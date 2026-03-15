Αυτό είναι το σύστημα αεράμυνας του μέλλοντος: Θόλος ασφαλείας με τεχνητή νοημοσύνη

Με τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν να βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και με το πρόσφατο παράδειγμα του πολέμου της Ουκρανίας, έγινε απολύτως αντιληπτή η σημασία των συστημάτων αεράμυνας.

Καθώς οι εναέριες και βαλλιστικές απειλές εξελίσσονται ολοένα και πιο γρήγορα, συνδυάζοντας τα πάντα, από drones και αεροσκάφη μέχρι υπερηχητικούς πυραύλους, οι επιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες, συντριπτικές και απρόβλεπτες.

Σε αυτό το πλαίσιο παρέχει τις δυνατότητες αντιμέτρων του το SkyDefender της Thales. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας που προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία έναντι όλων των τύπων απειλών από τον αέρα, την ξηρά, τη θάλασσα και το διάστημα, όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία. Αυτή η προστασία περιλαμβάνει δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης και ανίχνευση πιθανών απειλών σε απόσταση έως και 5.000 χλμ.

Το SkyDefender ενσωματώνει ένα δίκτυο προηγμένων αισθητήρων και ενεργοποιητών με ένα ευέλικτο σύστημα διοίκησης και ελέγχου (C2). Χάρη στην ανοιχτή και αρθρωτή αρχιτεκτονική του, είναι πλήρως συμβατό με τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Thales στην κυβερνοασφάλεια και την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (AI), και με την υποστήριξη του CortAix, του επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης της Thales, το SkyDefender επιτρέπει την επιχειρησιακή υπεροχή και την προληπτική άμυνα έναντι κυβερνοεπιθέσεων και εξελισσόμενων απειλών.

Πλήρης προστασία από κάθε είδους εναέριες απειλές

Όλα τα στοιχεία του SkyDefender διαχειρίζονται μέσω του συστήματος διοίκησης και ελέγχου (C2) SkyView της Thales και η έκδοση SkyView Alliance εξασφαλίζει απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ και τις συμμαχικές πλατφόρμες πολλαπλών τομέων.

Είναι επίσης πλήρως συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων και οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από διάφορους κατασκευαστές και υπάρχουσες πλατφόρμες.