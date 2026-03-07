Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – ΑΕΛ

Η ΑΕΚ έπαιξε… τόσο όσο για να λυγίσει (1-0) την ΑΕΛ με γκολ του Αρόλντ Μουκουντί, πάτησε ξανά κορυφή στη Super League και περιμένει το αποτέλεσμα του κυριακάτικου (08/03) ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Μετά το «στραβοπάτημα» στον Βόλο, η «Ένωση» επέστρεψε στα θετικά αποτέλεσμα. «Χρυσός» σκόρερ ήταν ο Μουκουντί, ο οποίος με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το αποτέλεσμα από το 5ο λεπτό.

Η ΑΕΚ ξέφυγε στο +3 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι της Κυριακής (08/03) για να μάθει αν και ποιον θα έχει συγκάτοικο στην κορυφή.

Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – ΑΕΛ

Διαβάστε επίσης