Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στη Φωκίδα: Πολύ κρύο και χαμηλή ορατότητα στην περιοχή

Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και χαμηλή ορατότητα επικρατούν στην περιοχή όπου εξαφανίστηκαν τα ίχνη των τριών ορειβατών που αγνοούνται από χθες, ανήμερα Χριστούγεννα στη Φωκίδα.

Οι έρευνες παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής στην ευρύτερη περιοχή στα Βαρδούσια Όρη, με επίκεντρο την κοινότητα Αθανάσιος Διάκος της Φωκίδας. Οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνται είναι φίλοι μεταξύ τους, ηλικίας 30 έως 35 ετών. Φαίνεται πως επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πεζοπορία σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή.

Για τον εντοπισμό τους βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή κατοίκων της περιοχής και εθελοντών. Οι τρεις άνδρες, που ήταν επισκέπτες στην περιοχή, ξεκίνησαν με το αυτοκίνητό τους το πρωί των Χριστουγέννων με προορισμό τα Βαρδούσια, προκειμένου να κάνουν πεζοπορία. Έκτοτε δεν έδωσαν σημεία ζωής.

Το όχημά τους εντοπίστηκε από χθες από τις δυνάμεις που συμμετέχουν στις έρευνες, ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό των ίδιων. Παράλληλα, τα κινητά τους τηλέφωνα παραμένουν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστά αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας.

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα δυο καταφύγια στα Βαρδούσια, δεν απέδωσαν καρπούς, αφού ήταν κλειστά και δεν τα είχε επισκεφτεί κανείς, όπως μεταδίδει το Star Κεντρικής Ελλάδας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από τις υπηρεσίες 'Αμφισσα και Λιδωρίκι, ενώ από το βράδυ της Παρασκευής στις έρευνες έχει ενταχθεί και η Ορειβατική Ομάδα της 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ενώ συνδράμει επίσης ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα, πραγματοποιώντας εναέρια επιτήρηση σε δύσβατα και δύσκολα προσβάσιμα σημεία της περιοχής.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, κ. Μαστροκωστόπουλος, «οι έρευνες διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα, με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα στα ορεινά τμήματα των Βαρδουσίων».

