Μαίνονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Πορτογαλία και Ισπανία - Πάνω από 700 πυροσβέστες στα μέτωπα

Περίπου 700 πυροσβέστες έδιναν μάχη χθες το απόγευμα με πολλαπλά μέτωπα δασικών πυρκαγιών στην κεντρική Πορτογαλία, έχοντας στη διάθεσή τους 15 εναέρια μέσα. Η μεγαλύτερη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Σέγια, όπου πάνω από 600 πυροσβέστες επιχειρούσαν για τον έλεγχο των φλογών που ενισχύονταν από ριπαίους ανέμους, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι και να τεθούν σε κίνδυνο κατοικίες.

«Η προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε τα σπίτια», δήλωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στο πρακτορείο LUSA, επισημαίνοντας ότι η ένταση των ανέμων – που έφτανε τα 40 χιλιόμετρα την ώρα δυσχέραινε το έργο των δυνάμεων.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες σε επαγρύπνηση και συμμόρφωση με τις οδηγίες, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη υπόπτου για εμπρησμό.

Προληπτικά μέτρα στην Ισπανία

Στη βορειοδυτική Ισπανία, οι αρχές έθεσαν προληπτικά σε περιορισμό τη μικρή κοινότητα Καστρομίλ λόγω ενεργού μετώπου που αναζωπυρώθηκε στη Γαλικία. Οι ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν τις φλόγες στην περιοχή των ορίων ανάμεσα στην επαρχία Αουρένσε και τη γειτονική Θαμόρα, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος της Καστίλης και Λεόν.

Ως αργά το βράδυ, δεν υπήρχαν ανακοινώσεις για την έκταση των ζημιών.

Μόλις την περασμένη Κυριακή είχε τερματιστεί στη χώρα η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που ίσχυε για εβδομάδες, μετά από ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Οι φωτιές άφησαν πίσω τους τέσσερις νεκρούς και περισσότερα από 3 εκατομμύρια στρέμματα καμένα.

Καταστροφικός ο απολογισμός του καλοκαιριού

Τόσο η Πορτογαλία όσο και η Ισπανία βρέθηκαν φέτος αντιμέτωπες με πρωτοφανείς πυρκαγιές. Στην Πορτογαλία, το καλοκαίρι σημαδεύτηκε από την απώλεια 2.540.000 στρεμμάτων, με τέσσερις νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό μετά τις τραγωδίες του 2017, όταν πάνω από 100 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι του 2025 ήταν το θερμότερο από το 1931, επιτείνοντας τον κίνδυνο νέων καταστροφικών φαινομένων.

