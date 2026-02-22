NASA: Η γιγαντιαία δομή που «σκίζει» την Αφρική στα δύο – Ένα γεωλογικό θαύμα δισεκατομμυρίων ετών

Το Παρατηρητήριο της Γης της NASA, το οποίο από το 1999 αποτελεί την κύρια πηγή δορυφορικών δεδομένων για το περιβάλλον, έφερε στο φως εντυπωσιακές εικόνες από μια περιοχή απαράμιλλης αξίας στην καρδιά της Αφρικής. Ο λόγος για το «Μεγάλο Ανάχωμα» (Great Dyke) της Ζιμπάμπουε, έναν σχηματισμό πυριγενών πετρωμάτων με ιστορία που εκτείνεται 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια στο παρελθόν.

Η «καρδιά» των μετάλλων στην Αφρική

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, το Ανάχωμα διαπερνά τα αρχαιότερα πετρώματα του αφρικανικού κράτωνα —τον πυρήνα δηλαδή των πετρωμάτων που σχημάτισαν την ήπειρο.

Γεωλογική προέλευση: Οι γεωλόγοι εκτιμούν ότι ο σχηματισμός προήλθε από βαθιά ρήγματα που συνδέονται με την επέκταση του αφρικανικού φλοιού. Το μάγμα δεν αναδύθηκε στην επιφάνεια ως λάβα, αλλά ψύχθηκε αργά υπογείως, επιτρέποντας στα πυκνότερα μέταλλα να καθιζάνουν και να σχηματίσουν διακριτά στρώματα πλούσια σε ορυκτά.

Διαστάσεις: Ο σχηματισμός εκτείνεται σε μήκος άνω των 550 χιλιομέτρων από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά της χώρας, με πλάτος που κυμαίνεται από 3 έως 12 χιλιόμετρα.

Μεγάλο Ανάχωμα της Ζιμπάμπουε Wikipedia

Μια στρατηγική μεταλλευτική ζώνη

Η σημασία του Μεγάλου Αναχώματος είναι πρωτίστως οικονομική, καθώς αποτελεί μία από τις πλουσιότερες μεταλλευτικές ζώνες του πλανήτη. Φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα πλατίνας, χρωμίου και νικελίου παγκοσμίως, καθιστώντας την περιοχή κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια βιομηχανία εξόρυξης.

Στις πρόσφατες λήψεις που κατέγραψαν οι αστροναύτες της NASA, διακρίνεται καθαρά το νότιο άκρο του σχηματισμού. Ωστόσο, οι εικόνες αποκαλύπτουν και το σύγχρονο «αποτύπωμα» της κλιματικής πραγματικότητας, καθώς στην επιφάνεια του αρχέγονου αυτού σχηματισμού είναι ορατά δύο μεγάλα «σημάδια» από πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή.

*Με πληροφορίες από eldebate

Διαβάστε επίσης