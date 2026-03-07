Το ιρανικό ναυτικό εξαπέλυσε μαζικό κύμα επιθέσεων με drones κατά Αμερικανών και Ισραηλινών

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο (7/3) ότι εξαπέλυσε νέο «μαζικό κύμα επιθέσεων με drones» κατά του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Το ιρανικό ναυτικό στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις και τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ.: το Ισραήλ) με μαζικό κύμα επιθέσεων με drones», δήλωσαν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το Irna.

Μεταξύ των στόχων που αναφέρθηκαν ήταν η βάση Αλ Μινχάντ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκονται αμερικανικά στρατεύματα, μια ακόμα βάση στο Κουβέιτ καθώς και μια «στρατηγική εγκατάσταση» στο Ισραήλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.