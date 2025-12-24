Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, αφού σε λίγους μήνες περιμένει να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, «καρπό» του έρωτά της με τον επιχειρηματία, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η γνωστή παρουσιάστρια -που διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της -μίλησε σήμερα (24/12), μέσα από την εκπομπή της για τις αλλαγές που βιώνει στο σώμα της, ενώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μέχρι στιγμής έχει πάρει 11 κιλά.

