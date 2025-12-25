Κατερίνα Καινούργιου: Πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα και έστειλε το πιο όμορφο μήνυμα

Τα πιο όμορφα Χριστούγεννα ήταν τα φετινά για την Κατερίνα Καινούργιου, αφού σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η παρουσιάστρια διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης και δεν βλέπει την στιγμή να κρατήσει στην αγκαλιά της την κορούλα της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Όπως ήταν αναμενόμενο το ζευγάρι πέρασε μαζί τα Χριστούγεννα, με την Κατερίνα Καινούργιου να μοιράζεται ένα όμορφο στιγμιότυπο στα social media.

To ζευγάρι φωτογραφήθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχε φωτογραφηθεί και τα Χριστούγεννα του 2024, με τη διαφορά ότι φέτος η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος.

Η παρουσιάστρια έκανε ένα κολάζ με τις δυο φωτογραφίες και έγραψε, «Χρόνια πολλά σε όλους! Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και πολλές αγκαλιές. Και να θυμάστε… οι ευχές πραγματοποιούνται».

