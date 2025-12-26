Πέθανε ο Γάλλος προπονητής Ζαν-Λουί Γκασέ

Σε ηλικία 72 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Γάλλος τεχνικός που υπήρξε και ποδοσφαιριστής και συνέδεσε το όνομά του με την Μονπελιέ.

Πέθανε ο Γάλλος προπονητής Ζαν-Λουί Γκασέ
Πένθος για το γαλλικό ποδόσφαιρο. Ο Ζαν-Λουί Γκασέ στα 72 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Γάλλος υπήρξε σημαντικός ποδοσφαιριστής και προπονητής, με πολυετή παρουσία στο άθλημα και συνέδεσε το όνομά του κυρίως με την Μονπελιέ.

Ήταν γιος του ιδρυτή της ομάδας, Μπερνάρ Γκασέ και έπαιξε σε αυτή από το 1975 έως το 1985. Σε όλη του την καριέρα.

Η ομάδα της Μονπελιέ αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Ένας αληθινός γιος της ομάδας, άφησε το στίγμα του σε όλους όσους συνάντησε με τον επαγγελματισμό του, την καλοσύνη του και το πάθος του να μοιράζεται τις γνώσεις του. Χάσαμε μια από τις εμβληματικές τους προσωπικότητες. Η θλίψη μας είναι τεράστια όταν θυμόμαστε το χαμόγελό του, την απαράμιλλη φωνή του και το κοφτερό του πνεύμα».

Ήταν γεννημένος στο Μονπελιέ, και είχε αρκετές διαφορετικές παρουσίες στον πάγκο της ομάδας. Έχει επίσης προπονήσει και άλλους γαλλικούς συλλόγους, όπως η Σεντ-Ετιέν, η Μπορντό και πιο πρόσφατα η Μαρσέιγ. Ήταν συνεργάτης του Λοράν Μπλαν, πρώτα στη Μπορντό, στη συνέχεια στην εθνική ομάδα της Γαλλίας (από το 2010 έως το 2012) και αργότερα στην Παρί Σεν Ζερμέν (από το 2013 έως το 2016). Κάθισε στον πάγκο της εθνικής Ακτής Ελεφαντοστού μέχρι το Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2023.

