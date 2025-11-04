Νότης Σφακιανάκης: Τι έλεγε για τη σύζυγό του, Κίλι, στις σπάνιες συνεντεύξεις του

Ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του Κίλι ζούσαν «κάτω από την ίδια στέγη» από το 1984. Παντρεύτηκαν το 1991, απέκτησαν δύο παιδιά, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη - Ανήμερα των γενεθλίων του η 62χρονη Κίλι άφησε την τελευταία της πνοή 

Newsbomb

Νότης Σφακιανάκης: Τι έλεγε για τη σύζυγό του, Κίλι, στις σπάνιες συνεντεύξεις του
Ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του, Κίλι, σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις τους
Glomex
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ήταν καλοκαίρι του 1984 στην Κω όταν ο 25χρονος τότε Νότης Σφακιανάκης είχε στήσει την πρώτη δική του δουλειά. Στο μικρό τότε κλαμπ που μπήκε αντίκρυσε για πρώτη φορά την Κίλι, τη γυναίκα που θα έμενε στο πλευρό του μέχρι το τέλος της ζωής της.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του Κίλι ζούσαν «κάτω από την ίδια στέγη» από το 1984. Παντρεύτηκαν το 1991 και τέσσερα χρόνια αργότερα απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.

Ο Νότης Σφακιανάκης, όποτε αποφάσιζε να δώσει κάποια συνέντευξη, μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για την σύζυγό του. Έλεγε μάλιστα πάντα ότι ήταν το στήριγμά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1996, μιλώντας τότε στη Νανά Παλαιτσάκη, αναφερόμενος στο θέμα της ζήλειας, είχε πει: «Εγώ ζηλεύω», όμως η γυναίκα του δεν είχε κανέναν λόγο να το κάνει.

«Η γυναίκα μου έχει τη φιλοσοφία που έχουν οι βόρειοι λαοί, δεν σκέπτονται κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας άνθρωπος πράος και προσπαθεί να με βοηθάει σε αυτό που κάνω, γιατί γνωρίζει ότι είναι δύσκολο, επίπονο και χρειάζεται πολύ κόπο για να τα καταφέρεις».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, μιλώντας στην Ελένη Μενεγάκη, ο Νότης Σφακιανάκης είχε πει: «Από τον Ιούνιο του 1984 ζούμε κάτω από την ίδια στέγη, έχουμε μοιραστεί τη ζωή μας, έχουμε κάνει μαζί δύο παιδιά. Η μάνα το μεγαλώνει το παιδί. Η μάνα είναι το σημαντικό στοιχείο στην οικογένεια. Για αυτό θεωρώ εγώ ότι δεν μπορεί η μητέρα να συνδυάζει εργασία και παιδιά. Όταν μπορούν τα παιδιά να αντεπεξέλθουν μόνα τους, τότε μπορείς να επιστρέψεις στη δουλειά σου».

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα μιλώντας στη Ζήνα Κουτσελίνη ο Νότης Σφακιανάκης είχε δηλώσει: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός σε ό,τι έκανα στη ζωή μου. Την πρώτη φορά που την είδα, ήταν όταν έπαιζα μουσική και εκείνη χόρευε με την παρέα της. Ήταν ένας άνθρωπος αυθόρμητος, ο οποίος είχε καλοσύνη και φαινόταν στο βλέμμα της. Αυτό με συνεπήρε μαζί με την εξωτερική της εμφάνιση».

Για τον σημαντικό ρόλο της μητέρας σε μια οικογένεια, είχε μιλήσει ο Νότης Σφακιανάκης στην εκπομπή «Happy Day» το 2016 και είχε πει χαρακτηριστικά: «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει».

Η σύζυγός του, το στήριγμά του εδώ και πάνω από 40 χρόνια, «έσβησε» ανήμερα των γενεθλίων του, στις 2 Νοεμβρίου. Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια – Η μητέρα του Φανούρη «σπάει»τη σιωπή της: «Φάγανε το παιδί μου, απαιτώ να φύγουν από το χωριό»

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Αρνητική» η Νορβηγία στο πακέτο αμοιβής ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον CEO της Tesla

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σόμπολος: Καμία κυβέρνηση δεν τολμά να πάρει τα όπλα από τους Κρητικούς

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Citroën C5 Aircross στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε στη Σούδα το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρείες εξουσίες σε ΗΠΑ και συμμάχους για διακυβέρνηση και ασφάλεια προβλέπει ψήφισμα του ΟΗΕ

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 20χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη Βρετανία: Ο μέσος εργαζόμενος χρειάζεται… μισό αιώνα για να θεωρηθεί πλούσιος

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τι θα συμβεί αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει τους δασμούς του Τραμπ παράνομους - Νέο «τοπίο στην ομίχλη» το παγκόσμιο εμπόριο

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

09:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Αντεπίθεση και Κορόνα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στην Πάτρα: Έστησε καρτέρι για να εκδικηθεί επειδή τον έδειραν - Χειροπέδες σε τρία άτομα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αστυνομικοί απεγκλώβισαν βρέφος από αυτοκίνητο που ανετράπη - Το συγκλονιστικό βίντεο

08:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Ευρωπαϊκός «τελικός» στο Φάληρο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 13χρονο - Απείλησε πως έχει μαχαίρι και άρπαξε πατίνι από 21χρονο

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος για την 13χρονη που εξαφανίστηκε

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε τρόλεϊ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας - Προβλήματα στην κυκλοφορία

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δις ισόβια και 450 χρόνια κάθειρξη σε δύο Τούρκους διακινητές για πολύνεκρο ναυάγιο

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη λήψη: Φωτογράφος έπιασε την «πράσινη ακτίνα» την ώρα που έδυε ο ήλιος

08:26LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός στη ζωή μου» - Τι έλεγε για τη σύζυγό του, Κίλι, στις σπάνιες συνεντεύξεις του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Εταιρεία Δολοφόνων: Διαθήκες, απάτη και αίμα - Η εγκληματική οργάνωση που σόκαρε την Ελλάδα του ’80

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια, drones στον αέρα - Τι εξετάζουν οι αρχές

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα με δύο νεκρούς

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 20χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Θηρίο ανήμερο» στη φυλακή ο αδελφός του 39χρονου

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Μαμντάνι: Από αουτσάιντερ φαβορί για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ποιος είναι ο «νεαρός Ομπάμα»

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Απειλούν ότι θα μας εκτελέσουν, θα πετάξουν χειροβομβίδες» - Το ξέσπασμα του αδερφού της 56χρονης Ευαγγελίας

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη λήψη: Φωτογράφος έπιασε την «πράσινη ακτίνα» την ώρα που έδυε ο ήλιος

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινό ρεύμα και έξυπνοι μετρητές φέρνουν νέα δεδομένα  

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 48ωρη κακοκαιρία - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται στο myCAR – Τι ισχύει για οχήματα σε ακινησία

08:26LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός στη ζωή μου» - Τι έλεγε για τη σύζυγό του, Κίλι, στις σπάνιες συνεντεύξεις του

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χάρη σε μια αγγελία βρήκε τον πατέρα της αλλά και τα... 11 αδέλφια της

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής μανία ελεφάντων: Έσπασαν τα πόδια υλοτόμου και επέστρεψαν τη νύχτα να τον σκοτώσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ