μήνες. Τη Δευτέρα, πάνω από 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στους πρόποδες των γαλλικών Πυρηναίων. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι 32 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την έναρξη των πυρκαγιών.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο και η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την κλιματική υπηρεσία Copernicus. Αυτό προκαλεί αυξημένους καλοκαιρινούς καύσωνες, μεγαλύτερη πίεση στην παροχή νερού της Ευρώπης και πιο έντονες πυρκαγιές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δεν είναι απλώς ένας αγώνας: Παίκτες της Αργεντινής τραγουδούν συνθήματα κατά της Αγγλίας με αναφορές στα Φόκλαντ – Βίντεο

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης για επίθεση στο σπίτι Βολουδάκη: Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ζευγάρι Βρετανών διασώθηκε από φαράγγι με βαριά εγκαύματα μετά τις φονικές πυρκαγιές - Φώναζαν για βοήθεια

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου στο Ηράκλειο - Συγκρούστηκε με δέντρο, παρέσυρε παρκαρισμένα οχήματα και τινάχθηκε στον αέρα

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πόσο προστατεύει η ομπρέλα παραλίας από τον ήλιο

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για τα απειλητικά συνθήματα στην οικία της Βολουδάκη: Καμία ανοχή στη βία και τις απειλές

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Καίει χαμηλή βλάστηση

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 35χρονος έσπασε και πυρπόλησε το αυτοκίνητο της συζύγου του αδερφού του

13:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ την επίθεση με απειλητικά μηνύματα αγνώστων έξω από το σπίτι της Βολουδάκη

13:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ατελείωτες ουρές στη Σουρωτή για τον Άγιο Παΐσιο: Συρρέουν πιστοί από όλη την Ελλάδα – Βίντεο

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα bunker του Βερολίνου: Ο φόβος του πολέμου ξυπνά παλιούς εφιάλτες - Από 2000 έχουν απομείνει 579

13:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τραγωδία στο Μπρνο: Δύο αναβάτες νεκροί σε δυστύχημα στην εκκίνηση αγώνα Superbikes

13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμαρχος Χανίων για επίθεση στο σπίτι της Βολουδάκη: «Όταν κάποιος φτάνει στην απειλή κατά ζωής, έχει βγει εκτός Δημοκρατίας»

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για το πιο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα - Τι είναι το Manhattanhenge

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στο Μοναστηράκι: Καμία απειλή από τη βαλίτσα που βρέθηκε σε δρόμο στου Ψυρρή

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στα social media με... viral παντελόνι από γνωστό πολυκατάστημα: «Θα μας σκοτώσει, παρά λίγο να σπάσω τον λαιμό μου 46 φορές»

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Λίντσεϊ Γκράχαμ: «Ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους και γερουσιαστές»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα μεταφορά 11χρονου από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα μπροστά σε κατάστημα

12:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βιολόγοι κατέγραψαν λευκό καρχαρία να τρέφεται με νεκρή φάλαινα στο Ρόουντ Άιλαντ - Δείτε το σπάνιο βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η δύσκολη περίοδος

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στα social media με... viral παντελόνι από γνωστό πολυκατάστημα: «Θα μας σκοτώσει, παρά λίγο να σπάσω τον λαιμό μου 46 φορές»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου στο Ηράκλειο - Συγκρούστηκε με δέντρο, παρέσυρε παρκαρισμένα οχήματα και τινάχθηκε στον αέρα

10:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία φωνάζει για το… αόρατο καλώδιο που άλλαξε το ματς με την Αγγλία – Τι απαντά η FIFA

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Τεχεράνη: Ποιος είναι ο μασκοφόρος που τράβηξε τα βλέμματα στην κηδεία του Χαμενεΐ

13:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τραγωδία στο Μπρνο: Δύο αναβάτες νεκροί σε δυστύχημα στην εκκίνηση αγώνα Superbikes

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Από την διάγνωση της κόρης του με Διαβήτη Τύπου 1 στο απαιτητικό Τρίαθλο «Ironman»: «Όταν λυγίζω σκέφτομαι την ευθύνη που έχω απέναντι στα παιδιά μου»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Σίριαλ η δολοφονία της Καρολάιν - Πότε και πού κάνει πρεμιέρα

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Καίει χαμηλή βλάστηση

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 35χρονος έσπασε και πυρπόλησε το αυτοκίνητο της συζύγου του αδερφού του

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές αγωνίας για οικογένεια σε παραλία στην Κρήτη – Χάθηκε 4χρονο κορίτσι

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικοί σεισμοί στην Εύβοια – Αισθητή δόνηση 3,4 Ρίχτερ στην Αττική

13:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ατελείωτες ουρές στη Σουρωτή για τον Άγιο Παΐσιο: Συρρέουν πιστοί από όλη την Ελλάδα – Βίντεο

22:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Νέο θερμό κύμα φέρνει 40άρια - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

11:00WHAT THE FACT

Από σκουπίδια... σε σπίτια: Τα «τούβλα Lego» που χτίζουν κατοικία 40 τ.μ. σε 5 ημέρες

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα μπροστά σε κατάστημα

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι δύο σπουδαίοι ημιτελικοί - Πότε θα διεξαχθούν

10:30WHAT THE FACT

Το ξεχασμένο κράτος ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία που εξαφανίστηκε μετά από 700 χρόνια

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Ασλανίδης: «Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι ούτε το Α ούτε το Β - Αν εμείς δεν αποδείξουμε το “μαζί”, ποιος θα μας το αποδείξει;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ