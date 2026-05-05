Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του
Η αδελφή του Νότη Σφακιανάκη, Πολυάννα έδινε μάχη με τον καρκίνο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ανείπωτη θλίψη για τον Νότη Σφακιανάκη, αφού έφυγε από την ζωή η αδελφή του, Πολυάννα, μόλις έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κίλι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή του Νότη Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα 4 Μαΐου, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα είχε μεταφερθεί στην Αθήνα για τις θεραπείες της.
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαϊου στην Κώ, τον τόπο καταγωγής της όπου και διέμενε όλα αυτά τα χρόνια.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:38 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: Πότε θα δούμε το πρώτο βίντεο του Akyla από τις πρόβες;
17:31 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Χέγκσεθ: Η εκεχειρία με το Ιράν δεν έχει λήξει
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
15:13 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Θρήνος στο μπάσκετ - Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ
15:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ