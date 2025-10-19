Selena Gomez: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί με την αύρα της νεόνυμφης - Στο πλευρό της ο Benny Blanco

Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση μετά τον γάμο του και τα πρόσωπά τους έλαμπαν από ευτυχία

Newsbomb

Selena Gomez: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί με την αύρα της νεόνυμφης - Στο πλευρό της ο Benny Blanco

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco

AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον γάμο της, η Selena Gomez εμφανίστηκε στο «Academy Museum Gala» στο Λος Άντζελες, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στο πλευρό του συζύγου της, Benny Blanco.

Selena Gomez,Benny Blanco

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco / AP

Για τη βραδιά, που συγκεντρώνει πόρους για το Academy Museum of Motion Pictures, η 33χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα μαύρο gown που απέπνεε «αέρα» παλαιάς χολιγουντιανής αισθητικής, διακοσμημένο με λαμπερές λεπτομέρειες. Συνδύασε το φόρεμα με ένα σακάκι, έντονο κόκκινο κραγιόν και μαλλιά σε κομψό updo, εκπέμποντας κομψότητα και αυτοπεποίθηση. Την εντυπωσιακή εμφάνιση ολοκλήρωσε το φωτεινό χαμόγελο της Selena, η οποία έλαμπε από ευτυχία και έρωτα στο πλευρό του αγαπημένου της, Benny Blanco.

Από την μεριά του ο 27χρονος μουσικός εμφανίστηκε με ένα πιο χαλαρό αλλά κομψό look, επιλέγοντας μαύρο σακάκι και παντελόνι, συνδυασμένα με ένα γαλάζιο πουκάμισο, ανοιχτό στο πάνω μέρος.

Την φετινή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσιά τους, μεταξύ άλλων η Penélope Cruz, ο Bruce Springsteen και άλλοι αστέρες.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε μία μόλις μέρα μετά τα «Daytime Emmy Awards», όπου η Selena Gomez ήταν υποψήφια για το βραβείο Outstanding Culinary Series χάρη στη σειρά της Selena + Restaurant (το βραβείο τελικά κατέκτησε το Delicious Miss Brown).

Η Gomez έχει υπάρξει τρεις φορές υποψήφια στα «Daytime Emmys», χάρη στις επιτυχημένες cooking σειρές της «Selena + Chef» και «Selena + Chef: Holiday Edition».

Εκτός από τα τηλεοπτικά της projects, η Selena συνεχίζει να εντυπωσιάζει ως ιδρύτρια της Rare Beauty και του Rare Impact Fund. Σε πάνελ του Fortune Most Powerful Women Summit στις 15 Οκτωβρίου, μίλησε για τη σημασία του να παραμένεις προσγειωμένος — αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι το πιο πολύτιμο της μάθημα προήλθε από τη στενή της φίλη, Taylor Swift. «Είναι από τα πιο λαμπρά μυαλά που έχω γνωρίσει. Μου δίνει πάντα τις καλύτερες συμβουλές», είπε η Selena.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: 13χρονος με κρανιογκεφαλικές κακώσεις

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

10:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Έχουμε χρέος να προασπίσουμε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χυδαία ψεύδη»: Στη δικαιοσύνη ο Μυλωνάκης για συκοφαντικό δημοσίευμα

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιταχύνεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας - Τριπλασιάζονται οι ενεργειακές ανταλλαγές

10:07LIFESTYLE

Selena Gomez: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί με την αύρα της νεόνυμφης - Στο πλευρό της ο Benny Blanco

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Κραυγαλέα fake news της αντιπολίτευσης περί γενικευμένης επιβολής της 13ωρης εργασίας

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

09:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός, Λίβερπουλ - Μάντσεστερ και όλη τη δράση

09:50TRAVEL

Αμοργός: Στο φως τέσσερα σπήλαια βάθους... 62 μέτρων - Εικόνες

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Με Κολοσσός - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Πανιώνιος κλείνει το πρόγραμμα | Οι ώρες και το κανάλι

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι - Παραδείγματα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η αιφνίδια στροφή του Τραμπ - «Πάγωσε» τους Tomahawk και εστίασε στη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

08:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: «Παράσταση» για τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Δείτε βίντεο

08:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σήμερα στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος 

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύσκολες ώρες για τον Ευριπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

07:49ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύσκολες ώρες για τον Ευριπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

08:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού - Κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου:Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι - Παραδείγματα

22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ