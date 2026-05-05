Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

Ανείπωτη θλίψη για τον Νότη Σφακιανάκη, αφού έφυγε από την ζωή η αδελφή του, Πολυάννα, μόλις έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κίλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή του Νότη Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα 4 Μαΐου, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα είχε μεταφερθεί στην Αθήνα για τις θεραπείες της.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαϊου στην Κώ, τον τόπο καταγωγής της όπου και διέμενε όλα αυτά τα χρόνια.

