Κύπρος: Συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα και τους «μοναχικούς λύκους» - Προσήχθησαν ύποπτοι

Οι «μοναχικοί λύκοι» είναι ο κύριος φόβος ενδεχόμενου τυφλού χτυπήματος όπως διαβεβαίωσε στη Cyprus Times ανώτερη πηγή πληροφοριών 

Σωτήρης Σκουλούδης

ΚΥΠΡΟΣ
Η τρομοκρατική απειλή την δεδομένη στιγμή είναι στο ζενίθ με την Ευρώπη να βρίσκεται σε επαγρύπνηση καθώς ο πόλεμος φουντώνει στην Μέση Ανατολή με άμεση εμπλοκή ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Οι «μοναχικοί λύκοι» είναι ο κύριος φόβος ενδεχόμενου τυφλού χτυπήματος στην Κύπρο όπως διαβεβαίωσε στη Cyprus Times ανώτερη πηγή πληροφοριών στην χώρα μας. Για αυτό και λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και υπάρχει άμεση επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ.

Ασφαλείς αστυνομικές πηγές της Cyprus Times αναφέρουν πως το κατώφλι του ΤΑΕ Λευκωσίας πέρασαν τις προηγούμενες ώρες τουλάχιστον δύο πρόσωπα που θεωρήθηκαν ως ύποπτα. Οι προσαγωγές τους στα γραφεία του ΤΑΕ έγιναν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την τρομοκρατία και λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

Πάντως σε βάρος τους δεν προέκυψε οτιδήποτεκαι αφού ερευνήθηκαν αφέθηκαν. Οι εντατικοί έλεγχοι συνεχίζονται.

Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκονται όλες οι κρίσιμες υποδομές και άλλα σημεία που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Αυξημένα μέτρα -ορατά και μη- λαμβάνονται σε αεροδρόμια, λιμάνια, οδοφράγματα, πρεσβείες, κτίρια ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων που αποτελούν πιθανούς στόχους.

Πηγή: cyprustimes.com

