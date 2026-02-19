Ο μεγαλύτερος φόβος ενός επιστήμονα της NASA για το «a-rock-alypse» - «Με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα»

Έως και 15.000 αστεροειδείς «δολοφόνοι πόλεων» είναι «αόρατοι» αλλά βρίσκονται κοντά στη Γη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο μεγαλύτερος φόβος ενός επιστήμονα της NASA για το «a-rock-alypse» - «Με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα»
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη μεγαλύτερη ανησυχία της για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας, μοιράστηκε μία εμπειρογνώμονας πλανητικής άμυνας, ενώ απευθυνόταν στην Αμερικανική Ένωση για την Πρόοδο της Επιστήμης (AAAS) στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

Προειδοποιεί ότι η Γη είναι ανυπεράσπιστη απέναντι σε έως και 15.000 αστεροειδείς που δεν έχουν εντοπιστεί κοντά στη Γη και έχουν τη δυνατότητα να καταστρέψουν μια πόλη.

«Αυτό που με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα είναι οι αστεροειδείς που δεν γνωρίζουμε», προειδοποίησε η Κέλι Φαστ, αξιωματικός πλανητικής άμυνας στη NASA, αποκαλύπτοντας πως υπάρχουν έως και 15.000 αστεροειδείς ή αλλιώς «δολοφόνοι πόλης» που δεν έχουν εντοπιστεί κοντά στη Γη.

Η Φαστ εξήγησε ότι δεν ανησυχεί για τα «μεγάλα» καθώς ξέρουν «πού βρίσκονται» ή για τα μικρά πράγματα που «μας χτυπούν όλη την ώρα». Αντίθετα, είναι οι διαστημικοί βράχοι που έχουν μέγεθος περίπου 150 μέτρων που την ανησυχούν επειδή είναι αρκετά μικροί για να αποφύγουν τον εντοπισμό, αλλά αρκετά μεγάλοι για να έχουν αντίκτυπο.

Η εμπειρογνώμονας διαστημικής άμυνας είπε ότι αυτοί οι μεσαίου μεγέθους αστεροειδείς, γνωστοί ως «δολοφόνοι πόλεων», έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν «περιφερειακή ζημιά», ανέφεραν οι Times του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τη Φαστ, υπάρχουν περίπου 25.000 από αυτά τα διαστρικά ενδιάμεσα που περνούν στην περιοχή του πλανήτη μας και γνωρίζουμε μόνο τη θέση περίπου του 40%.

Το μέγεθός τους, όπως είπε καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό τους «ακόμη και με τα καλύτερα τηλεσκόπια» καθώς συνοδεύουν τη Γη σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο, εμποδίζοντάς τα να αντανακλούν το ηλιακό φως.

Για να παρακάμψουν αυτό το πρόβλημα, οι επιστήμονες σχεδιάζουν να αναπτύξουν ένα «διαστημικό τηλεσκόπιο Near-Earth Object Surveyor», που θα εκτοξευθεί το επόμενο έτος.

Χρησιμοποιεί θερμικές υπογραφές για να εντοπίσει σκοτεινούς αστεροειδείς και κομήτες που προηγουμένως ήταν κρυμμένοι από τον πλανήτη μας.

Η Φαστ σημείωσε ότι ήταν δική της ευθύνη να «βρει αστεροειδείς πριν μας βρουν» και ενδεχομένως να αναπτύξει μεθόδους «να τους πιάσουμε πριν μας πιάσουν».

Δυστυχώς, ακόμα κι αν οι επιστήμονες κατάφερναν να εντοπίσουν αυτές τις ινκόγκνιτο διαστημικές πέτρες, ίσως να μην μπορούσαμε να κάνουμε πολλά για να τις σταματήσουμε.

Σε ένα πρωτοποριακό πείραμα του 2022, η NASA συνέτριψε σκόπιμα ένα διαστημόπλοιο που ονομάζεται Dart (Double Asteroid Redirection Test) στο μίνι φεγγάρι Δίμορφος με ταχύτητα 14.000 μίλια/ώρα, αποδεικνύοντας ότι οι αστεροειδείς θα μπορούσαν να βγουν εκτός πορείας.

Ωστόσο, η αρχηγός της αποστολής Dart, Nancy Chabot, πρότεινε ότι αυτός ο αμυντικός μηχανισμός θα ήταν δύσκολο να αναπαραχθεί με έναν «δολοφόνο της πόλης», καθώς δεν έχουν ένα από αυτά τα σκάφη εκτροπέα «να κάθεται έτοιμο να ξεκινήσει».

«Δεν θα είχαμε κανέναν τρόπο να πάμε και να εκτρέψουμε ενεργά ένα αυτή τη στιγμή», είπε η Chabot, πλανητικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Ωστόσο, δεν προβλέπει ότι οι διαστημικές υπηρεσίες θα επενδύσουν σε ένα τέτοιο μέτρο, καθώς «δεν έχουν τη χρηματοδότηση για να διατηρήσουν τις πλανητικές άμυνες σε ετοιμότητα».

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο διαβόητος αστεροειδής δολοφόνος πόλεων YR4 - ο οποίος βρίσκεται στο ραντάρ μας από το 2024 - έχει 4% πιθανότητα να χτυπήσει το φεγγάρι το 2032.

Για να αποφευχθεί η σύγκρουση με τη Σελήνη, οι ειδικοί της διαστημικής άμυνας πρότειναν την ανατίναξή του με πυρηνικά σαν κάτι βγαλμένο από την κινηματογραφική ταινία επιστημονικής φαντασίας «Αρμαγεδδών».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:44ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης περιουσία του Άντριου: Ύποπτες πηγές εισοδήματος για να ζει «βασιλικά»

15:40ΚΑΙΡΟΣ

Ψυχρό μέτωπο στην Αττική την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Προσοχή στις τοπικές ενισχύσεις φαινομένων

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος έπειτα από τροχαίο

15:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη σε ηλικία 97 ετών

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ συνέδεσαν τις δηλώσεις Γεωργιάδη με τις φωτογραφίες από την Καισαριανή

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Ανέβαζαν υλικά, ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια, κεραυνοβολήθηκαν και οι δύο

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια θύματος Επστάιν: Οι καρδιές μας ένιωσαν χαρά με την είδηση της σύλληψης του Άντριου

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργασία Ελλάδας - Ινδίας σε τέσσερις τομείς: Συνάντηση Μητσοτάκη - Μόντι

15:04WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος φόβος ενός επιστήμονα της NASA για το «a-rock-alypse» - «Με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα»

15:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: «Ήπια ένα ποτό» είπε η τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα ΙΧ - Η ποινή που επιβλήθηκε

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες της NASA ανακάλυψαν μια «κόκκινη καρδιά» σε παγετώνα της Νορβηγίας

14:47ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες»: Ο επιβλέπων μηχανικός μιλά στο Newsbomb για το εργατικό δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

14:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Robert Plant με τους Saving Grace και τη Suzi Dian - «All that glitters»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική οικογένεια δεν ενημερώθηκαν πριν τη σύλληψη του Άντριου

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία οδηγών ταξί: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Πορεία προς το Μαξίμου

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα – Ιερώνυμου: Στο επίκεντρο η κληρονομιά του προσφυγικού ελληνισμού

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φωτιά σε υπό κατασκευή ξενοδοχείο στην Σητεία - Βίντεο

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Για κάθε ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το «νομιμότητα παντού» εφαρμόστηκε

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα σε ραντάρ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Τι καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Τα μεγαλύτερα βασιλικά σκάνδαλα στην ιστορία της Βρετανίας - Οι σκιές στο Μπάκιγχαμ από τη Γουόλις Σίμπσον και τη Νταϊάνα στον Άντριου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες»: Ο επιβλέπων μηχανικός μιλά στο Newsbomb για το εργατικό δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Νεκρός ο 26χρονος που αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου - Βρέθηκε στον ισθμό Κορίνθου

12:59ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου - Στηρίζω τις αρχές, λέει ο βασιλιάς Κάρολος, που δεν είχε ενημερωθεί πριν την αστυνομική έφοδο

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα σε ραντάρ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Τι καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

15:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη σε ηλικία 97 ετών

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Ανέβαζαν υλικά, ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια, κεραυνοβολήθηκαν και οι δύο

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ συνέδεσαν τις δηλώσεις Γεωργιάδη με τις φωτογραφίες από την Καισαριανή

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

15:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: «Ήπια ένα ποτό» είπε η τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα ΙΧ - Η ποινή που επιβλήθηκε

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδήλωτα €8 εκατ. από τον προφυλακισμένο αγροτοσυνδικαλιστή Χιλετζάκη ανακάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Αφέθηκε ελεύθερος ο γιατρός για τα επεισόδια στο Κρατικό της Νίκαιας – Δεν θα κινηθεί νομικά ο Γεωργιάδης

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια θύματος Επστάιν: Οι καρδιές μας ένιωσαν χαρά με την είδηση της σύλληψης του Άντριου

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών στον πατέρα Αντώνιο - Θα πρέπει να καταβάλει 60.000 ευρώ για να μην φυλακιστεί

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

13:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγισε καρδιές ο Βαγγέλης Μόρας για τον αδελφό του - «Ο Δημήτρης δεν τα κατάφερε, έφυγε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ