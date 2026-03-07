Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

Η διαίσθηση της συζύγου και η ψηφιακή ιχνηλάτηση οδήγησαν τα συνεργεία διάσωσης στο ακριβές σημείο της χιονοστιβάδας, σώζοντας τη ζωή του Michael Harris

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης


Το περιστατικό συνέβη στα τέλη Φεβρουαρίου στο χιονοδρομικό κέντρο Stevens Pass. Ο Harris έκανε σκι όταν η πλαγιά «υποχώρησε» κάτω από τα πέδιλά του. Παρά την προσπάθειά του να κρατηθεί στην επιφάνεια με κινήσεις «κολύμβησης», η ορμή του χιονιού τον παρέσυρε, εγκλωβίζοντάς τον σε όρθια στάση. Ο ίδιος περιέγραψε την εμπειρία ως την αίσθηση του να είναι κανείς «παγιδευμένος μέσα σε τσιμέντο», ανίκανος να κουνήσει ακόμη και τα δάχτυλά του.

Η κλήση που κανείς δεν απαντούσε

Ενώ ο Harris ήταν θαμμένος, ένιωθε το iPhone στην τσέπη του να δονείται και το Apple Watch στον καρπό του να χτυπά, καθώς η σύζυγός του, Penny, τον καλούσε επίμονα. Αν και είναι σύνηθες ένας σκιέρ να μην απαντά στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της κατάβασης, η Penny ένιωσε πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

Χωρίς να χάσει χρόνο, ενεργοποίησε την εφαρμογή «Find My iPhone» χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του συζύγου της. Παρατηρώντας ότι το στίγμα του παρέμενε ακίνητο για ώρα σε μια επικίνδυνη ζώνη, ενημέρωσε αμέσως τους υπεύθυνους του κέντρου. Η ακρίβεια της τοποθεσίας επέτρεψε στις ομάδες διάσωσης, που γνώριζαν ήδη για την εκδήλωση χιονοστιβάδας στην περιοχή, να κατευθυνθούν ακριβώς πάνω από το σημείο όπου βρισκόταν θαμμένος ο Harris.

michael-and-penny-harris.jpg

Ο Michael και η Penny Harris

Μάχη με την υποθερμία

Όταν ο Harris ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η κατάστασή του ήταν κρίσιμη. Η κόρη του, Lauren, ανέφερε πως ο πατέρας της έπασχε από βαριά υποθερμία, με τη θερμοκρασία σώματος να έχει πέσει σε επικίνδυνα επίπεδα (περίπου 25-27°C). Επιπλέον, υπέστη θλάση στον πνεύμονα, πνευμονία, νεφρική ανεπάρκεια και κάταγμα στην κνήμη.

«Είναι πραγματικό θαύμα που επέζησε χωρίς μόνιμες βλάβες», δήλωσε η κόρη του, με τους γιατρούς να εκτιμούν πως η αποκατάσταση θα διαρκέσει έως και 16 εβδομάδες.

Οδηγίες επιβίωσης - Τι λένε οι ειδικοί

Η περίπτωση του Harris αναδεικνύει τη σημασία της προετοιμασίας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ορισμένες κινήσεις που μπορούν να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο κάτω από το χιόνι:

  • Δημιουργία θύλακα αέρα: Τοποθετήστε τα χέρια μπροστά από το πρόσωπο για να δημιουργήσετε χώρο για οξυγόνο.

  • Προσανατολισμός: Αν δεν γνωρίζετε πού είναι το «πάνω», αφήστε λίγο σάλιο να τρέξει από το στόμα. Η βαρύτητα θα σας δείξει την κατεύθυνση προς το έδαφος, ώστε να σκάψετε προς την αντίθετη πλευρά.

  • Ψυχραιμία: Ο πανικός και οι σπασμωδικές κινήσεις καταναλώνουν το περιορισμένο οξυγόνο και αυξάνουν το διοξείδιο του άνθρακα.

Η ιστορία του Michael Harris υπενθυμίζει ότι στην εποχή της τεχνολογίας, μια σωστά ρυθμισμένη εφαρμογή και η ανθρώπινη διαίσθηση μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

