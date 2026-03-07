Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη»

Αλλάζει στρατηγική το Ιράν μετά τις πυραυλικές επιθέσεις σε γειτονικές χώρες

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δέχεται ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε τακτική αναδίπλωση προχώρησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν καθώς ζήτησε συγγνώμη για τις επιθέσεις στα κράτη του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός κι αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν από αυτές τις χώρες. «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Άφησε να εννοηθεί ότι τα χτυπήματα σε γειτονικές χώρες έγιναν εξαιτίας κακής επικοινωνίας μεταξύ των ιρανικών στρατιωτικών σωμάτων.

Η δήλωσή του μεταδόθηκε μετά τις νέες επιθέσεις του Ιράν σήμερα το πρωί εναντίον του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Παράλληλα ο πρόεδρος του Ιράν απάντησε και στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση του ιρανικού καθεστώτος. «Αυτό είναι ένα όνειρο που θα πρέπει να πάρουν μαζί τους στον τάφο», είπε ο Πεζεσκιάν.

Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες αναλυτές αμερικανικών «δεξαμενών σκέψης» προειδοποιούσαν ότι η Τεχεράνη με τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων ρίσκαρε να αποξενώσει και να εκνευρίσει τα κράτη του Κόλπου, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν στάση και να στηρίξουν ενεργά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η αρχική στρατηγική της Τεχεράνης ήταν να διευρύνει το μέτωπο και να εμπλέξει όσες περισσότερες χώρες μπορεί. Το μήνυμα προς τη Ουάσινγκτον ήταν ότι εάν πέσει το καθεστώς θα πάρει και άλλους μαζί του.

Τώρα η στρατηγική στρέφεται στη χρονική διάρκεια του πολέμου και όχι στη διεύρυνση του μετώπου. Το Ιράν φέρεται να εκτιμά ότι όσο περισσότερο διαρκεί η πολεμική σύρραξη με ΗΠΑ και Ισραήλ τόσο ο Τραμπ ρισκάρει να αντιμετωπίσει πολιτική κρίση στο εσωτερικό των ΗΠΑ και οφελείται η διατήρηση του ιρανικού καθεστώτος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνονται οι συγκρούσεις και στην Ουκρανία - 7 νεκροί στο Χάρκοβο από ρωσική επίθεση με drones

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αξιωματικοί εγκαταλείπουν τις θέσεις τους κι αφήνουν στο πόστο τους νεοσύλλεκτους στρατιώτες

10:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-ΑΕΛ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Βροχή» από μολότοφ σε σχολείο - Αναζητά τους δράστες η ΕΛ.ΑΣ.

10:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα κόντρα στην Τάγκερ στο Indian Wells - Η ώρα και το κανάλι

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ υποστηρίζει τα σχέδια κουρδικής επίθεσης στα σύνορα του Ιράν

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες»

09:59ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: «Λύγισαν» με ιστορική 40άρα Ντόντσιτς τους Πέισερς οι Λέικερς - Τα αποτελέσματα και highlights

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στον ταρσανά της Σύρου, παρανάλωμα έγιναν τρία σκάφη - Δείτε εικόνες

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ειδικό γραφικό των IDF δείχνει πώς ήταν το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ που καταστράφηκε

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Ντουμπάι: Επίθεση drone στο αεροδρόμιο

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική πτώση στα θανατηφόρα τροχαία στην Αττική με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ

09:26ΜΠΑΣΚΕΤ

«Κόκκινος… θεσμός» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:25ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί τόση πρεμούρα με τον Σάντσεθ;

09:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Omoda επιστρατεύει… γάτες για να διαφημίσει το νέο Omoda 7

09:19ΥΓΕΙΑ

«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Πώς η ολιστική ιατρική και ο... Ιπποκράτης υπόσχονται υγιή μακροβιότητα

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με την έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Λάνθιμου «Photographs», την «Καρυάτιδα» και μία συναυλία-ύμνο για τις γυναίκες

09:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χτυπήσαμε περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν - «Δεν επιβραδύνουμε»

08:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Poleman στην Αυστραλία ο Ράσελ - Ατύχημα για Φερστάπεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πύρινο κλοιό η Τεχεράνη - Σκληρές μάχες ισραηλινών στον Λίβανο με Χεζμπολάχ - Στελνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες»

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Ντουμπάι: Επίθεση drone στο αεροδρόμιο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι:Έκλεισαν οι θέσεις της πτήσης για Αθήνα χωρίς να τους ενημερώσουν

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το… στεγνό καθάρισμα στο ΣΕΦ

00:52ΕΛΛΑΔΑ

FDI «Κίμων»: Απέπλευσε από την Λεμεσό - Εντυπωσιακό βίντεο

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ειδικό γραφικό των IDF δείχνει πώς ήταν το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ που καταστράφηκε

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Μίλερ, Μπρόιερ, Μπάουερ, Λε Σουίρ, Ζάλμινγκερ: Οι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβαίνει το ψωμί - Φόβοι για μαζικά «λουκέτα» φούρνων στις γειτονιές - SOS από αρτοποιούς

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση επιχειρηματία στη Λακωνία: Το θρίλερ με τα κτήματα της θείας και οι αντιφάσεις

09:19ΥΓΕΙΑ

«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Πώς η ολιστική ιατρική και ο... Ιπποκράτης υπόσχονται υγιή μακροβιότητα

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Βροχή» από μολότοφ σε σχολείο - Αναζητά τους δράστες η ΕΛ.ΑΣ.

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στον ταρσανά της Σύρου, παρανάλωμα έγιναν τρία σκάφη - Δείτε εικόνες

07:59ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα και τους «μοναχικούς λύκους» - Προσήχθησαν ύποπτοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ