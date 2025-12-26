Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στη Φωκίδα: Πολύ κρύο και χαμηλή ορατότητα στην περιοχή

Πρόκειται για τρεις φίλους, ηλικίας 30-35 ετών, δύο εκ των οποίων είναι έμπειροι ορειβάτες

Newsbomb

Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στη Φωκίδα: Πολύ κρύο και χαμηλή ορατότητα στην περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και χαμηλή ορατότητα επικρατούν στην περιοχή όπου εξαφανίστηκαν τα ίχνη των τριών ορειβατών που αγνοούνται από χθες, ανήμερα Χριστούγεννα στη Φωκίδα.

Οι έρευνες παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής στην ευρύτερη περιοχή στα Βαρδούσια Όρη, με επίκεντρο την κοινότητα Αθανάσιος Διάκος της Φωκίδας. Οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνται είναι φίλοι μεταξύ τους, ηλικίας 30 έως 35 ετών. Φαίνεται πως επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πεζοπορία σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή.

Για τον εντοπισμό τους βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή κατοίκων της περιοχής και εθελοντών. Οι τρεις άνδρες, που ήταν επισκέπτες στην περιοχή, ξεκίνησαν με το αυτοκίνητό τους το πρωί των Χριστουγέννων με προορισμό τα Βαρδούσια, προκειμένου να κάνουν πεζοπορία. Έκτοτε δεν έδωσαν σημεία ζωής.

Το όχημά τους εντοπίστηκε από χθες από τις δυνάμεις που συμμετέχουν στις έρευνες, ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό των ίδιων. Παράλληλα, τα κινητά τους τηλέφωνα παραμένουν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστά αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας.

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα δυο καταφύγια στα Βαρδούσια, δεν απέδωσαν καρπούς, αφού ήταν κλειστά και δεν τα είχε επισκεφτεί κανείς, όπως μεταδίδει το Star Κεντρικής Ελλάδας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από τις υπηρεσίες 'Αμφισσα και Λιδωρίκι, ενώ από το βράδυ της Παρασκευής στις έρευνες έχει ενταχθεί και η Ορειβατική Ομάδα της 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ενώ συνδράμει επίσης ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα, πραγματοποιώντας εναέρια επιτήρηση σε δύσβατα και δύσκολα προσβάσιμα σημεία της περιοχής.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, κ. Μαστροκωστόπουλος, «οι έρευνες διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα, με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα στα ορεινά τμήματα των Βαρδουσίων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε ο Γάλλος προπονητής Ζαν-Λουί Γκασέ

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Από ξυλόσομπα στο παιδικό δωμάτιο ξεκίνησε η φωτιά - Έχασε τη ζωή του ένα 7χρονο παιδί

17:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τζόλης με τρεις ασίστ νίκη τον Καρέτσα στο ντέρμπι του Βελγίου

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 14χρονος και 16χρονος από κατανάλωση αλκοόλ - Χειροπέδες στους γονείς τους

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου στις έρευνες για τον εντοπισμό του πυροσβέστη που αγνοείται - Ταιριάζει στο μοντέλο που είχε ο 45χρονος

17:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Με κανονικές θερμοκρασίες και χωρίς βροχές η αλλαγή του χρόνου

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση εκατοντάδων μεταναστών νότια της Γαύδου - Περίπου 360 άτομα μεταφέρονται με φορτηγό πλοίο στην Παλαιόχωρα

16:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικά την Τρίτη 30/12 το Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR λόγω κρουσμάτων γρίπης Α στο «τριφύλλι»

16:41LIFESTYLE

Θέμις Μπαζάκα: «Δεν ξέρω αν με φοβίζει ο θάνατος, με φοβίζει η ανημπόρια»

16:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο - Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στο σημείο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε τέμενος στη Συρία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 21 τραυματίες - Βίντεο

16:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαριλού Λουτσέσκου: «Ανατριχιάζω όταν μπαίνω στο γήπεδο της Τούμπας»

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι την Κυριακή, με τη συμμετοχή και Ευρωπαίων - «Το σχέδιο των 20 σημείων είναι έτοιμο κατά 90%»

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην παλιά εθνική

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σεφ έσωσε τη ζωή 78χρονου όταν δεν εμφανίστηκε για το καθημερινό του φαγητό: «Είναι φίλος, θείος και παππούς!»

16:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Καρέτσας μπήκε στο «μικροσκόπιο» του Λουίς Ενρίκε

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στη Φωκίδα: Με πολύ κρύο και χαμηλή ορατότητα οι έρευνες - Εντοπίστηκε το όχημά τους - Δεν βρίσκονται στα καταφύγια της περιοχής

15:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια και Ρένα Μόρφη

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώνεται η αναβολή με Μαρούσι λόγω κρουσμάτων γρίπης Α - Πότε θα γίνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου στις έρευνες για τον εντοπισμό του πυροσβέστη που αγνοείται - Ταιριάζει στο μοντέλο που είχε ο 45χρονος

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίοι μήνες του David Bowie: «Μπορούσες να δεις έναν άνθρωπο με ραγισμένη καρδιά» - Αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο για τον κορυφαίο καλλιτέχνη

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη απολογείται ο ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της - Έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε γυναίκα ανήμερα των Χριστουγέννων - Της έκοψε δύο δάχτυλα

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Μουγκοπέτρος: Αναβολή για τη Δευτέρα - «Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους», είπε έξω από το δικαστήριο

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: «Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγουδούσαμε στα σλάβικα, θεατής ανέβηκε στη σκηνή και μας απειλούσε» καταγγέλλει το συγκρότημα Banda Entopica

16:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικά την Τρίτη 30/12 το Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR λόγω κρουσμάτων γρίπης Α στο «τριφύλλι»

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στη Φωκίδα: Με πολύ κρύο και χαμηλή ορατότητα οι έρευνες - Εντοπίστηκε το όχημά τους - Δεν βρίσκονται στα καταφύγια της περιοχής

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην παλιά εθνική

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση στη χριστουγεννιάτικη βόλτα της βασιλικής οικογένειας

01:13ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για το θάνατο της χήρας του υπουργού - «Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», είπε οικογενειακή φίλη - Τι ισχυρίζεται ο γιος

16:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο - Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στο σημείο

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε τέμενος στη Συρία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 21 τραυματίες - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ