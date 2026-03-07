Ιστορική πρωτιά για τη NASA: Ανθρώπινο κατασκεύασμα άλλαξε την τροχιά ουράνιου σώματος

Ήταν Σεπτέμβριος του 2022 όταν η NASA έστειλε το σκάφος DART να προσκρούσει πάνω στον μικρό αστεροειδή Δίμορφο (Dimorphos). Στόχος του πειράματος ήταν να διαπιστωθεί αν μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να μετακινήσει έναν διαστημικό βράχο από την πορεία του. Τα αποτελέσματα της έρευνας που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 6 Μαρτίου δείχνουν ότι η επιτυχία ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, καθώς για πρώτη φορά ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα μετέβαλε μετρήσιμα την τροχιά ενός ουράνιου σώματος στο ηλιακό σύστημα.

Υπερ-ακριβείς μετρήσεις από εθελοντές σε όλο τον κόσμο

Ο Rahil Makadia, επικεφαλής της μελέτης, εξήγησε στο γαλλικό πρακτορείο AFP ότι η ομάδα του χρησιμοποίησε μια μέθοδο που ονομάζεται «αστρική απόκρυψη». Παρακολουθώντας τη στιγμή που ο αστεροειδής περνά μπροστά από μακρινά άστρα -προκαλώντας μια στιγμιαία εξασθένιση του φωτός τους- οι επιστήμονες μπόρεσαν να υπολογίσουν με ακρίβεια χιλιοστού τη θέση, την ταχύτητα και το σχήμα του.

Στην προσπάθεια αυτή καθοριστική ήταν η συμβολή ερασιτεχνών αστρονόμων από κάθε γωνιά του πλανήτη, οι οποίοι κατέγραψαν 22 τέτοια γεγονότα, επιτρέποντας στους ερευνητές να μετρήσουν τη μεταβολή της τροχιάς του συστήματος Διδύμου-Διμόρφου γύρω από τον Ήλιο.

Μικρή αλλαγή, τεράστια σημασία για την άμυνα της Γης

Αν και η αλλαγή στην τροχιά φαίνεται μηδαμινή —μόλις 0,15 δευτερόλεπτα— οι επιστήμονες τονίζουν ότι η σημασία της είναι κολοσσιαία.

«Πρόκειται για μια μικροσκοπική αλλαγή, αλλά με την πάροδο του χρόνου, ακόμα και μια τέτοια μεταβολή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εκτροπή», δήλωσε ο Thomas Statler, επικεφαλής επιστήμονας της NASA.

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η τεχνική της «κινητικής πρόσκρουσης» είναι αποτελεσματική. Ακόμη και σε συστήματα διπλών αστεροειδών, το χτύπημα μόνο του ενός μέλους αρκεί για να μετακινηθεί ολόκληρο το σύμπλεγμα. Παρόλο που ο Δίμορφος δεν αποτελούσε πραγματική απειλή για τη Γη, τα δεδομένα αυτά προσφέρουν πλέον στην ανθρωπότητα ένα έτοιμο «σχέδιο άμυνας» για την περίπτωση που εντοπιστεί ένας πραγματικά επικίνδυνος αστεροειδής στο μέλλον.

☄️ Four years ago, NASA purposely smashed a spacecraft into a small asteroid to see if they could deflect it -- a test to prove humanity could protect Earth from threatening space rocks. New research out Friday says the experiment pushed the moonlet asteroid slightly off course… pic.twitter.com/5kraEEvhY8 — AFP News Agency (@AFP) March 6, 2026

*Με πληροφορίες από AFP

