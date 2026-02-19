Ο μεγαλύτερος φόβος ενός επιστήμονα της NASA για το «a-rock-alypse» - «Με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα»

Τη μεγαλύτερη ανησυχία της για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας, μοιράστηκε μία εμπειρογνώμονας πλανητικής άμυνας, ενώ απευθυνόταν στην Αμερικανική Ένωση για την Πρόοδο της Επιστήμης (AAAS) στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

Προειδοποιεί ότι η Γη είναι ανυπεράσπιστη απέναντι σε έως και 15.000 αστεροειδείς που δεν έχουν εντοπιστεί κοντά στη Γη και έχουν τη δυνατότητα να καταστρέψουν μια πόλη.

«Αυτό που με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα είναι οι αστεροειδείς που δεν γνωρίζουμε», προειδοποίησε η Κέλι Φαστ, αξιωματικός πλανητικής άμυνας στη NASA, αποκαλύπτοντας πως υπάρχουν έως και 15.000 αστεροειδείς ή αλλιώς «δολοφόνοι πόλης» που δεν έχουν εντοπιστεί κοντά στη Γη.

Η Φαστ εξήγησε ότι δεν ανησυχεί για τα «μεγάλα» καθώς ξέρουν «πού βρίσκονται» ή για τα μικρά πράγματα που «μας χτυπούν όλη την ώρα». Αντίθετα, είναι οι διαστημικοί βράχοι που έχουν μέγεθος περίπου 150 μέτρων που την ανησυχούν επειδή είναι αρκετά μικροί για να αποφύγουν τον εντοπισμό, αλλά αρκετά μεγάλοι για να έχουν αντίκτυπο.

Η εμπειρογνώμονας διαστημικής άμυνας είπε ότι αυτοί οι μεσαίου μεγέθους αστεροειδείς, γνωστοί ως «δολοφόνοι πόλεων», έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν «περιφερειακή ζημιά», ανέφεραν οι Times του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τη Φαστ, υπάρχουν περίπου 25.000 από αυτά τα διαστρικά ενδιάμεσα που περνούν στην περιοχή του πλανήτη μας και γνωρίζουμε μόνο τη θέση περίπου του 40%.

Το μέγεθός τους, όπως είπε καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό τους «ακόμη και με τα καλύτερα τηλεσκόπια» καθώς συνοδεύουν τη Γη σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο, εμποδίζοντάς τα να αντανακλούν το ηλιακό φως.

Για να παρακάμψουν αυτό το πρόβλημα, οι επιστήμονες σχεδιάζουν να αναπτύξουν ένα «διαστημικό τηλεσκόπιο Near-Earth Object Surveyor», που θα εκτοξευθεί το επόμενο έτος.

Χρησιμοποιεί θερμικές υπογραφές για να εντοπίσει σκοτεινούς αστεροειδείς και κομήτες που προηγουμένως ήταν κρυμμένοι από τον πλανήτη μας.

Η Φαστ σημείωσε ότι ήταν δική της ευθύνη να «βρει αστεροειδείς πριν μας βρουν» και ενδεχομένως να αναπτύξει μεθόδους «να τους πιάσουμε πριν μας πιάσουν».

Δυστυχώς, ακόμα κι αν οι επιστήμονες κατάφερναν να εντοπίσουν αυτές τις ινκόγκνιτο διαστημικές πέτρες, ίσως να μην μπορούσαμε να κάνουμε πολλά για να τις σταματήσουμε.

Σε ένα πρωτοποριακό πείραμα του 2022, η NASA συνέτριψε σκόπιμα ένα διαστημόπλοιο που ονομάζεται Dart (Double Asteroid Redirection Test) στο μίνι φεγγάρι Δίμορφος με ταχύτητα 14.000 μίλια/ώρα, αποδεικνύοντας ότι οι αστεροειδείς θα μπορούσαν να βγουν εκτός πορείας.

Ωστόσο, η αρχηγός της αποστολής Dart, Nancy Chabot, πρότεινε ότι αυτός ο αμυντικός μηχανισμός θα ήταν δύσκολο να αναπαραχθεί με έναν «δολοφόνο της πόλης», καθώς δεν έχουν ένα από αυτά τα σκάφη εκτροπέα «να κάθεται έτοιμο να ξεκινήσει».

«Δεν θα είχαμε κανέναν τρόπο να πάμε και να εκτρέψουμε ενεργά ένα αυτή τη στιγμή», είπε η Chabot, πλανητικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Ωστόσο, δεν προβλέπει ότι οι διαστημικές υπηρεσίες θα επενδύσουν σε ένα τέτοιο μέτρο, καθώς «δεν έχουν τη χρηματοδότηση για να διατηρήσουν τις πλανητικές άμυνες σε ετοιμότητα».

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο διαβόητος αστεροειδής δολοφόνος πόλεων YR4 - ο οποίος βρίσκεται στο ραντάρ μας από το 2024 - έχει 4% πιθανότητα να χτυπήσει το φεγγάρι το 2032.

Για να αποφευχθεί η σύγκρουση με τη Σελήνη, οι ειδικοί της διαστημικής άμυνας πρότειναν την ανατίναξή του με πυρηνικά σαν κάτι βγαλμένο από την κινηματογραφική ταινία επιστημονικής φαντασίας «Αρμαγεδδών».