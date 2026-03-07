Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Μια από τις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή που προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση είναι βεβαίως οι πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες

Κώστας Τσιτούνας

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν με νόημα ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους έχουν κάνει τις απαραίτητες καταγραφές συγκεκριμένων ατόμων και ταυτόχρονα υπάρχει η προστασία των συνόρων, το οποίο είναι το πρώτο και ουσιαστικό ζήτημα. Τα αεροδρόμια μας, οι επίγειοι σταθμοί, τα λιμάνια. Γενικά, όπου κινείται και μπαινοβγαίνει κόσμος.

«Κάποιοι, Έλληνες και αλλοδαποί, με εντολή κάποιων, που προέρχονταν από το Ιράν, αποπειράθηκαν να κάνουν εδώ κάποιες ενέργειες μικρής εμβέλειας, με στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους ενδιαφέροντος άλλων χωρών» σημειώνουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν ότι από την ώρα που φλέγεται όλη η περιοχή, προφανώς θα υπάρξει προσπάθεια να εξαχθεί αυτό μέσα από την τρομοκρατία.

«Mια χώρα σαν την Ελλάδα που γειτνιάζει με τη φωτιά, πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που ενδεχομένως μπορεί να την πλήξουν. Εμείς, χωρίς να πανικοβαλλόμαστε και χωρίς να πανικοβάλουμε τον κόσμο, οφείλουμε να διασφαλίσουμε στους Έλληνες πολίτες την ασφάλειά τους».

Αδιαπραγμάτευτη η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων

Παρά τις διαφωνίες της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση επιμένουν ότι η ανάπτυξη αμυντικών δυνάμεων τόσο στην Κύπρο όσο και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια είναι αδιαπραγμάτευτη.

Από το Μέγαρο Μαξίμου ξεκόβουν κάθε προσπάθεια πολιτικής αντιπαράθεσης για ζήτημα εθνικής ασφαλείας: «Δεν τίθεται προς συζήτηση, ούτε καν προς ενημέρωση».

Η ανάπτυξή των στρατιωτικών δυνάμεων λένε, τόσο εντός της ελληνικής επικράτειας όσο και στην Κύπρο, είναι ένα ζήτημα, το οποίο αφορά την κυριαρχία της χώρας.

«Η αμυντική μας διάταξη αποφασίστηκε κυριαρχικά. Ειδικώς η ανάπτυξη των δυνάμεων των δύο φρεγατών και των δύο ζευγών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο είναι ένα ιστορικό αδελφικό καθήκον προς την Κύπρο και είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις αμυντικές δυνατότητες για να παρέχουμε αυτή τη συνδρομή, την αμιγώς αμυντική υποστήριξη» τονίζουν από την κυβέρνηση και προσθέτουν ότι οποιαδήποτε στοχοποίηση της Κύπρου συνιστά στην πραγματικότητα απειλή για όλη την Ευρώπη.

«Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί της Τουρκίας»

Ταυτόχρονα από την κυβέρνηση απαντούν και στις προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας που επαναφέρουν πάλι το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου με αφορμή τους Patriot στην Κάρπαθο.

«Είναι πάγιες οι θέσεις της Τουρκίας που αφορούν το φερόμενο καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Βεβαίως, οι ισχυρισμοί αυτοί είναι απολύτως ανυπόστατοι. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει το καθεστώς των νησιών» σημειώνουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν ότι η Ελλάδα έχει το απολύτως ελεύθερο, αδιατάρακτο, αδιαίρετο δικαίωμα να αναπτύσσει τις αμυντικές της δυνατότητες, την αμυντική της διάταξη, χωρίς καμία απολύτως συζήτηση.

«Η θέση της Τουρκίας, όπως εκφράζεται, αποτελεί μια αντίδραση. Εμείς την απορρίπτουμε. Δεν έχει υπάρξει προς ώρας κάποια άλλη αντίδραση στο πεδίο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εν καιρώ πολέμου, που για όλους μας είναι ζωτική η ανάγκη να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας, τέτοια ζητήματα είναι απλά αδιάφορα. Το κρίσιμο είναι, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους Έλληνες πολίτες».

Καμία ανησυχία για την Σούδα

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει πλήρης προστασία στη Σούδα. Δεν απειλείται η Σούδα. Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα τόσο από την πλευρά των Αμερικανών αλλά και από την πλευρά της Ελλάδας. «Η αντιβαλλιστική αντιαεροπορική ομπρέλα της Ελλάδας έχει εγκατασταθεί και αναπτυχθεί. Άρα οι Έλληνες πολίτες μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια» αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

