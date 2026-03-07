Ιράν: Αξιωματικοί εγκαταλείπουν τις θέσεις τους κι αφήνουν στο πόστο τους νεοσύλλεκτους στρατιώτες

Μεγάλη σύγχυση επικρατεί στον στρατό του Ιράν σύμφωνα με αναφορές αντιπολιτευόμενων μέσων ενημέρωσης, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ανώτεροι αξιωματικοί του ιρανικού στρατού το... βάζουν στα πόδια.

Εν μέσω των συνεχιζόμενων ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων κατά του ιρανικού καθεστώτος, ορισμένοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων του ισλαμικού καθεστώτος εγκατέλειψαν τα στρατόπεδά τους, αφήνοντας πίσω τους στρατιώτες, όπως αναφέρει το αντιπολιτευόμενο μέσο Iran International.

Οι στρατιώτες που μίλησαν με το πρακτορείο ανέφεραν ότι από τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ το περασμένο Σάββατο, επικρατεί σύγχυση εντός του ιρανικού στρατού.

Αρκετοί στρατιώτες που υπηρετούν σε στρατιωτική βάση στην επαρχία Λορεστάν δήλωσαν στο Iran International ότι δεν γνωρίζουν πλέον ποιος είναι επικεφαλής, καθώς οι ανώτεροι αξιωματικοί είχαν αποχωρήσει από το στρατόπεδο. Ένας στρατιώτης είπε στο πρακτορείο ότι πολλοί διοικητές, φοβούμενοι ανταρσίες, εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, αφήνοντας πίσω τους στρατιώτες χωρίς υποστήριξη.

Μερικοί στρατιώτες, φοβούμενοι επίσης αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, περνούν τις νύχτες σε ανοιχτούς χώρους έξω από τη βάση υπό το φόβο μήπως πληγούν από αεροπορική επιδρομή, και κατηγόρησαν την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ότι έχει αφήσει τους στρατιώτες στο έλεός τους.