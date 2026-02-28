Benny Blanco: Έτσι απαντά σε όσους προτρέπουν την Selena Gomez να τον χωρίσει λόγω κακής υγιεινής

Viral έγιναν πριν λίγες εβδομάδες τα... βρώμικα πόδια του Benny Blanco, όπως φάνηκαν σε βίντεο από την ηχογράφηση του νέου του podcast με τον κολλητό του Lil Dicky και τη γυναίκα του Lil , Kristin Batalucco,

Μιλώντας στο «Jimmy Kimmel Live», o μουσικός παραγωγός «υπερασπίστηκε» την προσωπική του υγιεινή.

«Έχω υπέροχα πόδια», επέμεινε ο Blanco κατά την εμφάνισή του την Πέμπτη στην εκπομπή, αφού ο παρουσιαστής Jimmy Kimmel ανέφερε ότι οι θαυμαστές είχαν παραληρήσει όταν ο μουσικός έδειξε τα «βρώμικα» πόδια του στο πρώτο επεισόδιο του podcast «Friends Keep Secrets».

Ο Blanco, μάλιστα, έβγαλε το παπούτσι του για να δείξει τα καθαρά του πόδια. «Κάποιος να ζουμάρει στο πόδι μου», παρακάλεσε ο Blanco. «Κοιτάξτε αυτό!»

Ο Kimmel δεν τον άφησε να ξεφύγει εύκολα και ζήτησε από τον Blanco να δείξει στον κόσμο και την πατούσα του, η οποία επίσης ήταν καθαρή.

«Κοιτάξτε αυτό το καθαρό πόδι. Κοιτάξτε! Με κοροϊδεύετε;» αστειεύτηκε ο Blanco.

«Άρα, λες ότι τα πατώματα του Dave δεν είναι καθαρά;» ρώτησε ο Kimmel, με το Lil Dicky να προσθέτει: «Εκείνη τη μέρα ήταν βρώμικα. Ξέρεις πώς γίνονται τα πατώματα».

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco / AP

Μετά την αποκάλυψη των «βρώμικων» ποδιών του Blanco, οι θαυμαστές προέτρεψαν τη σύζυγό του, τη Selena Gomez, να τον χωρίσει. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι την αφήνει να την αγγίζει», έγραψε ένας χρήστης των social media κάτω από ένα κλιπ του podcast.

«ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑΤΙ να την παντρευτεί από όλους τους άντρες στον κόσμο;» σχολίασε ένας δεύτερος.

Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Αυτό είναι αποκρουστικό, δεν ξέρω πώς η Selena τα διαχειρίζεται».

«Η Selena πρέπει να τον χωρίσει και να βρει κάποιον καλύτερο», πρόσθεσε ένας άλλος.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Blanco έχει κάνει μια αμφιλεγόμενη αποκάλυψη για τις συνήθειες υγιεινής του. Τον Νοέμβριο του 2024, είχε παραδεχτεί ότι δεν κάνει ντους καθημερινά. «Κάποιοι που ξέρω κάνουν ντους δύο έως τρεις φορές την ημέρα, αλλά νιώθω ότι τα έλαια του δέρματος δεν έχουν χρόνο να ανανεωθούν και να γίνουν ζουμερά», είχε δηλώσει τότε στο People.

