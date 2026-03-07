Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι:Έκλεισαν οι θέσεις της πτήσης για Αθήνα χωρίς να τους ενημερώσουν

Έλληνες που βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι κι αναμένουν να επιβιβαστούν στην πτήση επαναπατρισμού, που είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 ώρα Ελλάδος, ενημερώθηκαν ότι δεν μπορούν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.

«Μας είχαν καλέσει από το υπουργείο Εξωτερικών και μας είπαν να έρθουμε στο αεροδρόμιο, αλλά τώρα μας λένε ότι δεν είστε στη λίστα» είπε στην ΕΡΤ ο Άρης Αποστολίδης.

Όπως είπε ο Έλληνας που είναι εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι, πέρασε τον έλεγχο, έφτασε στην πύλη, αλλά όπως είπαν στον ίδιο και σε περίπου 30 ακόμη Έλληνες, οι θέσεις είχαν καλυφθεί και δεν μπορούν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.

Αναζητείται λύση, με τον πρόξενο να βρίσκεται στο αεροδρόμιο και να προσπαθεί να βρει λύση για τους πολίτες που δεν μπορούν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.