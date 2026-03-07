Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Από τον Λάνθιμο και την «Καρυάτιδα» σε μια συναυλία-ύμνο για τις γυναίκες

Επιλογές για θέατρο, σινεμά, μουσική και εκθέσεις στην πόλη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Από τον Λάνθιμο και την «Καρυάτιδα» σε μια συναυλία-ύμνο για τις γυναίκες
Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
Θέατρο

«Η Καρυάτιδα»

Θέατρο Κάππα: Κυψέλης 2

Το επιτυχημένο θεατρικό έργο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, μετά τη μεγάλη περσινή ανταπόκριση του κοινού. Πρόκειται για μια καυστική κωμωδία που σατιρίζει με χιούμορ τις διαχρονικές αντιφάσεις της ελληνικής πραγματικότητας.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η επιστροφή της χαμένης έκτης Καρυάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα, έπειτα από δεκαετίες «αιχμαλωσίας». Η υποδοχή της είναι θερμή και παρακολουθούμε στη σκηνή, μεταξύ άλλων, την πολυαναμενόμενη συνέντευξη τύπου. Η υποδοχή που της επιφυλάσσει η χώρα όμως, δεν είναι η ηρωική στιγμή που όλοι φαντάζονταν, αλλά μια χιουμοριστική και ταυτόχρονα κωμικοτραγική κατάσταση.

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Σωτήρης Μανίκας, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Μαρία Φιλίνη

Εισιτήρια: ticketservices.gr

«Οι 12 Ένορκοι»

του Reginald Rose

Θέατρο Αλκμήνη: Αλκμήνης 8-12

Στη Νέα Υόρκη του 1957, ένας 16χρονος μετανάστης κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. Την τύχη του θα κρίνουν 12 ένορκοι, οι οποίοι πρέπει να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση - αν τον κρίνουν ένοχο, η θανατική ποινή είναι αναπόφευκτη.

Κλεισμένοι σε ένα μικρό δωμάτιο, οι ένορκοι έρχονται αντιμέτωποι με τις προκαταλήψεις, τις αμφιβολίες και τις προσωπικές τους συγκρούσεις. Μέσα από έντονες αντιπαραθέσεις, αποκαλύπτονται δώδεκα διαφορετικοί χαρακτήρες που καθρεφτίζουν την κοινωνία και τις αντιφάσεις της.

Το κοινό έρχεται αντιμέτωπο με τη δική του συνείδηση, καθώς καλείται ουσιαστικά να πάρει θέση και να «ψηφίσει» κι εκείνο σαν ένορκος.

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Οι 12 ένορκοι (αλφαβητικά): Αντώνης Βαρθαλίτης, Τάσος Γιαννόπουλος, Μάνος Ζαχαράκος,Nικόλας Καλιδώνης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Βαγγέλης Κρανιώτης, Κωνσταντίνος Μπάζας (δ.δ. Βασίλης Φακανάς), Παντελής Παπαδόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος, Πήτερ Ράντλ, Ορέστης Τρίκας, Γιάννης Φιλίππου.

Τη φωνή της χαρίζει η Νένα Μεντή

Εισιτήρια: more.com

Προτάσεις σινεμά

«Η Τούρτα του Προέδρου»

του Χασάν Χαντί

Στη δεκαετία του 1990, στο Ιράκ που ζει υπό το αυταρχικό καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν και τις βαριές συνέπειες των διεθνών κυρώσεων, ένα εννιάχρονο κορίτσι αναλαμβάνει μια παράξενη αλλά επικίνδυνη αποστολή: να ετοιμάσει την τούρτα γενεθλίων για τον Πρόεδρο έπειτα από επιλογή του σχολείου της. Σε μια καθημερινότητα γεμάτη ελλείψεις, η προσπάθειά της μετατρέπεται σε μικρό αγώνα επιβίωσης.

Μέσα από το βλέμμα του παιδιού, η ιστορία φωτίζει τη ζωή σε μια κοινωνία υπό πίεση, όπου η αθωότητα και η ελπίδα γίνονται μορφές αντίστασης. Η γλυκόπικρη αυτή τραγικωμωδία από το Ιράκ ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Καννών το 2025, αποσπώντας μεταξύ άλλων τη Χρυσή Κάμερα Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη και το Βραβείο Κοινού στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών, ενώ τιμήθηκε και με Βραβείο Κοινού στο Νύχτες Πρεμιέρας.

«Η Νύφη»

της Μάγκι Τζίλενχαλ

Στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, ένας μοναχικός Φρανκενστάιν αναζητά τη βοήθεια του εκκεντρικού επιστήμονα Δρ. Ευφρόνιους, με την ελπίδα να δημιουργήσει μια σύντροφο.

Μαζί φέρνουν ξανά στη ζωή μια δολοφονημένη νεαρή γυναίκα, από την οποία γεννιέται η Νύφη. Ωστόσο, το πείραμα οδηγεί σε απρόβλεπτες εξελίξεις που σύντομα ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.

Έκθεση

Yorgos Lanthimos: Photographs

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφιών του Γιώργου Λάνθιμου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε πολιτιστικό οργανισμό.

yorgoslanthimosphotographs5c-yorgos-lanthimos.jpg

Ο Λάνθιμος παρουσιάζει τέσσερις ενότητες έργων. Τρεις από αυτές προέκυψαν παράλληλα με τα γυρίσματα των πρόσφατων ταινιών του, σε πόλεις όπως η Νέα Ορλεάνη, η Ατλάντα, το Χένλι-ον-Τέιμς και σε στούντιο της Βουδαπέστης.

yorgoslanthimosphotographs7c-yorgos-lanthimos.jpg

Η τέταρτη ενότητα, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως, αποτελεί μια εν εξελίξει σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών από την Ελλάδα. Δημιουργημένες μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό, οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν το τοπίο και την καθημερινότητα με ήρεμο και στοχαστικό βλέμμα, σηματοδοτώντας μια νέα καλλιτεχνική κατεύθυνση.

yorgoslanthimosphotographs1c-yorgos-lanthimos.jpg

Η έκθεση έχει σχεδιαστεί με τη μορφή κλασικού ελληνικού ναού. Στον κεντρικό χώρο, που παραπέμπει σε βωμό, παρουσιάζονται 110 νέα έργα, ενώ στην περιμετρική διάταξη αναπτύσσονται οι σειρές που συνδέονται με τις ταινίες του, οδηγώντας το κοινό από το γνώριμο κινηματογραφικό σύμπαν στον εσωτερικό πυρήνα της φωτογραφικής του δημιουργίας.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Συγγρού 107
Χώρος: -1

Ώρες λειτουργίας:
Πέμπτη–Σάββατο 18:00–23:30
Κυριακή 13:00–20:00

Μουσική

«Γυναίκες Είμαστε»

Christmas Theater: Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται με μία βραδιά που τιμά τη γυναικεία δύναμη, έμπνευση και την καλλιτεχνική προσοφορά.

Στη σκηνή ανεβαίνουν μοναδικές ερμηνεύτριες και παρουσιάζουν τραγούδια και κείμενα που έχουν γραφτεί αποκλειστικά από γυναίκες.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Κέντρο Διοτίμα που παρέχει ψυχοκοινωνική, νομική και επαγγελματική υποστήριξη σε επιζώσες έμφυλης βίας.

Συντελεστές: Μυρτώ Αλικάκη, Μυρτώ Βασιλείου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Ιουλία Καραπατάκη, Ηρώ Κόντη, Αναστασία Μουτσάτσου, Πέννυ Μπαλτατζή, Δήμητρα Νικητέα
Δανάη Παπαδοπούλου, Σκιαδαρέσες, Μαρίνα Σπανού, Νεφέλη Φασούλη, Μάρθα Φριντζήλα, Dj Photinee (Fotini Galani)

Εισιτήρια: more.com

