Σύρος: Καίγονται τρία σκάφη στο λιμάνι - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς του πρωί του Σαββάτου σε 3 σκάφη, σε νεωλκείο της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Σύρου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης με οχήματα και προσωπικό, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας, της Περιφέρειας, του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας.

Την ίδια ώρα, πυροσβέστες, εθελοντές αλλά και πολίτες συμμετέχουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την Ερμούπολη.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο πρώτο σκάφος, από το οποίο επεκτάθηκε στη συνέχεια και στα διπλανά.

