Έλλη Κοκκίνου: «Έπαθα αναιμία από την αφαγία, ήμουν με τέσσερα νεκταρίνια την ημέρα»

Για την περίοδο που πήρε βάρος λόγω θυρεωειδούς και για την μάχη της να χάσει κιλά με αντίκτυπο στην υγεία της, μίλησε σε συνέντευξή της στο «Daily Kous Kous» η Έλλη Κοκκίνου.

«Όταν άρχισα να φορτώνω κιλά χωρίς να τρώω και έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο. Ήμουν με τέσσερα νεκταρίνια τη μέρα και εγώ πάχαινα. Πήγα στη γιατρό με μαύρους κύκλους… ήμουν έτοιμη για μετάγγιση. Και είχα άλλους που μου έλεγαν κρυφοτρώς», σημείωσε χαρακτηριστικά η ερμηνεύτρια.

