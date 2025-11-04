Νότης Σφακιανάκης: Τι έλεγε για τη σύζυγό του, Κίλι, στις σπάνιες συνεντεύξεις του

Ήταν καλοκαίρι του 1984 στην Κω όταν ο 25χρονος τότε Νότης Σφακιανάκης είχε στήσει την πρώτη δική του δουλειά. Στο μικρό τότε κλαμπ που μπήκε αντίκρυσε για πρώτη φορά την Κίλι, τη γυναίκα που θα έμενε στο πλευρό του μέχρι το τέλος της ζωής της.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του Κίλι ζούσαν «κάτω από την ίδια στέγη» από το 1984. Παντρεύτηκαν το 1991 και τέσσερα χρόνια αργότερα απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.

Ο Νότης Σφακιανάκης, όποτε αποφάσιζε να δώσει κάποια συνέντευξη, μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για την σύζυγό του. Έλεγε μάλιστα πάντα ότι ήταν το στήριγμά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1996, μιλώντας τότε στη Νανά Παλαιτσάκη, αναφερόμενος στο θέμα της ζήλειας, είχε πει: «Εγώ ζηλεύω», όμως η γυναίκα του δεν είχε κανέναν λόγο να το κάνει.

«Η γυναίκα μου έχει τη φιλοσοφία που έχουν οι βόρειοι λαοί, δεν σκέπτονται κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας άνθρωπος πράος και προσπαθεί να με βοηθάει σε αυτό που κάνω, γιατί γνωρίζει ότι είναι δύσκολο, επίπονο και χρειάζεται πολύ κόπο για να τα καταφέρεις».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, μιλώντας στην Ελένη Μενεγάκη, ο Νότης Σφακιανάκης είχε πει: «Από τον Ιούνιο του 1984 ζούμε κάτω από την ίδια στέγη, έχουμε μοιραστεί τη ζωή μας, έχουμε κάνει μαζί δύο παιδιά. Η μάνα το μεγαλώνει το παιδί. Η μάνα είναι το σημαντικό στοιχείο στην οικογένεια. Για αυτό θεωρώ εγώ ότι δεν μπορεί η μητέρα να συνδυάζει εργασία και παιδιά. Όταν μπορούν τα παιδιά να αντεπεξέλθουν μόνα τους, τότε μπορείς να επιστρέψεις στη δουλειά σου».

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα μιλώντας στη Ζήνα Κουτσελίνη ο Νότης Σφακιανάκης είχε δηλώσει: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός σε ό,τι έκανα στη ζωή μου. Την πρώτη φορά που την είδα, ήταν όταν έπαιζα μουσική και εκείνη χόρευε με την παρέα της. Ήταν ένας άνθρωπος αυθόρμητος, ο οποίος είχε καλοσύνη και φαινόταν στο βλέμμα της. Αυτό με συνεπήρε μαζί με την εξωτερική της εμφάνιση».

Για τον σημαντικό ρόλο της μητέρας σε μια οικογένεια, είχε μιλήσει ο Νότης Σφακιανάκης στην εκπομπή «Happy Day» το 2016 και είχε πει χαρακτηριστικά: «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει».

Η σύζυγός του, το στήριγμά του εδώ και πάνω από 40 χρόνια, «έσβησε» ανήμερα των γενεθλίων του, στις 2 Νοεμβρίου. Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.