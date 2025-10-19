Selena Gomez: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί με την αύρα της νεόνυμφης - Στο πλευρό της ο Benny Blanco

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον γάμο της, η Selena Gomez εμφανίστηκε στο «Academy Museum Gala» στο Λος Άντζελες, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στο πλευρό του συζύγου της, Benny Blanco.

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco / AP

Για τη βραδιά, που συγκεντρώνει πόρους για το Academy Museum of Motion Pictures, η 33χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα μαύρο gown που απέπνεε «αέρα» παλαιάς χολιγουντιανής αισθητικής, διακοσμημένο με λαμπερές λεπτομέρειες. Συνδύασε το φόρεμα με ένα σακάκι, έντονο κόκκινο κραγιόν και μαλλιά σε κομψό updo, εκπέμποντας κομψότητα και αυτοπεποίθηση. Την εντυπωσιακή εμφάνιση ολοκλήρωσε το φωτεινό χαμόγελο της Selena, η οποία έλαμπε από ευτυχία και έρωτα στο πλευρό του αγαπημένου της, Benny Blanco.

Selena Gomez stuns at the 2025 Academy Museum Gala. pic.twitter.com/WJjr9tsRFk — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) October 19, 2025

Από την μεριά του ο 27χρονος μουσικός εμφανίστηκε με ένα πιο χαλαρό αλλά κομψό look, επιλέγοντας μαύρο σακάκι και παντελόνι, συνδυασμένα με ένα γαλάζιο πουκάμισο, ανοιχτό στο πάνω μέρος.

Selena Gomez and Benny Blanco arrive at the 2025 Academy Museum Gala. pic.twitter.com/Par812b4Bh — Variety (@Variety) October 19, 2025

Την φετινή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσιά τους, μεταξύ άλλων η Penélope Cruz, ο Bruce Springsteen και άλλοι αστέρες.

Selena Gomez and Benny Blanco make their first appearance as a married couple at the 2025 Academy Museum Gala! ❤️ pic.twitter.com/0U5Fgf6uzG — ExtraTV (@extratv) October 19, 2025

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε μία μόλις μέρα μετά τα «Daytime Emmy Awards», όπου η Selena Gomez ήταν υποψήφια για το βραβείο Outstanding Culinary Series χάρη στη σειρά της Selena + Restaurant (το βραβείο τελικά κατέκτησε το Delicious Miss Brown).

Η Gomez έχει υπάρξει τρεις φορές υποψήφια στα «Daytime Emmys», χάρη στις επιτυχημένες cooking σειρές της «Selena + Chef» και «Selena + Chef: Holiday Edition».

Εκτός από τα τηλεοπτικά της projects, η Selena συνεχίζει να εντυπωσιάζει ως ιδρύτρια της Rare Beauty και του Rare Impact Fund. Σε πάνελ του Fortune Most Powerful Women Summit στις 15 Οκτωβρίου, μίλησε για τη σημασία του να παραμένεις προσγειωμένος — αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι το πιο πολύτιμο της μάθημα προήλθε από τη στενή της φίλη, Taylor Swift. «Είναι από τα πιο λαμπρά μυαλά που έχω γνωρίσει. Μου δίνει πάντα τις καλύτερες συμβουλές», είπε η Selena.

