Τσίπρας: Σήμερα η παρουσίαση της Ιθάκης στην Κοζάνη - Τι θα πει για Ιράν και εξωτερική πολιτική

Στο επίκεντρο της ομιλίας του οι διενθείς εξελίξεις και η στάση της Ελλάδας - Αναμένεται σκληρή επίθεση στην πολιτική της κυβέρνησης

Τσίπρας: Σήμερα η παρουσίαση της Ιθάκης στην Κοζάνη - Τι θα πει για Ιράν και εξωτερική πολιτική
  • Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σήμερα στην Κοζάνη το βιβλίο του «Ιθάκη», εστιάζοντας κυρίως σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τις διεθνείς εξελίξεις, με αφορμή τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.
  • Ο πρώην πρωθυπουργός καλεί σε επιστροφή της Ελλάδας σε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, απορρίπτοντας την εξάρτηση από ΗΠΑ και Ισραήλ.
  • Σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τσίπρας τόνισε την ανάγκη για μια νέα εθνική στρατηγική που θα βασίζεται σε σταθερές αξίες και υπεράσπιση της ειρήνης.
  • Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι η προοδευτική παράταξη θα νικήσει όταν δημιουργήσει εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης και συγκροτήσει ισχυρή ομάδα με ανανέωση και εμπειρία.
Οι δραματικές εξελίξεις που παράγει στην περιοχή η συνεχιζόμενη επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν φαίνεται πως θα ρίξουν τη σκιά τους και στη σημερινή παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα.

Η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού σύμφωνα με πληροφορίες θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με τον Αλέξη Τσίπρα να επαναφέρει, με μεγάλη ένταση, το κάλεσμά του σε επιστροφή της Ελλάδας στο δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και καταδικάζοντας το γεγονός ότι η χώρα έχει προσδεθεί στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί αναλυτικά για τις διεθνείς εξελίξεις, τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι μια πρώτη γεύση δόθηκε και κατά τη χθεσινή παρουσία του σε εκδήλωση που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη οργανώσεις για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης. Σε έναν σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε στους πολίτες που συμμετείχαν, ο κ. Τσίπρας ήταν πολύ ξεκάθαρος ως προς τις θέσεις, αλλά και ως προς τις ανησυχίες του.

Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας: «Θέλω να πω ότι είμαι πολύ ανήσυχος γιατί αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και στη χώρα μας είναι πρωτοφανή. Μπαίνουμε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Βλέπουμε στους δέκτες των τηλεοράσεών μας εικόνες που δεν είναι από μια κατασκοπευτική ταινία, αλλά είναι η τρομακτική πραγματικότητα. Και για πρώτη φορά οι επιπτώσεις αυτής της σύρραξης δεν είναι απλά στη γειτονιά μας, μας ακουμπάνε».

Τόνισε επίσης ότι «αν έγραφα στην Ιθάκη και στην Πυξίδα ότι είναι αναγκαιότητα να αποκτήσουμε νέα εθνική πυξίδα, μετά τις νέες εξελίξεις, αυτό ισχύει 10 φορές. Αυτός ο τόπος έχει μνήμες και γνωρίζουμε που μας οδήγησε ο αλλόκοτος συνδυασμού αλαζονικού εθνικισμού και της υποταγής και της εξάρτησης από τους προστάτες. Μας οδήγησε στη Μικρασιατική καταστροφή, μας οδήγησε στον Εμφύλιο, μας οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου. Θέλω να πω ότι είναι αναγκαιότητα να υπάρξει επιστροφή της χώρας στην εθνική στρατηγική που είχε από το '74 έως το '19. Της πολυδιάστατης εθνικής στρατηγικής. Διότι για να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες του σήμερα και του αύριο, βεβαίως χρειάζεται μια Ελλάδα ισχυρή, αλλά και μια Ελλάδα σταθερή σε αξίες, στην υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου και στην υπεράσπιση της ειρήνης».

Άλλωστε ήδη από τις πρώτες ώρες της επίθεσης στο Ιράν σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισημάνει τη μεγάλη του ανησυχία για τις εξελίξεις. Από αυτά που είπε, σε συνδυασμό με τις χθεσινές του αναφορές στη Θεσσαλονίκη, μπορεί κανείς να διαβλέψει και τη στάση που θα τηρήσει στην αυριανή κεντρική του ομιλία στην Κοζάνη. Στην ανάρτηση που είχε κάνει στην αρχή της σύγκρουσης, ο Αλέξης Τσίπρας είχε τονίσει ότι «η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν βυθίζει την περιοχή ακόμα περισσότερο στην καταστροφή, στην ένταση και στην αποσταθεροποίηση» και ξεκαθάριζε ότι «η δημοκρατία για την οποία αγωνίζεται ο ιρανικός λαός, δεν μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών».

«Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να οικοδομήσει σχήματα συνεργασίας για την ειρήνη την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή. Όχι να αυτοχειροκροτείται επειδή συμπεριλαμβάνεται στο εξάγωνο συμμαχιών που προτείνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για να χτίσει το νέο μέτωπο του πολέμου», είχε αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Απάντησε στο «πότε»

Πάντως η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη βόρεια Ελλάδα για την παρουσίαση του βιβλίου του στην Κοζάνη, ήδη παράγει ειδήσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός, παραβρέθηκε χθες το απόγευμα σε εκδήλωση που διοργάνωσαν ομάδες πρωτοβουλιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, όχι για να μιλήσει, αλλά, όπως λένε οι συνεργάτες του, για να ακούσει τον προβληματισμό, τις θέσεις και τις προτάσεις των ομιλητών. Να πιάσει το κλίμα και τον σφυγμό προοδευτικών πολιτών και φυσικά να ακούσει τις προτάσεις τους για την διαδικασία της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε τον λόγο και μίλησε «από στήθους», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στη σύντομη ομιλία του, ο κ. Τσίπρας μεταξύ άλλων, μίλησε ευθέως και σε πιο χαλαρό ύφος για το «ερώτημα του ενός δισεκατομμυρίου» όπως είπε χαρακτηριστικά: «Πότε;»

Σε αυτό το σημείο και κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Τσίπρας έκανε μια αναλογία με το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ το 2019, λέγοντας ότι τα κατάφερε ύστερα από περίπου 34 χρόνια, όχι μόνο επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ καθιέρωσε διαφανείς κανόνες ισονομίας στο ποδόσφαιρο, αλλά και όταν ο ΠΑΟΚ «έφτιαξε ομάδα».

Έτσι λοιπόν, είπε ότι «εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα όταν έχουμε εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, σ' αυτό δουλεύουμε μεθοδικά, και όταν φτιάξουμε ομάδα με ανανέωση και εμπειρία, που θα πετάει και θα κερδίζει μέσα στο γήπεδο.

»Στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις, να πας νωρίτερα και να σε στήσει ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια μαζί, όλοι και όλες όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός, καταχειροκροτούμενος σε μια κατάμεστη αίθουσα.

