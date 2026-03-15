Αυτό είναι το σύστημα αεράμυνας του μέλλοντος: Θόλος ασφαλείας με τεχνητή νοημοσύνη

Το SkyDefender της Thales μπορεί να παρέχει κρίσιμη προστασία σε παγκόσμια κλίμακα

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Snapshot
  • Το SkyDefender της Thales είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας που προσφέρει προστασία από εναέριες, βαλλιστικές και κυβερνοαπειλές σε παγκόσμια κλίμακα.
  • Το σύστημα ενσωματώνει προηγμένους αισθητήρες, τεχνητή νοημοσύνη και δίκτυο ενεργοποιητών με ευέλικτο σύστημα διοίκησης και ελέγχου, συμβατό με υπάρχοντα συστήματα και συμμαχικές πλατφόρμες.
  • Παρέχει πολλαπλά επίπεδα προστασίας ανάλογα με την εμβέλεια, από μικρής εμβέλειας (ForceShield) μέχρι μεγάλη εμβέλεια (eurosam SAMP
  • T NG) και δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης.
  • Το σύστημα υποστηρίζει την επιχειρησιακή υπεροχή και προληπτική άμυνα έναντι σύνθετων και εξελισσόμενων απειλών, συμπεριλαμβανομένων drones, υπερηχητικών πυραύλων και κυβερνοεπιθέσεων.
  • Η τεχνολογία SkyView Alliance εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα με ΝΑΤΟ και άλλες συμμαχικές πλατφόρμες πολλαπλών τομέων.
Με τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν να βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και με το πρόσφατο παράδειγμα του πολέμου της Ουκρανίας, έγινε απολύτως αντιληπτή η σημασία των συστημάτων αεράμυνας.

Καθώς οι εναέριες και βαλλιστικές απειλές εξελίσσονται ολοένα και πιο γρήγορα, συνδυάζοντας τα πάντα, από drones και αεροσκάφη μέχρι υπερηχητικούς πυραύλους, οι επιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες, συντριπτικές και απρόβλεπτες.

Σε αυτό το πλαίσιο παρέχει τις δυνατότητες αντιμέτρων του το SkyDefender της Thales. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας που προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία έναντι όλων των τύπων απειλών από τον αέρα, την ξηρά, τη θάλασσα και το διάστημα, όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία. Αυτή η προστασία περιλαμβάνει δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης και ανίχνευση πιθανών απειλών σε απόσταση έως και 5.000 χλμ.

Το SkyDefender ενσωματώνει ένα δίκτυο προηγμένων αισθητήρων και ενεργοποιητών με ένα ευέλικτο σύστημα διοίκησης και ελέγχου (C2). Χάρη στην ανοιχτή και αρθρωτή αρχιτεκτονική του, είναι πλήρως συμβατό με τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Thales στην κυβερνοασφάλεια και την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (AI), και με την υποστήριξη του CortAix, του επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης της Thales, το SkyDefender επιτρέπει την επιχειρησιακή υπεροχή και την προληπτική άμυνα έναντι κυβερνοεπιθέσεων και εξελισσόμενων απειλών.

Πλήρης προστασία από κάθε είδους εναέριες απειλές

Όλα τα στοιχεία του SkyDefender διαχειρίζονται μέσω του συστήματος διοίκησης και ελέγχου (C2) SkyView της Thales και η έκδοση SkyView Alliance εξασφαλίζει απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ και τις συμμαχικές πλατφόρμες πολλαπλών τομέων.

Είναι επίσης πλήρως συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων και οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από διάφορους κατασκευαστές και υπάρχουσες πλατφόρμες.

  • Μικρής εμβέλειας · για την προστασία δυνάμεων, ζωτικών περιουσιακών στοιχείων και ευαίσθητων τοποθεσιών: Το ForceShield δημιουργεί μια πραγματική «φούσκα» προστασίας έναντι επιφανειακών και κατώτερων στρωμάτων απειλών πολύ μικρής εμβέλειας, όπως τα drones.
  • Μεσαίας εμβέλειας · για την προστασία θεάτρων επιχειρήσεων: Το eurosam SAMP-T NG, με εμβέλεια μάχης έως 150 χλμ., περιλαμβάνει το ισχυρό ραντάρ Thales Ground Fire με εμβέλεια 350 χλμ. και κάλυψη 360°/90° για άμυνα μεσαίας εμβέλειας.
  • Μεγάλη Εμβέλεια - Για προστασία από απειλές μεγάλης εμβέλειας με δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης: Μια μοναδική δυνατότητα που επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να παρακολουθούν και να εντοπίζουν πιο αποτελεσματικά απαιτητικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων, και ενισχύει την επίγνωση του διαστημικού τομέα.
