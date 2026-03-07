Η Omoda επιστρατεύει… γάτες για να διαφημίσει το νέο Omoda 7

Του Γιάννη Σκουφή

Η Omoda επιλέγει έναν ασυνήθιστο τρόπο για να διαφημίσει το νέο Omoda 7 στην Ευρώπη, επιστρατεύοντας δεκάδες γάτες σε ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα «viral» διαφημιστικό βίντεο.

Το SUV της κινεζικής εταιρείας εμφανίζεται να περιβάλλεται από τις τετράποδες πρωταγωνίστριες, οι οποίες περπατούν γύρω από το αυτοκίνητο, ανεβαίνουν στο καπό και ξαπλώνουν στην πανοραμική οροφή, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο στα social media.

Η καμπάνια δεν είναι τυχαία. Στόχος της εταιρείας είναι να αναδείξει την προηγμένη ηχομόνωση του Omoda 7, η οποία επιτυγχάνεται χάρη στα διπλά εμπρός κρύσταλλα. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτά μειώνουν σημαντικά τον θόρυβο από τον αέρα, τον δρόμο και το αστικό περιβάλλον, βελτιώνοντας τα επίπεδα NVH. Σε αστικές ταχύτητες, το επίπεδο θορύβου στην καμπίνα μπορεί να φτάσει τα μόλις 45,8 dB.

Στο βίντεο διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, οι γάτες κινούνται ελεύθερα γύρω από το αυτοκίνητο, κάποιες κάθονται στο καπό -το πιο ζεστό σημείο- ενώ άλλες χαλαρώνουν πάνω στη γυάλινη οροφή. Σε ένα από τα πλάνα μάλιστα, μια γάτα γλιστρά πάνω στο παρμπρίζ, δίνοντας έναν πιο χιουμοριστικό τόνο στο διαφημιστικό.

01 03 02 03 03 03

Η επιλογή των γατών δεν έγινε τυχαία. Περιεχόμενο με γάτες συγκεντρώνει τεράστια απήχηση στο διαδίκτυο, με δισεκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok. Σύμφωνα με σχετικές αναλύσεις, τα βίντεο με γάτες μπορούν να πετύχουν ακόμη και τετραπλάσια αλληλεπίδραση σε σχέση με αντίστοιχο περιεχόμενο με σκύλους.

Το Omoda 7 τοποθετείται στη γκάμα της εταιρείας ανάμεσα στο μεγαλύτερο Omoda 9 και στο μικρότερο Omoda 5. Η επίσημη παρουσίασή του στην Ευρώπη έγινε κατά τη διάρκεια του London Fashion Week 2026, όπου η μάρκα συμμετείχε ως βασικός συνεργάτης.

Το κινεζικό SUV αναμένεται να ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά τον Μάρτιο. Η Omoda φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην Ευρώπη, έχοντας ήδη ξεπεράσει τις 200.000 πωλήσεις παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης