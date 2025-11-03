Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

Σε ηλικία 62 ετών πέθανε η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή

Δημήτρης Δρίζος

Μετά από σκληρή μάχη με αυτοάνοσο νόσημα πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, σε ηλικία 62 ετών.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ANT1 η Κίλι Σφακιανάκη εντοπίστηκε στο σπίτι της οικογένειας από την κόρη της χωρίς σφυγμό το βράδυ της Κυριακής. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπίειο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τραγική ειρωνεία, το γεγονός πως την ημέρα του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, ο γνωστός τραγουδιστής είχε γενέθλια.

Προ εβδομάδων, ο ανιψιός του τραγουδιστή ανέφερε πως «Διατηρούμε αισιοδοξία και προσδοκούμε θετικές εξελίξεις καθημερινά».

Ο Νότης Σφακιανάκης γνώρισε το 1984 στην Κω την πανέμορφη ξεναγό από τη Βρετανία, από την οποία γοητεύτηκε αμέσως. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι γρήγορα και το 1991 έγινε και ο γάμος του.

Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τα οποία και είναι δίδυμα και πήραν τα ονόματα Απόλλωνας και Αφροδίτη.

