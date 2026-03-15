Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Όσοι προμηθεύονται πετρέλαιο από εκεί, να φροντίσουν για την ασφάλεια

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Σάββατο χώρες που εξαρτώνται από τη διέλευση πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ να συμβάλουν ενεργά στην προστασία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, αναπτύσσοντας πολεμικά πλοία στην περιοχή. Το στρατηγικής σημασίας πέρασμα έχει ουσιαστικά παραλύσει, καθώς ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν συνεχίζεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης.

Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των συγκρούσεων, στις 28 Φεβρουαρίου - με έναν από τους πρώτους βομβαρδισμούς να προκαλεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ - η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή. Η κρίση έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των διεθνών τιμών πετρελαίου, καθώς το Ιράν έχει επιβάλει σχεδόν πλήρη αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών υδρογονανθράκων.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές ανταλλάσσουν καθημερινά πλήγματα και σκληρές δηλώσεις, ενώ ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 2.000, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν «νικήσει και αποδεκατίσει το Ιράν τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά» και κάλεσε τις χώρες που προμηθεύονται πετρέλαιο μέσω του Ορμούζ να αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα. Όπως σημείωσε, πολλές χώρες αναμένεται να στείλουν πολεμικά πλοία σε συνεργασία με τις ΗΠΑ ώστε το στενό να παραμείνει ανοιχτό.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι σύντομα το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει δεξαμενόπλοια που διασχίζουν την περιοχή. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι χώρες όπως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Βρετανία θα συμμετάσχουν στην αποστολή ναυτικών δυνάμεων για την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ, περίπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, όπου βρίσκεται ο βασικός τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της χώρας. Αν και καταγράφηκαν περίπου 15 εκρήξεις στην περιοχή, το ιρανικό πρακτορείο FARS υποστήριξε ότι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις δεν υπέστησαν ζημιές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι υποδομές αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο αν δεν αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων στο Στενό του Χορμούζ, δηλώνοντας μάλιστα σε συνέντευξή του στο NBC ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν το νησί Χαργκ «ακόμη μερικές φορές».

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απείλησε ότι ενδεχόμενη επίθεση στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές θα οδηγήσει σε πλήγματα κατά αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες της περιοχής να απομακρύνουν τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εδάφη τους, υποστηρίζοντας ότι η «αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας» τις εκθέτει σε κινδύνους αντί να τις προστατεύει.

Το βράδυ του Σαββάτου, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, κοντά στο Ριάντ. Η επίθεση δεν επιβεβαιώθηκε από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες ανέφεραν πάντως ότι αναχαιτίστηκαν έξι πύραυλοι με στόχο την περιοχή Αλ Χαρτζ.

Την ίδια ώρα, drones έπληξαν το σύστημα ραντάρ του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ, με τις αρχές να ανακοινώνουν το κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας μέχρι νεωτέρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν στα ιρανικά πλήγματα, αν και εξακολουθούν να επιλέγουν την αυτοσυγκράτηση και να επιδιώκουν διπλωματική λύση.

Στο Ιράκ, η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη έγινε στόχος επίθεσης για δεύτερη φορά, ενώ drones έπληξαν και στρατιωτική εγκατάσταση στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης. Η πρεσβεία κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που παραμένουν στη χώρα να αποχωρήσουν άμεσα.

Στις διεθνείς αγορές, η τιμή του πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% από την έναρξη του πολέμου, προσεγγίζοντας τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, πυραυλικό πλήγμα σε βιομηχανική περιοχή της Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων, ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε νέα εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ.

Στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής αντιπροσωπείας για διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Νετανιάχου με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Την ίδια ώρα, παραμένει ασαφής η κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του στις 8 Μαρτίου και φέρεται να τραυματίστηκε σε βομβαρδισμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εμφανιστεί δημόσια.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αποστολή πρόσθετων στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων πεζοναυτών, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εξετάζεται ακόμη και επιχείρηση κατάληψης του νησιού Χαργκ.

Ενδεικτικό της αβεβαιότητας για την πορεία του πολέμου είναι ότι ακυρώθηκαν δύο προγραμματισμένοι αγώνες της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία τον Απρίλιο.

