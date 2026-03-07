Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δέχεται ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Σε τακτική αναδίπλωση προχώρησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν καθώς ζήτησε συγγνώμη για τις επιθέσεις στα κράτη του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός κι αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν από αυτές τις χώρες. «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Άφησε να εννοηθεί ότι τα χτυπήματα σε γειτονικές χώρες έγιναν εξαιτίας κακής επικοινωνίας μεταξύ των ιρανικών στρατιωτικών σωμάτων.

Η δήλωσή του μεταδόθηκε μετά τις νέες επιθέσεις του Ιράν σήμερα το πρωί εναντίον του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Παράλληλα ο πρόεδρος του Ιράν απάντησε και στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση του ιρανικού καθεστώτος. «Αυτό είναι ένα όνειρο που θα πρέπει να πάρουν μαζί τους στον τάφο», είπε ο Πεζεσκιάν.

Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες αναλυτές αμερικανικών «δεξαμενών σκέψης» προειδοποιούσαν ότι η Τεχεράνη με τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων ρίσκαρε να αποξενώσει και να εκνευρίσει τα κράτη του Κόλπου, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν στάση και να στηρίξουν ενεργά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η αρχική στρατηγική της Τεχεράνης ήταν να διευρύνει το μέτωπο και να εμπλέξει όσες περισσότερες χώρες μπορεί. Το μήνυμα προς τη Ουάσινγκτον ήταν ότι εάν πέσει το καθεστώς θα πάρει και άλλους μαζί του.

Τώρα η στρατηγική στρέφεται στη χρονική διάρκεια του πολέμου και όχι στη διεύρυνση του μετώπου. Το Ιράν φέρεται να εκτιμά ότι όσο περισσότερο διαρκεί η πολεμική σύρραξη με ΗΠΑ και Ισραήλ τόσο ο Τραμπ ρισκάρει να αντιμετωπίσει πολιτική κρίση στο εσωτερικό των ΗΠΑ και οφελείται η διατήρηση του ιρανικού καθεστώτος.

