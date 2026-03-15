Πώς απαντούν Κίνα και σύμμαχοι των ΗΠΑ στην έκκληση Τραμπ για αποστολή πολεμικών πλοίων

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο να στείλουν πολεμικά πλοία για να συνοδεύσουν πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ, αφού το Ιράν μπλόκαρε ουσιαστικά τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Μέχρι στιγμής, καμία χώρα δεν έχει συμφωνήσει δημοσίως με την έκκληση του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ένας εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στα αμερικανικά ΜΜΕ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «συζητά επί του παρόντος με τους συμμάχους και τους εταίρους μας μια σειρά επιλογών για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας στην περιοχή».

Μιλώντας επίσης στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αξιωματούχοι της κινεζικής πρεσβείας δήλωσαν ότι το Πεκίνο ζητά την παύση των εχθροπραξιών και ότι «όλα τα μέρη έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν τη σταθερή και ανεμπόδιστη μεταφορά ενεργειακών πόρων».

Ιάπωνες αξιωματούχοι δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η Ιαπωνία δεν θα αποστείλει πλοία μόνο και μόνο επειδή το ζήτησε ο Τραμπ, λέγοντας: «Η Ιαπωνία αποφασίζει μόνη της για την αντίδρασή της, και η ανεξάρτητη κρίση είναι θεμελιώδης».

Η Γαλλία δήλωσε ότι δεν θα στείλει πλοία. Σε ανάρτησή του στο X, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε: «Όχι, το γαλλικό αεροπλανοφόρο και η ομάδα του παραμένουν στην ανατολική Μεσόγειο».

Το γραφείο του προέδρου της Νότιας Κορέας δήλωσε την Κυριακή ότι θα εξετάσει προσεκτικά τις εκκλήσεις του Τραμπ και θα «επικοινωνήσει στενά» με τις ΗΠΑ.

