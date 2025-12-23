Έλλη Κοκκίνου: Δεν με ενοχλεί η κριτική, η δουλειά μου εξαρτάται από την κρίση του κόσμου

Η Έλλη Κοκκίνου, εξήγησε ότι η δουλειά της επηρεάζεται από τον κόσμο και τόνισε ότι είναι απολύτως φυσιολογικό για κρίνεται για αυτή. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, η Έλλη Κοκκίνου ανέφερε: «Δεν με ενοχλεί η κριτική γιατί η δουλειά μου κρίνεται από τον κόσμο και εξαρτάται από την κρίση του κόσμου. Άρα είναι λογικό να κριθώ και εγώ και η δουλειά μου».

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε επίσης για την εμπειρία της από την παρουσίαση, αφού φέτος είναι η «οικοδέσποινα» του προγράμματος «Don’t Forget the Lyrics». «Δεν είμαι ένας άνθρωπος της τηλεόρασης. Έτυχε να κάνω την παρουσίαση αυτού του παιχνιδιού. Θέλω να πάει καλά. Δεν εξαρτάται όμως μόνο από μένα. Τα επεισόδια έχουν γυριστεί. Άρα δεν μπορώ να κάνω κάτι για να βελτιώσω, σε περίπτωση που μπορούσε να εξαρτηθεί κάτι από μένα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα συγκυριών», σχολίασε με τη σειρά της.

Όσον αφορά στο αν το τηλεπαιχνίδι, το οποίο παρουσιάζει, θα συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, η Έλλη Κοκκίνου διευκρίνισε: «Δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι είναι παρά πολύ νωρίς ακόμα».